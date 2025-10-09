Deportes

Challenger Cali: con la presencia de Federico Gómez, Bautista Torres y Luciano Ambrogi, se completan los octavos de final

Este jueves los argentinos buscan meterse entre los mejores ocho del certamen colombiano. Marco Trungelliti avanza en Valencia

Guardar
Los argentinos Federico Gómez, Juan
Los argentinos Federico Gómez, Juan Bautista Torres y Luciano Ambrogi disputan los octavos de final del Challenger de Cali (Crédito: Prensa AAT)

Con la presencia de los argentinos Federico Gómez, Juan Bautista Torres y Luciano Ambrogi se completan los octavos de final del ATP Challenger de Cali. El certamen pertenece a la Gira Sudamericana, es de categoría 75 y reparte 100.000 dólares en premios.

En su estreno en el certamen colombiano, el pilarense Gómez (131° del ranking ATP) superó en sets corridos al austríaco Lukas Neumayer (177°). El potente jugador bonaerense, que tuvo un inicio de temporada irregular alternando torneos ATP y Challenger, atravesó una dura racha de nueve derrotas consecutivas en primeras rondas, incluido el Australian Open.

Tras ese tramo adverso, mostró señales de recuperación en Sarasota, donde alcanzó las semifinales, aunque luego volvió a encadenar cuatro eliminaciones en el debut. En Roland Garros ingresó al cuadro principal como lucky loser: ganó su primer partido, pero se despidió en la segunda vuelta. En tanto, en el US Open no logró superar el estreno.

Ya reinsertado nuevamente en el circuito Challenger, alcanzó las semifinales en Villa María, sufrió una eliminación en primera ronda en Buenos Aires y, posteriormente, logró avanzar hasta los cuartos de final en Antofagasta.

Gómez, campeón de los torneos de Milán, Trieste y Guayaquil en 2024, se medirá este jueves ante el brasileño Mateus De Carvalho Cardoso Alves (462°), que viene de ganarle al albiceleste Guido Justo (384°), por 6-2 y 6-3.

El partido está programado para el primer turno de la cancha central, no antes de las 12:30 (hora Argentina).

El rosarino Luciano Ambrogi se
El rosarino Luciano Ambrogi se presenta en los octavos de final del Challenger de Cali ante el chileno Marcelo Tomas Barrios Vera

El rosarino Ambrogi (447°), proveniente de la clasificación, tuvo un gran desempeño en la primera rueda al sorprender al paraguayo Daniel Vallejo (268°), campeón este año en los M25 de Punta del Este, Mar del Plata y Londrina y finalista en el Challenger de Tigre, con un marcador de 6-4 y 6-4.

Con el deseo de seguir por la senda del triunfo jugará con el chileno Marcelo Tomas Barrios Vera (137°), primer sembrado y campeón en 2025 en Campinas, verdugo del mexicano Juan Alejandro Hernandez (444°), por 6-1 y 6-2. El encuentro se jugará en el tercer turno del court central, cerca de las 16:00.

Bauti Torres (418°), ganó sus dos compromisos de la clasificación y en el debut derrotó al ecuatoriano Andres Andrade (354°), por 6-4 y 6-0. Por un lugar en los cuartos de final se verá las caras con el brasileño Daniel Dutra da Silva (323°), que venció a su compatriota Thiago Seyboth Wild (162°), por 7-6(3) y 6-4.

El match está programado para el primer turno de la segunda cancha en importancia, no antes de las 12:30.

Derrotas albicelestes

Los argentinos Juan Pablo Ficovich
Los argentinos Juan Pablo Ficovich y Andrea Collarini perdieron en los octavos de final del Challenger de Cali (Crédito: Dan Hamilton-Imagn Images)

Este miércoles, Juan Pablo Ficovich (147°), segundo cabeza de serie, perdió en los octavos de final con el chileno Matías Soto (286°), por 7-6(3) y 6-1. Mientras que Andrea Collarini (283°) no pudo derrotar a la promesa del tenis boliviano Juan Carlos Prado (259°) por 3-6, 7-6(4) y 6-2.

Triunfo de Trungelliti

El santiagueño Marco Trungelliti (141°) avanzó a los cuartos de final en el Challenger de Valencia, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, al derrotar al local Pol Martin Tiffon (272°) por 6-4 y retiro.

En los cuartos de final el argentino se medirá con otro jugador nacido en España, Carlos Taberner (104°).

Cabe destacar que el primer sembrado del torneo español es el experimentado jugador local Albert Ramos Viñolas (352°), quien también avanzó a la tercera ronda y jugará con el británico Jan Choinski (158°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallenger CaliFederico Gómez

Últimas Noticias

El último adiós a Miguel Ángel Russo: el plantel de Boca llegó a la Bombonera para despedir al DT

Hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT que murió a los 69 años será despedido este jueves, de 10 a 22 horas, en el Hall Central de Brandsen 805

El último adiós a Miguel

Las fotos del último adiós a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El entrenador falleció a los 69 años. Será despedido en el Hall Central del estadio de Boca Juniors entre las 10 y las 22hs de este jueves

Las fotos del último adiós

El comunicado de Vinicius Jr. sobre su relación con la presentadora de TV Virginia Fonseca tras los rumores de infidelidad: “Fui descuidado”

El astro brasileño utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas y reconocer sus errores

El comunicado de Vinicius Jr.

Chicho Serna despidió a Miguel Ángel Russo y recordó el detrás de escena de su tercer regreso a Boca Juniors

El ex integrante del Consejo de Fútbol repasó el arribo del DT y afirmó: “Que en el consenso general se hable bien de una persona es porque realmente fue un gran tipo”

Chicho Serna despidió a Miguel

Solana Sierra avanzó en el WTA 125 de Mallorca y se sumó a Lourdes Carlé en el lote de las cuartofinalistas

La marplatense, primera sembrada del torneo, se metió entre las mejores ocho del certamen en un partido que debió batallar más de los esperado. Este miércoles, se impuso a la local Zuleta de Reales, por 7-5 y 6-4. La acción para las albicelestes continuará el viernes

Solana Sierra avanzó en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: el

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

Pidieron más seguridad para la primera “arrepentida” del triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
La ONU ordenó tener los

La ONU ordenó tener los camiones listos para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza “a la escala necesaria”

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

Laszlo Krasznahorkai, el escritor que busca la belleza del infierno y se inspira en Jimi Hendrix

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y bombas contra la región de Sumy: al menos tres muertos y dos heridos

TELESHOW
Luck Ra sorprendió a las

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity