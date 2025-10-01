Se filtró la camiseta suplente que Argentina usaría en el Mundial 2026: el detalle “cábala” que respetaría

La camiseta suplente de Argentina en el último Mundial de Qatar 2022 (AP Photo/Darko Bandic)

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ver a la selección argentina luciendo una camiseta suplente radicalmente distinta a la utilizada en la edición anterior. Según la información publicada por el sitio especializado Opaleak, la nueva indumentaria alternativa del equipo nacional presentaría el negro como color predominante, en contraste con el violeta que caracterizó la versión utilizada en Qatar 2022.

Se filtró la camiseta suplente que Argentina usaría en el Mundial 2026

La filtración, difundida este miércoles, generó expectativas entre los aficionados y especialistas en indumentaria deportiva. Opaleak, reconocido por su fiabilidad en adelantos de camisetas, reveló que, aunque el diseño introduce un cambio cromático significativo, los detalles de la prenda mantendrían elementos considerados de buena suerte por la afición y el plantel, respetando así la “cábala” que acompañó a la selección en el pasado Mundial.

En la camiseta suplente de Argentina predomina el negro, por sobre el violeta que fue utilizado en el último Mundial 2022

En la edición de 2022, la camiseta suplente de la selección argentina se distinguió por su color violeta, una elección que marcó tendencia y fue ampliamente comentada en el ámbito deportivo. Ahora, la apuesta por el negro representa una ruptura con la paleta anterior, aunque sin abandonar los símbolos y detalles que, según la tradición futbolística argentina, han traído fortuna al equipo.

Opaleak, referente en el seguimiento de novedades sobre indumentaria futbolística, filtró las imágenes que por el momento no fueron oficializadas por la AFA

Opaleak es un referente en el seguimiento de novedades sobre indumentaria futbolística, por eso, aunque oficialmente la AFA no confirmó la noticia, todo indicaría que la filtración corresponde a la versión alternativa que la selección argentina utilizaría durante la Copa Mundial de 2026.

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo al Mundial 2026: un defensor de la Selección se lesionó el tobillo y estará dos meses inactivo

Facundo Medina se lesionó y estará dos meses inactivo (Instagram @facumedina_99)

Mientras tanto, hay que decir que los los planes de la selección argentina para los próximos compromisos internacionales se vieron alterados por la lesión de Facundo Medina, quien permanecerá fuera de las canchas durante dos meses y no podrá ser evaluado por Lionel Scaloni en los amistosos previos al Mundial 2026. Esta situación complica el panorama defensivo de la Albiceleste, que ya arrastra otras bajas sensibles en la última línea.

El Olympique de Marsella informó que Facundo Medina, de 26 años, sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el partido frente al Ajax de Ámsterdam por la Champions League. El club francés detalló: “Facundo Medina, lesionado durante el partido contra el Ajax de Ámsterdam ayer por la noche, sufre un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego”. El incidente se produjo a los 33 minutos, tras una dura falta de Lucas Rosa, quien fue amonestado. Medina quedó tendido, recibió atención médica y, aunque intentó continuar, debió ser reemplazado a los 35 minutos por Conrad Jaden Egan-Riley.

El comunicado oficial del Marsella

El diagnóstico se conoció tras la salida del ex jugador de River Plate y Talleres de Córdoba en un encuentro que terminó con victoria 4-0 para el conjunto dirigido por Roberto De Zerbi. En ese mismo partido, Leonardo Balerdi, otro posible convocado para la selección argentina, permaneció en el banco de suplentes debido a una molestia física.

En la última convocatoria de Scaloni para la doble jornada de Eliminatorias de septiembre, Medina fue incluido inicialmente, pero quedó fuera en el corte final. La defensa argentina enfrenta un panorama complejo, ya que Lisandro Martínez continúa en recuperación tras una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda sufrida en febrero con el Manchester United, y aún no tiene fecha de regreso. Además, Nehuén Pérez, defensor del Porto, sufrió recientemente la rotura completa del tendón de Aquiles derecho, lo que agrava la falta de alternativas en la zaga.

Scaloni prepara los equipos amistosos de la selección argentina con bajas por lesión (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con la baja de Medina, Scaloni no podrá probarlo en los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, ni en la ventana de noviembre, cuando la selección disputará otros dos encuentros de preparación en Angola e India. El primer partido será el viernes 10 de octubre a las 20:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, seguido por el duelo ante Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago. La agenda nacional se completará con los amistosos de noviembre, programados entre el lunes 10 y el martes 18, y el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 13:00 en el Kennedy Center de Washington DC.

La lista de defensores convocados por Scaloni en la última citación incluyó a Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (AFC Bournemouth). Ante las bajas, el cuerpo técnico evalúa sumar a Agustín Giay (Palmeiras) y Lautaro River (River Plate) como opciones inesperadas para reforzar la defensa.

La situación de las lesiones no se limita a la defensa. Exequiel Palacios, mediocampista del Bayer Leverkusen, también estará ausente tras sufrir una grave lesión que requerirá intervención quirúrgica y lo mantendrá alejado de la actividad hasta el próximo año.

En el plano de clubes, la ausencia de Medina representa un contratiempo para el Marsella en una etapa decisiva de la temporada, en la que el equipo busca consolidarse en el inicio de la Ligue 1 y avanzar en la fase de grupos de la Champions League. El defensor argentino no estará disponible para los partidos ante Sporting Lisboa el 22 de octubre ni frente a Atalanta el 5 de noviembre.