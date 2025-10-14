La dura crítica de Ruggeri a los referentes de River y a Gallardo tras la caída ante Sarmiento

La derrota de River Plate ante Sarmiento en el Estadio Monumental profundizó la crisis deportiva del club y desató una ola de críticas tanto internas como externas. Entre las voces más resonantes, Óscar Ruggeri, exjugador y campeón del mundo con Argentina y el Millonario, se expresó en ESPN con dureza hacia los referentes del plantel, a quienes responsabilizó por el mal momento del equipo. Ruggeri reclamó que los jugadores de mayor experiencia “pongan la cara” y asuman el liderazgo, al tiempo que eximió de culpas a los futbolistas más jóvenes, en un mensaje que rápidamente se hizo viral.

Durante su intervención en el programa F90, Ruggeri fue enfático al señalar que la presión y el descontento de la hinchada no deben recaer sobre los juveniles. “A los pibes hay que dejarlos de lado en estos momentos. Es hora de que pongan la cara los más grandes”, afirmó el exdefensor, subrayando la necesidad de que los líderes del vestuario asuman la responsabilidad en la adversidad. Además, describió el clima hostil que se vivió en el estadio tras la derrota. “La canción de ‘jugadores...’ es la peor que vos escuchás en la cancha y es una puteada para todos, también se lleva puesto al DT”, remarcó, incluyendo a Marcelo Gallardo. De este modo, el Cabezón no solo apuntó a los referentes, sino que también advirtió sobre el impacto que la reprobación de los hinchas puede tener en el cuerpo técnico, aún tratándose del Muñeco, una leyenda.

El contexto inmediato de estas declaraciones estuvo marcado por la caída de River ante Sarmiento por 1-0, resultado que provocó una reacción airada de la hinchada, con insultos y silbidos. El equipo, que perdió seis de los últimos siete partidos, atraviesa una de las peores rachas de su historia reciente, comparable solo con la de 1982. La eliminación de la Copa Libertadores y la caída al quinto puesto del Grupo B en el Torneo Clausura han generado un clima de tensión y urgencia en Núñez, donde la clasificación a la próxima Copa Libertadores comienza a entrar en riesgo y la presión sobre el plantel es cada vez mayor.

Ruggeri siempre fue elogioso con Gallardo, pero hoy marca los problemas que tiene River

En su análisis, Ruggeri fue más allá de la crítica puntual y trazó una comparación directa entre el trato que recibe Gallardo y el que tuvo su antecesor, Martín Demichelis. “A Demichelis por mucho menos lo querían matar. Un partido como el de este domingo, si no es porque es Gallardo, es para que se vaya”, sostuvo el ex zaguero del Real Madrid, surgido de Boca.

Mientras tanto, el presente de River no ofrece demasiados respiros. El equipo aún mantiene chances en la Copa Argentina, donde se encuentra en semifinales y enfrentará a Independiente Rivadavia en busca de un lugar en la final y una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026. En el Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Gallardo ha caído en la tabla y debe reponerse para mantenerse en zona de playoffs. El propio entrenador reconoció el difícil momento: “No es el mejor momento, reconocerlo no está mal, es evidente. Tal vez es hasta el momento menos reconocible con lo que uno pretende del equipo. En esa adversidad en la que nos encontramos, hay que hacerse responsable”, expresó Gallardo tras la derrota ante Sarmiento, asumiendo la necesidad de revertir la situación en las fechas que restan.

En este escenario, la exigencia de Ruggeri resuena como un llamado a la personalidad y el compromiso de los líderes del plantel, en un momento en el que la presión de la hinchada y la urgencia de resultados ponen a prueba la fortaleza del grupo.