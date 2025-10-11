Deportes

Las Murciélagas le ganaron 2-0 a Inglaterra en la final y se consagraron bicampeonas del mundo

La selección argentina de fútbol para no videntes obtuvo el título del certamen disputado en India

Argentina venció a 2-0 a Inglaterra y ganó el IBSA Women's Blind Football World Championships

La selección argentina de fútbol para no videntes, conocidas como Las Murciélagas, logró una nueva consagración internacional al conquistar el Mundial disputado en India, donde se impuso en la final ante Inglaterra por 2-0 y defendió con éxito el título obtenido en Birmingham 2023. Con este triunfo, el elenco nacional no solo revalidó su condición de campeón, sino que además completó el certamen con una campaña perfecta: ganó los cinco partidos disputados y no recibió goles en contra.

La preparación de Las Murciélagas para este desafío mundialista, que lleva como nombre oficial IBSA Women’s Blind Football World Championships, se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD), donde el plantel afinó su rendimiento antes de viajar a Asia. En la final, los goles que sellaron la victoria argentina llegaron en el segundo tiempo, con anotaciones de Yohana Aguilar y Gracia Sosa.

El marcador se mantuvo en cero hasta que el reloj indicaba que faltaban 8 minutos y 35 segundos para la finalización del cotejo decisivo. Fue ahí cuando apareció Aguilar, la número 10, que recibió el balón en la puerta del área, se acomodó y sacó un remate que se tornó inatajable para la guardametas inglesa.

La celebración de Las Murciélagas
Pocos minutos después, Gracia Sosa, que lució el dorsal número 8, puso cifras definitivas. La atacante, que había asistido a Aguilar en el primer tanto, llegó con pelota dominada a los metros finales de la cancha y remató cruzado para desatar el festejo de todo el representativo nacional albiceleste.

Finalmente, pese a los intentos del conjunto europeo por descontar el resultado, las argentinas pudieron mantener el cero en su arco y obtuvieron el segundo trofeo mundial consecutivo.

El recorrido hacia el título comenzó con una contundente victoria por 5-0 sobre Canadá en el debut. Posteriormente, el equipo superó a Turquía y Japón por 1-0 en cada encuentro, lo que le permitió asegurarse el primer puesto del Grupo A.

En semifinales, el equipo argentino enfrentó a Brasil en un clásico sudamericano que se resolvió en los minutos finales. Agustina Medina marcó el único tanto del partido cuando restaban solo siete minutos para el cierre, asegurando el pase a la final y manteniendo la valla invicta.

El plantel campeón estuvo conformado por Gracia Sosa, Guillermina Corrales, Yohana Aguilar, Agustina Medina, Micaela Aguilar, Sandra Yanaje, Florencia Massenzana, Milagros Romero y las arqueras Melisa Flores y Micaela Segovia. El cuerpo técnico estuvo encabezado por el entrenador Gonzalo Abbas, acompañado por los asistentes Santiago Jugo, Sofía Sosa y Julieta Martín.

Vale recordar que Las Murciélagas ya se habían quedado con el certamen mundialista en la edición que tuvo lugar en Inglaterra, en 2023, cuando vencieron a por 2-1 a Japón en una final épica.

En aquella ocasión, el recorrido de Las Murciélagas en el certamen también fue impecable. El equipo terminó invicto, tras superar en la Primera Fase a Alemania por 3-0, a India por 4-0 y empatar sin goles frente a Austria. En la semifinal, el conjunto argentino goleó 3-0 a Suecia y, finalmente, se impuso a Japón en el duelo decisivo.

