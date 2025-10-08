Deportes

Las revelaciones del jefe de Williams sobre Colapinto: su costado “brillante” y cómo le impactó el interés de Red Bull

James Vowles, uno de los principales defensores del argentino en la Fórmula 1, volvió a elogiar al piloto de Alpine: " Sigue siendo rápido. Muy, muy rápido, no hay duda de eso"

James Vowles elogió el trabajo de Franco Colapinto en Williams

James Vowles, jefe de Williams, fue el responsable de haberle dado la oportunidad a Franco Colapinto de debutar como piloto de la Fórmula 1 en las últimas nueve carreras de la temporada 2024. Luego, como el argentino no tenía lugar en el equipo en 2025 debido a los contratos de Alex Albon y Carlos Sainz Junior, negoció con Flavio Briatore el préstamo a Alpine por cinco temporadas para que no perdiera rodaje. Y es, posiblemente, su máximo defensor en la Máxima; sobre todo, cuando arreciaron las críticas en sus primeras carreras en el team francés.

Hoy, cuando el bonaerense, de 22 años, está a un paso de confirmar su continuidad en la F1 de cara a 2026 y supera fin de semana a fin de semana a Pierre Gasly, su compañero de equipo, Vowles mantiene sus banderas más altas que nunca. En una entrevista, volvió a elogiar a Colapinto y destacó su capacidad de adaptación a la competencia de automovilismo más feroz del mundo.

"Es un caso interesante, porque su rendimiento, incluso en su debut en Monza, fue fantástico. En Bakú fue extraordinario. Realmente hizo un gran trabajo al ponerse al día rápidamente. Hizo mucho trabajo en nuestro simulador, lo vimos en la FP1. No lo preparamos ni cerca tanto como me gustaría preparar a un piloto joven, que es lo que dije en ese momento, pero lo asimiló de forma brillante. Lo interesante es que no tenía un contrato con nosotros para seguir. En ese momento, ya habíamos firmado con Carlos (Sainz) y Alex (Albon), así que la presión sobre sus hombros era ‘tengo que mostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme mi lugar en la Fórmula 1 el año que viene’. Y el resultado de eso fue, como dijiste, que empezaron a surgir una serie de incidentes. Lo interesante es que la presión que él, como ser humano, se impuso a sí mismo, aumentó como resultado de querer más para sí mismo en el futuro. Por lo que correr más puede no haber ayudado en esa circunstancia, pero sí te ilustra la presión que estas personas sufren a diario y es impresionante cómo la absorben", reflexionó.

Colapinto bautizó a Vowles como "tío James"

Acto seguido, le consultaron al británico si el interés de Red Bull “distrajo” al argentino. “Distraído no, pero definitivamente volvería a lo que él pensaba: ‘Tengo que demostrarle al mundo que merezco esto’. Ahora bien, para mí, exactamente como tú dices, él le demostró al mundo al principio que era así, que lo estaba haciendo muy bien. Pero cuando quieres algo con tanta intensidad, a veces puedes no rendir al mismo nivel que antes... Creo que es un buen ejemplo de ello. Sigue siendo rápido. Muy, muy rápido, no hay duda de eso. Volviendo a lo que dices, se vio envuelto en incidentes en los que quizá no se habría visto envuelto de otra manera. No me pareció que estuviera distraído. Solo estaba preocupado de que su etapa en la Fórmula 1 pudiera haber llegado a su fin y estaba intentando asegurarse, por todos los medios posibles, de que no fuera así“, volvió a respaldarlo.

“Es increíblemente fácil sobrepasar los límites de estos coches. Probablemente sea el mayor error que cometemos todos, pero sin duda es difícil hacerlo”, concluyó. ¿Volverán a trabajar juntos algún día?

