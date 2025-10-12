Deportes

Argentina eliminó a México del Mundial Sub 20 y estallaron los memes: del gesto de Placente a la rivalidad

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron una gran presentación, se impusieron 2-0 y sacaron el boleto a semifinales

Ambos se midieron por los cuartos de final

El pase a las semifinales del Mundial Sub 20 se definió con una actuación contundente de la selección argentina, que superó a México por 2-0 y logró instalarse entre los cuatro mejores equipos del certamen tras una espera de dieciocho años. Los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti sellaron el triunfo de la Albiceleste, que ahora enfrentará a Colombia, responsable de la eliminación de España en la fase anterior.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de ello con los característicos memes, recordando principalmente la superioridad de Argentina ante México en los mundiales de distintas divisionales con el recuerdo fresco todavía del triunfo de la Mayor en Qatar 2022. El elenco mexicano había desembocado en esta instancia con una actuación sólida tras quedar en la segunda ubicación del Grupo C por delante de España y Brasil, sumando luego una contundente goleada 4-1 sobre el local Chile en octavos de final.

Los antecedentes en Copas del Mundo Sub 20 incluían un primer duelo en Nigeria 1999 que tuvo la victoria 4-1 de los mexicanos en octavos de final, que se completó luego con una revancha para los argentinos en Canadá 2007 con el triunfo 1-0 en cuartos de final de un certamen que finalizaría con la Albiceleste como campeón. Luego, en Colombia 2011, compartieron el Grupo F y Argentina se impuso 1-0 en aquella presentación.

El desarrollo del encuentro mostró a un conjunto argentino sólido en todas sus líneas. El primer tanto llegó en la primera mitad, cuando Maher Carrizo abrió el marcador y encaminó la clasificación. Más adelante, en el minuto 55, Mateo Silvetti amplió la ventaja tras recibir un pase filtrado de Juan Villalba y definir con precisión ante la salida del arquero mexicano Ochoa. Con este gol, la Albiceleste consolidó su dominio y dejó sin respuestas a su rival.

El encuentro también dejó consecuencias para el próximo compromiso. Maher Carrizo fue amonestado a los 62 minutos y, al acumular su segunda tarjeta amarilla en el torneo, no podrá disputar la semifinal frente a Colombia. Por otro lado, México terminó el partido con dos jugadores menos ante las expulsiones en el final de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

El final, cargado de tensión, tuvo un reclamo efusivo del cuerpo técnico mexicano que dejó como saldo un gesto particular del DT argentino Diego Placente: se llevó el dedo a su boca, silenciando. La imagen se convirtió rápidamente en viral.

La selección argentina ahora afrontará una semifinal de la divisional tras casi dos décadas: enfrentará a Colombia el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20.

LOS MEJORES MEMES

