Challenger Cali: con la presencia de Federico Gómez, Bautista Torres y Luciano Ambrogi, se completan los octavos de final

Los argentinos Federico Gómez, Juan Bautista Torres y Luciano Ambrogi disputan los octavos de final del Challenger de Cali (Crédito: Prensa AAT)

Con la presencia de los argentinos Federico Gómez, Juan Bautista Torres y Luciano Ambrogi se completan los octavos de final del ATP Challenger de Cali. El certamen pertenece a la Gira Sudamericana, es de categoría 75 y reparte 100.000 dólares en premios.

En su estreno en el certamen colombiano, el pilarense Gómez (131° del ranking ATP) superó en sets corridos al austríaco Lukas Neumayer (177°). El potente jugador bonaerense, que tuvo un inicio de temporada irregular alternando torneos ATP y Challenger, atravesó una dura racha de nueve derrotas consecutivas en primeras rondas, incluido el Australian Open.

Tras ese tramo adverso, mostró señales de recuperación en Sarasota, donde alcanzó las semifinales, aunque luego volvió a encadenar cuatro eliminaciones en el debut. En Roland Garros ingresó al cuadro principal como lucky loser: ganó su primer partido, pero se despidió en la segunda vuelta. En tanto, en el US Open no logró superar el estreno.

Ya reinsertado nuevamente en el circuito Challenger, alcanzó las semifinales en Villa María, sufrió una eliminación en primera ronda en Buenos Aires y, posteriormente, logró avanzar hasta los cuartos de final en Antofagasta.

Gómez, campeón de los torneos de Milán, Trieste y Guayaquil en 2024, se medirá este jueves ante el brasileño Mateus De Carvalho Cardoso Alves (462°), que viene de ganarle al albiceleste Guido Justo (384°), por 6-2 y 6-3.

El partido está programado para el primer turno de la cancha central, no antes de las 12:30 (hora Argentina).

El rosarino Luciano Ambrogi se presenta en los octavos de final del Challenger de Cali ante el chileno Marcelo Tomas Barrios Vera

El rosarino Ambrogi (447°), proveniente de la clasificación, tuvo un gran desempeño en la primera rueda al sorprender al paraguayo Daniel Vallejo (268°), campeón este año en los M25 de Punta del Este, Mar del Plata y Londrina y finalista en el Challenger de Tigre, con un marcador de 6-4 y 6-4.

Con el deseo de seguir por la senda del triunfo jugará con el chileno Marcelo Tomas Barrios Vera (137°), primer sembrado y campeón en 2025 en Campinas, verdugo del mexicano Juan Alejandro Hernandez (444°), por 6-1 y 6-2. El encuentro se jugará en el tercer turno del court central, cerca de las 16:00.

Bauti Torres (418°), ganó sus dos compromisos de la clasificación y en el debut derrotó al ecuatoriano Andres Andrade (354°), por 6-4 y 6-0. Por un lugar en los cuartos de final se verá las caras con el brasileño Daniel Dutra da Silva (323°), que venció a su compatriota Thiago Seyboth Wild (162°), por 7-6(3) y 6-4.

El match está programado para el primer turno de la segunda cancha en importancia, no antes de las 12:30.

Derrotas albicelestes

Los argentinos Juan Pablo Ficovich y Andrea Collarini perdieron en los octavos de final del Challenger de Cali (Crédito: Dan Hamilton-Imagn Images)

Este miércoles, Juan Pablo Ficovich (147°), segundo cabeza de serie, perdió en los octavos de final con el chileno Matías Soto (286°), por 7-6(3) y 6-1. Mientras que Andrea Collarini (283°) no pudo derrotar a la promesa del tenis boliviano Juan Carlos Prado (259°) por 3-6, 7-6(4) y 6-2.

Triunfo de Trungelliti

El santiagueño Marco Trungelliti (141°) avanzó a los cuartos de final en el Challenger de Valencia, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, al derrotar al local Pol Martin Tiffon (272°) por 6-4 y retiro.

En los cuartos de final el argentino se medirá con otro jugador nacido en España, Carlos Taberner (104°).

Cabe destacar que el primer sembrado del torneo español es el experimentado jugador local Albert Ramos Viñolas (352°), quien también avanzó a la tercera ronda y jugará con el británico Jan Choinski (158°).