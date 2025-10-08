Deportes

Carlos Sainz contó que tiene una lujosa colección de autos Ferrari y explicó: “Es mejor que tener el dinero invertido en un banco”

El piloto de Williams brindó detalles de los impactantes vehículos de edición limitada que tiene dentro de su garaje

Guardar
La colección de Ferraris de Carlos Sainz

Carlos Sainz, que viene de sumar un punto tras finalizar en la décima posición en el GP de Singapur a bordo de su Williams, brindó una distendida entrevista con El Partidazo, programa que se emite por Cadena Cope. Durante la charla, el piloto español brindó detalles de su exclusiva colección de autos de Ferrari, su ex escudería, lanzó una crítica a las transmisiones de la Fórmula 1, al centrarse más en las parejas de los deportistas o los famosos invitados que en los sobrepasos que se dan en la carrera.

El deportista español, que acumula 32 unidades en lo que va de la temporada de F1, develó que cuando sale a pasear por las calles de Mónaco, ciudad en la que reside actualmente, llama la atención del público no sólo por sus vehículos, sino también por un detalle en su patente: “Es un error los Ferraris que tengo aquí. Los tengo porque estoy haciendo una colección, que me gustan mucho, la verdad, y les he puesto una matrícula que creo que tiene el 55 y no sé qué; como para hacerlos más especiales, y creo que por culpa de eso ahora se me pican más porque creo que me reconocen por la matrícula del coche”. El 55 es el histórico número del piloto durante su paso por la Máxima.

Sainz expresó que actualmente posee cuatro autos de Ferrari de edición limitada, pero su colección se agrandará dentro de un año y medio, cuando le entreguen el quinto modelo. Dentro de su exclusivo garage se encuentran el Ferrari 812 Competizione (se lo dio la escudería a modo de despedida cuando pasó a Williams), Daytona SP3 y el SF 90.

Carlos Sainz cuenta con una
Carlos Sainz cuenta con una impactante colección de autos edición limitada de Ferrari

Sinceramente, no soy un gran fan de los coches de calle. O sea, el primer Ferrari que me compré fue hace tres años y es el primer coche que me compré en mi vida. Y no soy un loco de los coches de calle, pero es que me dijeron que era muy buen negocio, muy buena inversión, sobre todo los ediciones limitadas que sacan Ferrari, que suben mucho de valor. Y digo, en vez de tener el dinero invertido en un banco, prefiero tenerlo invertido en cosas que creo que le voy a añadir valor. Controlo un poco más, porque al final lo que hacen los bancos con tu dinero, aunque intento estar pendiente, no lo controlas al 100 por ciento. En cambio, tengo un dinero apartado en coches de colección que espero que a la larga me den rédito”, manifestó. Y luego, añadió: “El único que uso es el Purosangue, que es el único Ferrari SUV que han sacado, que es mi coche del día a día”.

Durante su explicación, Sainz manifestó: “Tiene un maletero cómodo, dos asientos atrás super cómodos y es un coche para que para hacer el día a día es un lujazo, pero está bien, no vas con un Ferrari por la calle. Y los otros Ferraris que ni los uso porque son coches realmente de colección. Y es que hoy en día realmente un coche de calle rápido no lo disfrutas porque es que es imposible. O te lo llevas a un circuito o es que realmente son tan rápidos y tan bestias que la calle no es para disfrutar”.

Carlos Sainz informó que en
Carlos Sainz informó que en un año y medio recibirá su quinto Ferrari edición limitada

En Madrid, en cambio, el español afirmó: “Tengo mi Golf y tengo el Ferrari aparcado abajo de casa. Y es que no lo saco porque primero, yo creo que sinceramente, Madrid no es una ciudad de coches de lujo, no es una ciudad que esté adaptada, o digamos tan acostumbrada, a ese tipo de coches. En cambio vas a un Dubai o a un Londres y va todo el mundo con Ferraris o Lamborghini por la calle. Personalmente no me gusta que me vean, no me gusta llamar la atención, no me gusta, no me gusta. Es algo que como no me gusta, prefiero dejarlo aparcado. Si un día me voy a dar una vuelta por el campo, hacia la zona de Boadilla, la sierra, a veces lo saco, pero es que realmente para ir a Madrid nunca me voy a presentar”.

“El último es un SF 90 x edición limitada que creo que tiene más de 1000 caballos. Me dijeron el otro día cuando me lo dieron”, confesó. Y luego, añadió: “El Daytona, que creo que lo habéis visto, que es súper diferente. Es que son coches muy raros, son coches muy, muy especiales en ese sentido y son bonitos de ver, pero de conducir, insisto, por la calle es que no merece la pena”.

