La histórica pelea para UFC que terminó con dos luchadores contratados y un bono de 25 mil dolares para cada uno: “No solemos hacer esto”

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti y el ruso Mark Vologdin protagonizaron un salvaje combate que le valió un contrato a ambos para integrar la máxima compañía de MMA

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti alcanzó un hito histórico en su trayectoria dentro de las artes marciales mixtas tras conseguir una victoria por decisión unánime sobre el ruso Mark Vologdin y asegurarse un contrato con la UFC. El combate se disputó dentro del evento Dana White’s Contender Series, transmitido desde Estados Unidos y destinado a seleccionar nuevos talentos para la mayor liga mundial de MMA.

La pelea, que reunió la atención de la comunidad internacional de MMA, fue definida por la propia empresa como una de las más intensas de la historia de la competencia. Mark Vologdin, quien mostró solidez en el primer asalto y derribó a Luna Martinetti, tomó la delantera ante el ecuatoriano durante los minutos iniciales. La iniciativa del ruso, sostenida por un knockdown, puso a prueba la resistencia y la estrategia del representante sudamericano.

Sin embargo, Luna Martinetti revirtió el curso del combate desde el segundo asalto. Con ataques precisos y potencia, conectó una serie de golpes al rostro de su rival, provocando un sangrado abundante en la ceja derecha de Vologdin. El tercer asalto mostró la superioridad física y mental del ecuatoriano dentro del octágono, aspecto valorado positivamente por los jueces del evento.

La decisión de los jueces fue categórica: Luna Martinetti obtuvo la victoria por 30-28, y la organización le otorgó el triunfo por unanimidad. Después de la pelea, el presidente de la UFC, Dana White, no tardó en oficializar que ambos peleadores recibirían contratos para incorporarse a la promotora tras el extraordinario enfrentamiento que habían protagonizado. Junto con el anuncio, se concedió a cada uno un bono especial de 25.000 dólares como reconocimiento a la calidad de la pelea, según detalló el propio mandamás de la compañía.

“Vamos a mandar a estos dos muchachos al hospital. Es una de las mejores peleas que he visto en la historia de Contender Series. Voy a firmar a los dos, y no solemos hacer esto pero también les daré a ambos el bono de 25 mil dólares”.

El ecuatoriano se quedó con la victoria (@ClubDeLasMMA)

Esta actuación representa la entrada de Luna Martinetti como cuarto ecuatoriano en la UFC, sumándose a los ya consolidados Marlon Chito Vera, Michael Morales y Carlos Vera. La competencia de peso gallo (135 libras) se fortalece así con la llegada de nuevos talentos latinoamericanos, hecho que refuerza la presencia de Ecuador en la élite de las artes marciales mixtas.

Luna Martinetti, de 30 años, acumula un récord profesional de 17 victorias y una sola derrota, registrada en 2017 ante el peruano Luigui Quezada. Sus logros incluyen haberse proclamado campeón de Ultimate Warrior Challenge (UWC) en 2022 y 2024, una de las competencias más relevantes en el ámbito latinoamericano.

El camino de Luna Martinetti hacia la UFC se ha forjado en escenarios regionales, principalmente en México, donde reside y entrena en el Entram Gym de Tijuana. Esta academia, reconocida por su proyección internacional, también ha sido el lugar de preparación del compatriota Michael Morales, quien transitó una ruta similar para ingresar al circuito estadounidense.

Luna se impuso por decisión unánime (Captura de video)

Al término del combate, Adrián Luna Martinetti expresó apenas levantó los brazos: “Recuerden mi nombre”. El significado del triunfo va más allá para el atleta, ya que se consolida como referente de una nueva generación de luchadores provenientes de Ecuador. Tras la intensa pelea, Luna Martinetti fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas, lo que no impidió que cumpliera con los protocolos y celebrara su ingreso a las grandes ligas.

El evento Dana White’s Contender Series, creado por Dana White para evaluar e impulsar a peleadores emergentes, se ha transformado en una plataforma clave para quienes aspiran a los mayores escenarios de las MMA. Durante cada edición, los combates deben impresionar a la directiva de la UFC, ya que solo las actuaciones sobresalientes dan acceso a un contrato profesional.

