Preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de Miguel Russo

Se complicó el estado de salud de Miguel Russo (Fotobaires)

Boca Juniors logró una abultada victoria de 5-0 ante Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona en el torneo. Pero la nota negativa fue que Miguel Russo volvió a estar ausente por segundo partido consecutivo tras no estar en el banco de suplentes en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencia Varela el pasado fin de semana.

Frente a este escenario, y según información a la que accedió Infobae, el estado de salud de Russo desmejoró en los últimos días. El DT de Boca está transitando una internación en su domicilio y allí está siendo atendido por su enfermedad.

En las últimas semanas, el entrenador de 69 años faltó a las prácticas del primer equipo en Boca Predio y fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo de los entrenamientos con Juvenal Rodríguez, el otro asistente del cuerpo técnico xeneize. Hay que recordar que la semana posterior al triunfo ante Aldosivi en Mar del Plate, duelo que se disputó el pasado domingo 31 de agosto, el ex técnico de equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez y Rosario Central se sometió a chequeos médicos y estuvo varios días internado por una infección urinaria.

Es más, en ese proceso, tuvo un cuadro de deshidratación tras la igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2-2 en la Bombonera el domingo 21 de septiembre) por la que tuvo que atenderse e instalarse en la clínica Fleni. La última aparición pública de Russo sucedió el martes 23 cuando se lo vio en el entrenamiento del Xeneize y fue allí dónde se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, el presidente del club, que se hizo viral en las redes sociales tras su publicación.

Después de la goleada ante el conjunto de Cristian Fabbiani, tanto Úbeda como el capitán del equipo, Leandro Paredes, aprovecharon los micrófonos para saludar al entrenador que logró levantar la Copa Libertadores del 2007 con la camiseta azul y oro. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, deslizó el Úbeda en una de sus primeras declaraciones en la conferencia de prensa que protagonizó luego del aplastante triunfo de Boca ante el equipo rosarino.

Miguel Angel Russo con Juan Roman Riquelme durante el entrenamiento de Boca. Esa fue su última aparición en Boca Predio

“Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó el ex defensor de Racing Club y quien también dirigió a la Selección Sub 20 de Argentina.

En el caso de Paredes, el número 5 del Xeneize también utilizó su charla con los medios para dejar un sentido mensaje para Russo. “Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó.

¿Cuál es la postura del club sobre la continuidad del trabajo de Russo y su cuerpo técnico? La mesa chica que tiene como líder al presidente Juan Román Riquelme entiende que no es momento para especulaciones y los ratificará hasta fin de año bajo cualquier circunstancia. Es más, a Infobae le confiaron que independientemente de las presencias o ausencias del estratega que lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, su cuerpo técnico estará a cargo del plantel profesional -como mínimo- hasta diciembre.

El Xeneize se juega la clasificación a los playoffs para luchar por el título en el Clausura y, fundamentalmente, el pase a la Libertadores, certamen en el que no disputó fase de grupos en 2024 y la actual edición. Luego del 5-0 contra Newell’s en Brandsen 805, el equipo marcha en lo más alto de la Zona A con 17 puntos y una diferencia de gol de +10, lo que le permitió superar a Unión de Santa Fe, Barracas Central (su próximo rival, el sábado a las 14.30) y Estudiantes de La Plata. En la misma línea, en la Tabla Anual, se posiciona segundo con 50 unidades, a tres de Rosario Central (53) y uno por encima de River Plate (49).

Paredes junto a Miguel Russo. El capitán xeneize le mandó un sentido saludo al DT