Challenger de Cali: Bautista Torres quiere dar el batacazo ante Tomás Barrios Vera para alcanzar la final

Bautista Torres es el único argentino que permanece en competencia en el Challenger de Colombia

Por cuarta semana consecutiva, el tenis masculino de la Argentina contará con un representante en las semifinales de un ATP Challenger. Luego de que Alex Barrena (Villa María, Buenos Aires), Federico Gómez (Villa María) Román Burruchaga (Buenos Aires), Nicolás Kicker (Buenos Aires) y Facundo Díaz Acosta (Antofagasta) alcancen dicha instancia en la Gira Sudamericana, Bautista Torres dirá presente en la ronda de cuatro jugadores en Cali. Este sábado, el nacido en Palermo buscará su primera definición de la temporada. Además, extendió una racha positiva y rompió una nueva barrera en el escalafón mundial.

Este viernes la ciudad cafetera amaneció cubierta por lluvia, un pronóstico que obligó a retrasar el inicio de la jornada. Luego de que el personal del Club Campestre Farallones reacondicionara el estado del Court Central, Torres saltó a la pista. El porteño de 24 años se medía a la única esperanza local: Nicolás Mejía.

En el comienzo del set inicial, el colombiano tomó protagonismo y, con el apoyo del público, creó dos oportunidades de quiebre. Sin embargo, Torres hizo propio aquellos puntos y, después de un extenso game, logró situarse 2-1. Si bien ambos expusieron una sólida postura desde el servicio, el argentino fue inteligente y golpeó en el momento indicado: su primer break point surgió en el 5-4. Eficiente, Torres acertó y se quedó con la manga por 6-4.

El segundo set, por su parte, encontró al argentino con mayor confianza, arriesgando con sus tiros por la lógica diferencia en el marcador. Rápidamente, luego de tres juegos, el pupilo de Gutiérrez logró plasmarlo y se adelantó por 3-1. A pesar de que Mejía reaccionó de forma instantánea y recuperó terreno, Torres volvió a romper su saque, esta vez para sentenciar el encuentro. Tras ello, el porteño ganó tres de los últimos cuatro juegos y, consecuentemente, selló el triunfo: fue 6-4 y 6-3 en casi dos horas.

Con este resultado, Torres alcanzó las semifinales de un certamen por segunda vez en la temporada. Además, el tenista de 23 años sumó su quinta victoria consecutiva y aseguró su vuelta al Top 400 del ranking ATP. Este sábado buscará un lugar en la gran definición ante el chileno Tomás Barrios Vera (137), el máximo candidato al título en Colombia. El duelo, programado para el segundo turno del Court Central (no antes de las 13:00 de Argentina) se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV.

Por las lluvias persistentes en Cali, la zona inferior del cuadro definirá a sus semifinalistas el sábado. Según reveló la organización, los partidos correspondientes a los cuartos de final se desarrollarán a partir de las 12:00 y la segunda semifinal comenzará a continuación del cotejo que protagonizará Torres.

El boliviano Juan Carlos Prado Ángelo y el chileno Matías Soto, quienes igualaban 5-5 en el primer set, reanudarán la actividad en el estadio principal. Los peruanos Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno, por su parte, irán al Court 2. El joven trujillano de 21 años se adueñó del capítulo inicial por 6-4 y, en el momento de la suspensión, servía 2-3.

En contra de todo pronóstico, Torres despidió el 2024 con un récord positivo tanto desde los números como de lo emocional. El tenista radicado en Vicente López, quien atravesó una neumonía en 2023, firmó su regresó a la competencia y, meses más tarde, volvió a conquistar un título Challenger después de dos años. Durante la vigente temporada, se sumó a la Seba Gutiérrez Academy, dirigida por el entrenador de Sebastián Báez y Francisco Comesaña, entre otros tenistas argentinos, con el fin de potenciar sus herramientas. Si bien padeció un complejo inicio, repleto de cambios, cosechó una victoria en la qualy del ATP 250 de Buenos Aires y alcanzó su primera semifinal en el Challenger 75 de Como.

Debido a su posición en el ranking, Torres debió disputar la fase previa en Cali. El actual 428 cumplió con su deber y dejó en el camino al local Mateo Castaneda y a su compatriota Ignacio Monzón. En tanto, en el main draw, el argentino derrotó al ecuatoriano Andrés Andrade (354) y al experimentado brasileño Daniel Dutra da Silva (348) para instalarse en los cuartos de final.