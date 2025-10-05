Deportes

El desliz de una leyenda del fútbol que develó los diseños de varias camisetas de las selecciones para el Mundial 2026

El italiano Alessandro Del Piero mostró por error la colección de una reconocida marca que se estrenará en la Copa del Mundo

Alessandro Del Piero reveló los
Alessandro Del Piero reveló los diseños de las camisetas de algunas selecciones top para el Mundial 2026 (Instagram)

En medio de la espera por el Mundial FIFA 2026 en el que se jugará por primera vez en tres países y tendrá como agregado la participación de 48 selecciones, se filtraron las nuevas camisetas que estrenará una reconocida marca en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Lo llamativo es que el culpable fue una leyenda del fútbol, que compartió por error la indumentaria de los equipos de Argentina, Alemania, Japón, México, Colombia, España e Italia, entre otras.

El inesperado adelanto que exhibió el italiano Alessandro Del Piero en su perfil público de Instagram generó controversias entre los usuarios, que rápidamente viralizaron la publicación, a pesar de que el ex futbolista de Juventus había eliminado el posteo al darse cuenta de su error.

La fotografía en cuestión, que fue retirada pocos minutos después del modo historias de la red social, permitió a los aficionados observar por primera vez los diseños que lucirán algunas de las selecciones nacionales en el próximo Mundial. En la imagen se podía apreciar claramente las camisetas titulares y alternativas exhibidas en una fila de maniquíes en un salón.

Alessandro Del Piero filtró por
Alessandro Del Piero filtró por error las camisetas que se utilizarán en el Mundial 2026 (@alessandrodelpiero/Instagram)

Del Piero estuvo presente en los últimos días en un evento de la famosa marca de las tres tiras que presentó la pelota Trionda, que se utilizará en el Mundial 2026, junto con otros campeones como el brasileño Cafú, el alemán Jürgen Klinsmann, el español Xavi Hernández y el francés Zinedine Zidane. Al parecer, al italiano que levantó el trofeo en Alemania 2006 le ganó la ansiedad y dio a conocer de manera accidental las indumentarias.

En otra de las fotografías que se divulgaron en las redes de manera ampliada, se logró distinguir también las camisetas de otras selecciones como las de Ucrania, Suecia, Jamaica y Escocia, que destaca por su tono rosado. No obstante, persisten incógnitas respecto a varios de los modelos que aparecen en la parte trasera de la imagen, ya que de algunas camisetas solo se conoce la combinación de colores y no se dispone de información detallada sobre su diseño.

La publicación original de Del Piero fue eliminada rápidamente, pero el portal Mantos do Futebol logró conservar la historia, permitiendo que la filtración se difundiera entre los seguidores del fútbol y los coleccionistas de camisetas. Este episodio ha generado un amplio debate sobre la colección de la marca alemana para el próximo Mundial, especialmente por la revelación anticipada de modelos que, en condiciones normales, habrían permanecido en secreto hasta su presentación oficial.

La camiseta alternativa de la
La camiseta alternativa de la selección argentina para 2026 según se filtró en el sitio Opaleak

De todas maneras, ya se había adelantado cómo sería la camiseta suplente de la Argentina, que respetaría una “cábala” del Mundial de Qatar 2022. La filtración, difundida el pasado miércoles, generó expectativas entre los aficionados y especialistas en indumentaria deportiva. El sitio especializado Opaleak, reconocido por su fiabilidad en adelantos de camisetas, reveló que, aunque el diseño introduce un cambio cromático significativo, los detalles de la prenda mantendrían elementos considerados de buena suerte por la afición y el plantel.

En la edición de 2022, la camiseta suplente de la selección argentina se distinguió por su color violeta, una elección que marcó tendencia y fue ampliamente comentada en el ámbito deportivo. Ahora, la apuesta por el negro representa una ruptura con la paleta anterior, aunque sin abandonar los símbolos y detalles que, según la tradición futbolística argentina, han traído fortuna al equipo.

En la reciente publicación de Del Piero y Opaleak también se reveló el diseño tradicional de la selección nacional, con los bastones verticales celestes y blancos, pero con ribetes negros a los costados y en las mangas y un degradé de azul. El dorado permanece en el escudo, con las tres estrellas encima y en el logo de la marca.

La camiseta que utilizaría la
La camiseta que utilizaría la selección argentina en el Mundial 2026 (Opaleak)