La crítica a las transmisiones de la Fórmula 1

En otro fragmento de la entrevista, Sainz analizó los cambios que se ven en el último tiempo dentro de los paddocks de los distintos circuitos que comprenden la Fórmula 1 y su crítica a las transmisiones de TV, que se centran en los famosos que acuden al evento o las parejas de los deportistas en vez de brindarle más detalles a los sobrepasos que se dan durante la carrera. “Está siendo un poco una tendencia que debe ser que les debió de funcionar una época, que a la gente le parecía interesante ver a nuestras novias, ver a gente famosa en la tele, las reacciones… Yo entiendo que si hay un adelantamiento, un momento muy tenso de la carrera, sacar un plano de la reacción puede ser comprensible. Si ven que eso ha funcionado en el pasado, que lo hagan. Pero si mientras se respeta la competición y siempre estés enchufando los momentos importantes de la carrera... Pero es que el fin de semana pasado no sacaron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final. Tampoco sacaron la persecución de Fernando (Alonso) a Lewis (Hamilton). Se perdieron muchas cosas”, esbozó.

“Es que ya ni caminamos, ya nos movemos en bici o en monopatín, porque es que si no vas en bici o en monopatín no te puedes mover. El paddock sí que es verdad que hace 10, 15 años, le faltaba ambiente. Ahora no le falta ningún ambiente. Yo prefiero el paddock de ahora al paddock de hace 10 ó 15 años. Pero sí que es verdad que igual a la hora de dar los pases, darle un recordatorio a la gente de: ojo, que aquí los que les vas a pedir una foto están trabajando, se están moviendo de un punto A a punto B lo más rápido que pueden porque se tienen que ir a subir al coche o tienen que irse corriendo a hacer una entrevista. Un recordatorio de esta gente que está aquí en el paddock que está trabajando igual no vendría mal, pero la verdad que prefiero un paddock ambientado que el que había hace 10 ó 15 años”, concluyó.

Temas Relacionados

Carlos SainzFerrariFórmula 1F1Williams

Últimas Noticias

La selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria: hora, TV y posibles formaciones

Desde las 16:30 en Santiago de Chile, la Albiceleste va por el boleto a cuartos

La selección argentina afrontará los

Todo lo que hay que saber del Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo: calendario, TV y participantes

El Resorts World Las Vegas albergará el evento que reunirá a los nombres más destacados de la disciplina. Se llevará a cabo entre el 9 y 12 de octubre

Todo lo que hay que

El contrato récord de Cristiano Ronaldo que lo convirtió en el primer futbolista billonario: los detalles de su impactante fortuna

La estrella portuguesa alcanzó la categoría de multimillonario tras firmar la extensión de su contrato con Al-Nassr, un acuerdo que incluye ingresos récord y participación accionaria

El contrato récord de Cristiano

Tomás Etcheverry regresa al circuito con la mira en Europa y la Copa Davis

El platense estuvo ausente por tres semanas por un desgarro y en estas horas vuelve al Viejo Continente, donde encarará el tramo final de la temporada

Tomás Etcheverry regresa al circuito

Con cinco argentinos en carrera, el Challenger de Cali inicia los octavos de final

Después de los tres triunfos del martes por parte de tenistas albicelestes, Andrea Collarini y Juan Pablo Ficovich buscan meterse entre los mejores ocho del certamen que forma parte de la Gira Sudamericana. Desde qué hora y por dónde ver los partidos

Con cinco argentinos en carrera,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le robó a una joven

Le robó a una joven en Palermo, escapó pero lo detuvieron: tenía 18 antecedentes

Un nene de dos años murió por un brutal choque en la Ruta 11: el auto quedó partido por la mitad

Patricia Bullrich busca un gesto de Jorge Macri y una foto conjunta para seducir al votante del PRO en el tramo final de la campaña

Cristina Kirchner reclamó seguir investigando al diputado Gerardo Milman por el atentado

Triple femicidio narco: declara la mujer vinculada a la casa donde torturaron y asesinaron a las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la hermosa

El misterio de la hermosa flor que crece en el desierto más árido del mundo e intriga a los científicos

¿Podrá Trump terminar con la “peor guerra” entre Israel y Hamas?

30 pinturas de Bob Ross salen a subasta para financiar la TV pública de EEUU

Lecornu busca un acuerdo presupuestario en Francia que aleje la presión por adelantar las elecciones

De barras a croissants y milkshakes: cómo el chocolate de Dubái se convirtió en tendencia mundial

TELESHOW
El nuevo desafío de Agustín

El nuevo desafío de Agustín Rada Aristarán: se pondrá en la piel del excéntrico Willy Wonka en el reconocido musical

Abel Pintos mostró su corazón solidario en el programa de Guido Kaczka: la histórica donación al Hospital de Niños

Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones: “Son momentos de la tele”

El mensaje del Mago Black que conmovió a sus seguidores tras 40 días que transformaron su vida: “Vamos por más”

Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana