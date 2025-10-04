Lautaro Martínez volvió a anotar en la goleada del Inter sobre Cremonese: las cifras históricas de su carrera en Italia

El gol que Lautaro Martínez marcó en la victoria del Inter por 4-1 ante el Cremonese no solo abrió el marcador en el estadio San Siro, sino que también le permitió al delantero argentino ingresar en el selecto grupo de los cinco máximos goleadores históricos del club milanés. Con este tanto, el delantero argentino igualó la marca de Luigi Cevenini, alcanzando los 158 goles con la camiseta nerazurra.

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, se resolvió rápidamente gracias al aporte ofensivo del bahiense, quien anotó a los seis minutos tras una jugada por la banda derecha de Ange-Yoan Bonny, que envió un centro al área.

La jugada que desembocó en el gol se originó a partir de una recuperación en el centro del campo por parte de Nicolò Barella. El mediocampista italiano interceptó el balón y habilitó al francés Ange-Yoan Bonny, quien avanzó por el sector izquierdo del área con el control de la pelota. Mostrando visión de juego, el futbolista galo identificó la posición de Lautaro, que ingresaba sin marca por la derecha. Bonny esperó la salida del arquero rival y asistió al argentino, quien sólo debió empujar el balón para concretar la apertura del marcador.

Lautaro Martínez celebra tras abrir el marcador en el encuentro ante el Cremonese (AP Foto/Luca Bruno)

La goleada del Inter se completó con los tantos de Federico Dimarco, Bonny y Barella, mientras que Federico Bonazzoli descontó para el elenco visitante en los minutos finales.

El presente goleador de Lautaro Martínez se refleja no solo en la liga italiana, sino también en competiciones europeas. En la reciente victoria por 3-0 ante el Slavia Praga en la Champions League, el argentino convirtió dos goles, y en la fecha anterior de la Serie A también había marcado en el triunfo 2-0 frente al Cagliari.

De este modo, el delantero de 28 años y con pasado en Racing Club continúa consolidando su aporte ofensivo en el inicio de la temporada, con cinco goles entre la liga italiana y la competición europea.

Además de meterse en la selecta lista de anotadores del conjunto italiano, el Toro continúa escalando puestos entre los argentinos con más conquistas en la Serie A. Con 118 gritos, Martínez superó a Abel Balbo y llegó a la séptima colocación de una tabla que lidera Gabriel Batistuta con 184 dianas.

Detrás del Bati y delante de Lautaro se encuentran: Hernán Crespo (153), Omar Sívori (147), Paulo Dybala (129), Gonzalo Higuaín (125) y Mauro Icardi (121). Por su parte, Balbo quedó con 117, según datos suministrados por ESPN.

Desde su llegada a Milán, Martínez se consolidó como una de las figuras más destacadas del club. En su palmarés figuran dos títulos de Serie A, dos Copas Italia y tres Supercopas italianas, además de haber sido distinguido como máximo goleador y mejor jugador de la liga. Su aporte ofensivo ha sido determinante en cada una de estas conquistas.

Con la victoria frente al Cremonese, el Inter alcanzó las 12 unidades en el torneo doméstico, producto de cuatro victorias y dos derrotas, y llegó a la línea de los líderes, Milan, Roma y Napoli, aunque estos equipos aún deben jugar sus respectivos encuentros de esta fecha.

El próximo compromiso para el Neroazurro será el sábado 18 de octubre, por el certamen italiano, frente a la Roma. El encuentro tendrá lugar en el Stadio Olímpico desde las 15:45 (hora de Argentina).

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES DEL INTER

1) Giuseppe Meazza - 284 goles

2) Alessandro Altobelli - 209 goles

3) Roberto Boninsegna - 173 goles

4) Sandro Mazzola - 162 goles

5) Lautaro Martínez - 158 goles