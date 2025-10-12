Los posteos de Nacho Russo, el hijo de MIguel

La jornada en la que Ignacio Russo decidió saltar al campo con la camiseta de Tigre apenas dos días después de la muerte de su padre, el histórico entrenador de Boca Juniors Miguel Ángel Russo, quedó marcada por una serie de homenajes y gestos de afecto que trascendieron el resultado deportivo. El delantero, de 24 años, no solo abrió el marcador en el empate 1-1 ante Newell’s en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, sino que convirtió su actuación en un tributo personal y colectivo a la figura de su padre, fallecido a los 69 años.

Un día después, Nacho Russo le rundió homenaje a su padre con un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde recopiló imágenes de su padre como entrenador, jugador, junto a su familia y con la camiseta de la selección argentina. En el video se puede leer: “Agradecemos de manera eterna todas las muestras de cariño y afecto hacia Miguel. Es increíble el amor que le tienen. No nos va a alcanzar la vida para dar gracias por todo lo que vivimos”. El mensaje continúa: “Gracias a todos los clubes de la Argentina y del mundo que nos hicieron llegar sus condolencias”, con dedicatorias especiales al médico de Boca Juniors, Guillermo Bortman, y al presidente del club, Juan Román Riquelme, por “haber cumplido su último deseo”.

Los emocionantes posteos del hijo de Miguel Russo: “Las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza”

También compartió otro posteo con varias imágenes suyas de niño y adolescente junto a su padre, y un mensaje cargado de emoción: “Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me viene infinitos recuerdos y momentos pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa. Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos. Espérame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo ❤️“.

La decisión de Nacho Russo de disputar el partido fue tomada en medio de un clima de profunda conmoción en el fútbol argentino. La dirigencia de Tigre había considerado la posibilidad de que el jugador no participara en el encuentro, pero fue el propio delantero quien optó por mantenerse disponible para el cuerpo técnico. “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, expresó Ignacio Russo en diálogo con Radio La Red de Rosario. El entrenador de Newell’s, Cristian Ogro Fabbiani, también se comunicó con su par de Tigre, Diego Dabove, para consultar si correspondía disputar el partido en señal de respeto hacia la familia Russo.

El homenaje a Miguel Ángel Russo se vivió con especial intensidad en Rosario. Antes del inicio del partido, los jugadores de ambos equipos y el cuerpo arbitral, encabezado por Pablo Echavarría, participaron de un minuto de silencio en el círculo central. Durante ese momento, Nacho Russo no pudo contener las lágrimas y fue consolado por sus compañeros y rivales, mientras los hinchas aplaudían en señal de respeto. El respaldo de sus compañeros se mantuvo durante todo el encuentro, y el propio Fabbiani recibió el agradecimiento de Russo por el apoyo brindado en la previa.

A los 22 minutos del primer tiempo, tras una jugada individual de David Romero, Ignacio Russo empujó la pelota a la red y abrió el marcador para Tigre. La celebración estuvo cargada de emoción: el delantero se arrodilló en el césped, se cubrió el rostro con las manos y fue rodeado por sus compañeros, quienes lo abrazaron y le dedicaron palabras de aliento. Al ponerse de pie, se acercó a una de las cámaras y mostró un tatuaje en sus costillas con la frase que solía decir su padre: “Todo se cura con amor”. Luego, besó el brazalete negro en su brazo y miró al cielo con una sonrisa, dedicando el gol a su padre.

El empate llegó pocos minutos después, cuando Facundo Guch igualó el marcador para Newell’s. El resto del partido transcurrió con paridad y escasas situaciones de peligro. Ignacio Russo fue reemplazado a los 77 minutos por Braian Martínez y recibió muestras de afecto en el banco de suplentes.

El impacto del fallecimiento de Miguel Ángel Russo se extendió más allá del estadio. En La Bombonera, miles de hinchas y representantes de distintos clubes se congregaron para rendir homenaje al entrenador durante el velatorio, donde la familia permaneció junto al féretro y Nacho Russo volvió a emocionarse al recibir el apoyo de los aficionados, quienes entonaron cánticos en honor a su padre. Las cámaras captaron la magnitud del cariño que el fútbol argentino sentía por el técnico.

En el seno de Tigre, el club publicó en sus redes sociales: “Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino”. Además, la institución expresó su acompañamiento a Nacho Russo y su familia mediante un mensaje institucional: “El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, una figura trascendental del fútbol argentino. Toda la Familia Matadora está junto a vos y tu familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Miguel Ángel”.

La carrera de Ignacio Russo comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario y continuó en ADIUR, donde perfeccionó su técnica. En 2016, se incorporó a las divisiones inferiores de Rosario Central, club en el que su padre dejó una huella tanto como jugador como entrenador. El 4 de diciembre de 2020, debutó oficialmente en la Primera División del Canalla frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional. Tras sumar pocos minutos, fue cedido a préstamo a Chacarita Juniors en 2022, donde completó una temporada destacada en la Primera Nacional. Posteriormente, jugó en Patronato, equipo con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors el 1 de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, partido que finalizó con victoria xeneize por 3 a 0. En 2024, fue cedido a Instituto de Córdoba y en 2025 se sumó a Tigre, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes, consolidándose como una pieza importante en el equipo de Diego Dabove, con nueve goles en 32 partidos.

Todos los clubes del fútbol argentino rindieron homenaje a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio antes de cada partido, gesto que también replicó la selección argentina en Miami durante el amistoso que ganó 1-0 a Venezuela. Boca Juniors organizó un velorio abierto para que los hinchas de todos los clubes pudieran despedirlo.

Las fotos que compartió Nacho Russo en homenaje a su papá:

