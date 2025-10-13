La impresionante estadística de Colapinto en la Fórmula 1: por qué puede quedar solo detrás Fangio y Reutemann

De izquierda a derecha: Carlos Reutemann, Juan Manuel Fangio, Franco Colapinto, José Froilán González y Gastón Mazzacane

Este fin de semana la Fórmula 1 volverá a la acción y será en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se llevará a cabo otra vez en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Allí estará presente el argentino Franco Colapinto, quien buscará mantener su buen nivel de manejo, pese a las limitaciones del peor auto de la categoría, el Alpine A525.

El escenario texano le trae buenos recuerdos a Colapinto ya que allí sumó su quinto y último punto en la Máxima, cuando resultó décimo en 2024 a bordo de un Williams. En esa carrera Franco pudo haber sumado un punto adicional por el récord de vuelta, pero Alpine (peleaba con Williams la posición en el Mundial de Constructores) le puso neumáticos nuevos a Esteban Ocon para arrebatarle el mejor crono al argentino, aunque el francés no pudo cosechar esa unidad porque no terminó entre los diez primeros. Aquella estratagema del team galo fue la gota que rebalsó el vaso para eliminar el tanto extra por el registro más veloz en carrera.

Sin embargo, el que hoy está en Alpine es Colapinto, que en Austin llegará a 21 carreras disputadas en la F1 e igualará a Gastón Mazzacane en el cuarto puesto de los argentinos con más presencias en la categoría. En la última fecha en Abu Dhabi igualará a José Froilán González (26). Solo le quedarán por adelante Juan Manuel Fangio (51) y Carlos Alberto Reutemann (146). Cabe recordar que Franco podría haber llegado a 22 competencias dominicales este fin de semana, pero no pudo largar en Gran Bretaña por las fallas en la suspensión de su monoposto. El pilarense corrió 9 carreras principales (no se cuentan las Sprint) en 2024 y 11 en esta temporada.

Colapinto seguirá creciendo en el listado de los argentinos con más vueltas en la F1

Además, si el bonaerense completa el resto de las seis carreras del calendario va a superar en cantidad de vueltas al propio Froilán Gónzález. El arrecifeño llegó a 1.296 giros y si el pilarense (hoy tiene 1.088) cumple con el total del recorrido (361) alcanzará las 1.449 rondas. Por delante están Fangio (3.022) y Reutemann (6.986).

Mientras tanto, Alpine calentó los motores en la previa al evento norteamericano y este lunes hizo seis posteos en sus redes sociales y se destacó uno con fotos de Colapinto y Pierre Gasly con el siguiente mensaje: “Nos preparamos para dos semanas de mucha acción”, en referencia a las dos fechas en esa región ya que el siguiente fin de semana se correrá en México.

Colapinto viene en franco ascenso y en la última carrera disputada en Singapur volvió a terminar adelante de Gasly (19º). En el acumulado del mano a mano entre ellos el francés está al frente 6-5, pero cabe recordar que en Italia le ordenaron al argentino ceder su posición. Además, Franco viene de ganarle a Pierre cuatro de las últimas cinco clasificaciones.

El posteo de Alpine en la previa de la competencia en Austin

El bonaerense fue cedido por Williams al equipo francés en un contrato de cinco años, según le contó a Infobae su mánager María Catarineu. De persistir el rendimiento de Colapinto y de ratificar su panorama este fin de semana, se aguarda que el anuncio de su continuidad como titular en Alpine podría darse en la semana previa a México (26/10) o la anterior a Brasil (9/11). Hay optimismo para que llegue la esperada noticia. Se sabe que en la F1 todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero hoy es este el panorama.

El nivel deportivo de Franco se suma al acompañamiento de sus sponsors, con la conocida empresa de venta electrónica, la importante compañía latinoamericana de telecomunicaciones, y cabe recordar que este medio también anticipó que la petrolera estatal estaría negociando para sumarse como patrocinante en Alpine, ya que desde 2023 acompaña al piloto.

La actividad en Austin comenzará este viernes con la primera tanda de entrenamientos a las 14.30 (hora de Argentina). Luego estará la clasificación para la carrera Sprint (18.30). Dicha competencia será el sábado a las 14.00 y a las 18.00 se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal que se disputará el domingo a las 16.00.