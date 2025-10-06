Deportes

Preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de Miguel Russo

El entrenador de 69 años no estuvo presente en los últimos dos partidos del Xeneize

Federico Cristofanelli

Por Federico Cristofanelli

Guardar
Se complicó el estado de
Se complicó el estado de salud de Miguel Russo (Fotobaires)

Boca Juniors logró una abultada victoria de 5-0 ante Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona en el torneo. Pero la nota negativa fue que Miguel Russo volvió a estar ausente por segundo partido consecutivo tras no estar en el banco de suplentes en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencia Varela el pasado fin de semana.

Frente a este escenario, y según información a la que accedió Infobae, el estado de salud de Russo desmejoró en los últimos días. El DT de Boca está transitando una internación en su domicilio y allí está siendo atendido por su enfermedad.

En las últimas semanas, el entrenador de 69 años faltó a las prácticas del primer equipo en Boca Predio y fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo de los entrenamientos con Juvenal Rodríguez, el otro asistente del cuerpo técnico xeneize. Hay que recordar que la semana posterior al triunfo ante Aldosivi en Mar del Plate, duelo que se disputó el pasado domingo 31 de agosto, el ex técnico de equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez y Rosario Central se sometió a chequeos médicos y estuvo varios días internado por una infección urinaria.

Es más, en ese proceso, tuvo un cuadro de deshidratación tras la igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2-2 en la Bombonera el domingo 21 de septiembre) por la que tuvo que atenderse e instalarse en la clínica Fleni. La última aparición pública de Russo sucedió el martes 23 cuando se lo vio en el entrenamiento del Xeneize y fue allí dónde se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, el presidente del club, que se hizo viral en las redes sociales tras su publicación.

Después de la goleada ante el conjunto de Cristian Fabbiani, tanto Úbeda como el capitán del equipo, Leandro Paredes, aprovecharon los micrófonos para saludar al entrenador que logró levantar la Copa Libertadores del 2007 con la camiseta azul y oro. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, deslizó el Úbeda en una de sus primeras declaraciones en la conferencia de prensa que protagonizó luego del aplastante triunfo de Boca ante el equipo rosarino.

Miguel Angel Russo con Juan
Miguel Angel Russo con Juan Roman Riquelme durante el entrenamiento de Boca. Esa fue su última aparición en Boca Predio

“Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó el ex defensor de Racing Club y quien también dirigió a la Selección Sub 20 de Argentina.

En el caso de Paredes, el número 5 del Xeneize también utilizó su charla con los medios para dejar un sentido mensaje para Russo. “Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó.

¿Cuál es la postura del club sobre la continuidad del trabajo de Russo y su cuerpo técnico? La mesa chica que tiene como líder al presidente Juan Román Riquelme entiende que no es momento para especulaciones y los ratificará hasta fin de año bajo cualquier circunstancia. Es más, a Infobae le confiaron que independientemente de las presencias o ausencias del estratega que lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, su cuerpo técnico estará a cargo del plantel profesional -como mínimo- hasta diciembre.

El Xeneize se juega la clasificación a los playoffs para luchar por el título en el Clausura y, fundamentalmente, el pase a la Libertadores, certamen en el que no disputó fase de grupos en 2024 y la actual edición. Luego del 5-0 contra Newell’s en Brandsen 805, el equipo marcha en lo más alto de la Zona A con 17 puntos y una diferencia de gol de +10, lo que le permitió superar a Unión de Santa Fe, Barracas Central (su próximo rival, el sábado a las 14.30) y Estudiantes de La Plata. En la misma línea, en la Tabla Anual, se posiciona segundo con 50 unidades, a tres de Rosario Central (53) y uno por encima de River Plate (49).

Paredes junto a Miguel Russo.
Paredes junto a Miguel Russo. El capitán xeneize le mandó un sentido saludo al DT

Temas Relacionados

Boca JuniorsMiguel RussoJuan Román Riquelme

Últimas Noticias

Sorpresa en la F1: Jack Doohan podría pasar a otra escudería tras perder su lugar como titular en Alpine con Colapinto

El piloto australiano de 22 años no pudo aprovechar su oportunidad en la Máxima y fue reemplazado por el argentino tras la sexta carrera del año. Desde entonces, cumple el rol de reserva

Sorpresa en la F1: Jack

Riestra-Vélez y Racing-Independiente Rivadavia cierran la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Malevo recibirá al Fortín en un duelo clave por la cima de la zona B. Luego, la Academia chocará contra la Lepra mendocina en busca de enderezar su presente en el plano local

Riestra-Vélez y Racing-Independiente Rivadavia cierran

El sentido mensaje de Leandro Paredes a Miguel Russo tras el triunfo de Boca Juniors ante Newell’s

El capitán del Xeneize se refirió a la ausencia del entrenador por segundo partido seguido por cuestiones de salud

El sentido mensaje de Leandro

El descuido en los boxes durante el GP de Singapur que pudo terminar en una tragedia en la F1: la actitud heroica de un mecánico

El episodio sucedió mientras el equipo trabajaba sobre el monoplaza de Nico Hulkenberg

El descuido en los boxes

El desahogo de Facundo Díaz Acosta tras la final de Antofagasta: “Si estoy sano y contento, eso ya es ganar”

En 2024, salió campeón del Argentina Open y llegó a meterse en el Top 50 del mundo. Una serie de lesiones lo marginaron de la actividad durante el último año y medio, y este domingo volvió a disputar una final en el Challenger de Antofagasta. El zurdo desea volver a su mejor nivel, pero sin dejar de lado su bienestar

El desahogo de Facundo Díaz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los negocios del nigeriano sospechado

Los negocios del nigeriano sospechado de financiar el terrorismo en África con una megaestafa en Argentina

El gremio de pilotos anunció medidas de fuerza por un conflicto con Aerolíneas Argentinas y podría haber demoras

Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

La velocidad en el acceso al capital, prioridad para los nuevos traders en Latinoamérica, según experta

Ucrania denunció que hay miles de componentes occidentales en los drones y misiles que utiliza Rusia

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

TELESHOW
El esperado reencuentro de Marley

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”

Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”