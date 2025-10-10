“Esto me salvó”: la emotiva reflexión de Ruggeri sobre el retiro de los futbolistas y la decisión de Russo de seguir dirigiendo

La profunda reflexión de Oscar Ruggeri sobre Miguel Russo y el retiro

La muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años generó un gran impacto en el mundo del fútbol. El DT estuvo al mando de Boca Juniors hasta sus últimos días, más allá de que sus problemas de salud le habían impedido dirigir los entrenamientos de las últimas semanas y tampoco le habían permitido estar en el banco de suplente durante los últimos encuentros. Sin embargo, Miguelo decidió seguir trabajando aunque su salud se había deteriorado.

El diálogo en el panel del programa de ESPN, F90, giraba en torno a la pasión por el fútbol con esta decisión de Russo como disparador. “Su vida fue hasta el último día estar donde quería estar”, planteó el conductor del programa Sebastián Vignolo. “Esta cabeza es de los tipos de Estudiantes, de Bilardo. Bilardo era lo mismo. Terminó en la Selección y antes de enfermarse, con nosotros lloraba y decía que él realmente si tenía que arrepentirse de algo era que no había vivido con su hija , que no había hecho de padre por estar con nosotros”, recordó Oscar Ruggeri sobre el entrenador campeón del mundo con Argentina en 1986.

En esa línea, el Pollo Vignolo elogió la pasión de los futbolistas: “Qué vocación tienen, porque desde afuera uno dice estos tipos podrían estar viviendo... Falcioni lo que declaró aquella vez, el propio Maradona, son bichos de fútbol. Vos, por ejemplo, vos no extrañás el fútbol”, planteó el conductor, matizando con la decisión del Cabezón de mantenerse alejado del día a día de esta disciplina que lo vio alzar el trofeo del mundo en México.

Sin embargo, el ex defensor de 63 años abrió su corazón y aclaró que el salto a los medios le permitió abrir un nuevo capítulo en su historia: “Nada, Nada... Esto me salvó...”.

Ruggeri dejó el fútbol hace dos décadas y comenzó una carrera como panelista en TV

Ruggeri se retiró del fútbol en 1997 con la camiseta de Lanús cuando tenía 35 años. Su camino siguió vinculado inicialmente al deporte porque fue entrenador de distintos clubes, hasta su último capítulo en 2006 al mando de San Lorenzo con 44 años. Por entonces, tuvo que reinventarse para seguir activo y así explicó el detrás de escena del retiro.

“Suponete, estos tipos, están en la casa, no dirigen, se levantan hoy a la mañana, ¿a dónde van?“, planteó. ”¿A dónde van? Decime. A nuestra edad, de 60 años, gente más de 60, te levantas hoy a la mañana. Yo no tengo la tele, me levanto 8:30 comúnmente, a las 9, ¿para dónde arranco?“, puso sobre la mesa.

“Te vas a caminar con Nancy por Palermo”, le planteó Vignolo. “¿Ah sí? Primero que Nancy está trabajando, no está, está con su carrera", le devolvió el ex defensor de Boca, River y Real Madrid. “Te vas a jugar al pádel con Giusti”, insistió el conductor, en referencia al estrecho vínculo que el Cabezón mantiene con su ex compañero del Mundial 86. “Giusti vive en Rosario...”, señaló.

En ese tramo, el periodista Daniel Arcucci le propuso la posibilidad de tomar un avión para ir a ver a la selección argentina en el amistoso que este viernes disputará en Miami. “Sí... Bárbaro. Voy, vuelvo, qué lindo, la verdad la pasé recontra bien, vi la Selección... ¿Todos los días te vas a tomar un avión? ¿Todos los días te vas a ir a un lado? Al otro día te tenés que levantar”, respondió.

Ante ese escenario, reflexionó sobre la mentalidad de los jugadores una vez que dejan la actividad de alta competencia: “Llega el fin de semana que comúnmente cada uno va con su familia, yo tengo mi familia, nos juntamos, vienen, pero como tenemos la cabeza nosotros de fútbol, que nos metieron el fútbol acá adentro de competir. Del fútbol, y no te importa otra cosa que el fútbol, nos cuesta. Empezás a estar deprimido, empezás a sentirte mal, y después empiezan las cosas esas que nos suceden a la mayoría”.

El Chavo Fucks, quien mantuvo una cercana amistad con el entrenador que murió en las últimas horas a los 69 años, recordó que “Miguel era de juntarse a tomar café con los amigos”. Y Ruggeri explicó que sus amigos “no están todas las mañanas para tomar café”, planteando las dificultades para redirigir la vida que tienen los jugadores.

Allí Fucks recordó el detrás de escena en la decisión de Russo de seguir ligado a la actividad. “Yo te cuento lo que hacía Miguel. Respecto a lo que vos decías, acá estamos en una situación especial por la enfermedad de Miguel. Entonces la única objeción que pondría haberle puesto la familia, que de hecho es lo que les preocupaba, era que Miguel se iba a meter en un equipo con muchísima presión, un laburo intenso, en la situación física que estaba. Además porque él ya había tenido algunos avisos dirigiendo a San Lorenzo. Incluso tuvo sesiones de quimioterapia dirigiendo a San Lorenzo. Entonces, llegar a Boca le generaba... pero él eligió eso”, señaló el Chavo.

El histórico periodista, que desde hace años está en el panel de F90, había narrado el jueves el gesto que había tenido Juan Román Riquelme con Russo cuando lo contrató para iniciar el tercer ciclo en Boca: “Estuvo muy generoso con Russo en este último tramo porque los dos sabían cuando empezaron el vínculo que esto iba a pasar en algún momento. Lo sabía Miguel y Román. Y Román le dijo: ‘Bueno, dale, vamos hasta donde lleguemos’. Y me parece un acto de generosidad eso, más allá de cualquier cosa que se diga”.