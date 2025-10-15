Deportes

8 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina sobre Puerto Rico: del regreso de Messi a los cuatro debutantes

El combinado albiceleste se impuso 6-0 ante los “Huracanes Azules” y cerró la fecha FIFA de octubre con dos victorias

La selección argentina completó una actuación avasallante y se impuso por 6-0 sobre Puerto Rico. En el Chase Stadium del Inter Miami, el cuadro albiceleste se quedó con el triunfo con tantos de Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, un autogol de Steven Echavarría y dos anotaciones de Lautaro Martínez. Lionel Messi, que regresó tras ausentarse contra Venezuela, disputó todo el encuentro y aportó dos asistencias. Una vez finalizado el encuentro, Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa y puntualizó en el regreso del capitán.

Ayer le pregunté si estaba para jugar y me dijo que sí. Para nosotros siempre es una alegría que haya entrenado la semana pasada. Después decidimos que no lo iba a utilizar contra Venezuela. Teníamos a Lautaro, Julián y al Flaco en el banco. Ha podido jugar este partido e imagino que tanto él como Rodrigo se han sentido como en su casa”, comentó sobre el retorno de Messi a la Selección. Vale recordar que La Pulga se ausentó frente a Venezuela por una decisión de Scaloni, según lo confirmó en conferencia de prensa. Tras esto, el capitán dijo presente con el Inter Miami.

En el partido ante Puerto Rico, debutaron con la camiseta nacional José Manuel López y Aníbal Moreno (ambos del Palmeiras de Brasil), el arquero Facundo Cambeses (Racing) y el defensor Lautaro Rivero (River Plate). “La idea es, por qué no, que en algún momento puedan convivir. Mientras tanto seguimos probando. Son chicos jóvenes que por ahí hoy no tienen sitio en el equipo titular, pero van a ir entrando. La idea es darle minutos, pero seguramente puedan convivir en un futuro”, analizó.

El compacto de la goleada 6-0 de Argentina sobre Puerto Rico

En esta misma línea, respecto a la importancia de estos amistosos y poder ver jugadores, agregó: “Sobre todo, la posibilidad de ver a chicos que convocamos por primera vez o que no tienen muchos minutos. Estos tipos de partidos, primero es cómo lo afrontas, más allá de que después el partido se pueda haber abierto. La importancia de cómo afrontas el partido, de cómo uno lo prepara... después podemos debatir si el partido es fácil o no. Jugar con esta camiseta, siempre lo dijimos, es importante. Y sobre todo, nos permitió ver a estos chicos. Recuerdo que yo debuté en la Selección en un partido con Libia. Y todavía lo tengo grabado en mi memoria. Es importante para ellos, no se lo van a olvidar más. Y, a partir de ahora, tendrán que seguir rindiendo en sus clubes para meter en dificultad a sus compañeros y al entrenador. Los partidos son válidos, hay que jugarlos. Nos pudimos juntar para hacer buenos entrenamientos, un poco más intenso de lo normal”.

En otra pregunta, volvió a hacer hincapié en los debutantes: “Lo primero, que todos estuvimos en esa situación. Siempre que uno viene por primera vez a la Selección y ves a los jugadores que hasta hace poco los veías en la tele... sabemos lo que significa para ellos. La primera semana los dejamos estar, que disfruten, que sean ellos. Entendemos cualquier nerviosismo que puedan tener, cualquier equivocación. Todos pasamos por eso. Pero pasados unos días empezamos a charlar. Son chicos válidos que nos pueden aportar. Es lo que sucede en la Selección. Los jugadores van pasando, cambiando, cumpliendo edad. Y nosotros vemos que tenemos margen para tirar de abajo y eso es lo que vamos a hacer”.

Cabe recordar que la selección argentina jugará nuevamente en noviembre. La Scaloneta tiene previsto medirse con Angola en Luanda y disputar un segundo amistoso, cuyo rival aún no ha sido confirmado, aunque Marruecos pica en punta.

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI LUEGO DE LA GOLEADA ANTE PUERTO RICO

La responsabilidad de los jugadores que son campeones del mundo: “La responsabilidad de un jugador de la Selección es demostrarle a tu gente cómo te brindas por tu camiseta. Cómo te comportas, creo que ellos son el espejo de mucha gente. Sobre todo de los niños, que son lo más importante que tenemos. La juventud es lo que ven reflejados en ellos. La ilusión de poder llegar un día donde están ellos. Y copian todo. Por eso es importante, que incluso cuando uno se pueda equivocar, poder admitirlo. Eso también es válido. Los jugadores son espejos y los niños copian todo, así que intentamos que ellos, además de ser jugadores, sean buena gente”.

Nico González como variante en el lateral izquierdo: “Bajo ningún concepto Nico jugó porque es Puerto Rico. Jugó ahí porque puede hacerlo. Ha jugado contra Paraguay en Eliminatorias, en La Bombonera. Ha jugado el otro día los últimos minutos contra Venezuela. En ese puesto teníamos solamente a Nico Tagliafico, que en este partido lo queríamos cuidar. El Huevo Acuña no estaba en condiciones de jugar. Decidimos ponerlo. Creemos que lo puede hacer, más allá de que no es su puesto natural. Es un chico que en donde lo pongas va a cumplir”.

Los amistosos contra rivales de menor nivel y la prueba de jugadores: “Banco de pruebas se le puede llamar. Pero al final son jugadores válidos. Ya han demostrado que pueden estar en la Selección. Dentro de la prueba que vos vas a hacer, sabes que van a rendir y no te van a dejar tirado. Sabemos que, más allá del rival, nosotros tenemos nuestro nivel”.

El mensaje para los hinchas en el estadio: “Gracias por venir. Es importante el apoyo siempre. Cuando uno está afuera del país, poder ver a tus jugadores está bueno. Agradecerles por haber venido”.

