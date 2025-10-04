Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz Acosta va en búsqueda de su primera final tras 19 meses

Facundo Díaz Acosta vuelve a recuperar su nivel, tras dos lesiones que lo alejaron de las canchas en la última temporada (Foto: EFE/JuanJo Martín)

En el último lustro, los tenistas argentinos lideraron con claridad los certámenes que se desarrollaron en la región y se sitúan entre los puestos de privilegio en el segundo escalón de la ATP en la categoría Challenger a nivel global con más títulos. El certamen que se disputa por estos días en Antofagasta no es la excepción. Facundo Díaz Acosta jugará las semifinales en la modalidad de singles y, de esta forma, el país albiceleste ya metió seis representantes en instancias decisivas en las primeras tres semanas de la Gira Sudamericana que comenzó con el AAT Challenger Santander Edición Villa María y el YPF Buenos Aires Challenger a mediados de septiembre.

La jornada del viernes comenzó con un duro traspié para un representante nacional. Federico Gómez, quien eliminó en la instancia previa al máximo candidato al título en suelo chileno, el estadounidense Emilio Nava (92), cayó frente al brasileño Joao Reis da Silva con parciales de 6-2 y 6-2, en una hora y cinco minutos de juego.

En paralelo, en el estadio principal del Autoclub, Díaz Acosta se quedó con una agobiante batalla ante Álvaro Guillén Meza que se extendió durante poco menos de tres horas. Luego de ceder el primer set, el actual 265 del escalafón mundial produjo una gran remontada y venció al ecuatoriano pupilo de Charly Berlocq por 6-7(4), 6-2 y 6-2.

El bonaerense de 24 años fue catalogado durante sus inicios en el profesionalismo como una de las promesas argentinas. El año pasado, Facundo hizo valer aquel mote al consagrarse campeón del ATP 250 de Buenos Aires, título que lo catapultó al puesto 47 del ranking. Si bien durante esa temporada firmó otros resultados destacados y comenzó el 2025 en los cuartos de final del ATP 250 de Auckland, Díaz Acosta sufrió dos lesiones consecutivas que lo alejaron de las pistas: un esguince en la primera ronda del Australian Open y una fascitis plantar previo a Indian Wells.

Tras cuatro meses de recuperación y puesta a punto, tanto desde el aspecto tenístico como físico, el entrenado por Mariano Hood y Mariano Monachesi regresó a la actividad en la qualy Wimbledon, el anteúltimo Grand Slam del año. A pesar de ello, sin prisa pero sin pausa, demostró una evolución progresiva y esta semana, en Antofagasta, accedió a su tercera semifinal desde la vuelta. La primera sucedió 14 días después de la cita londinense, en el Challenger de categoría 100 que se llevó a cabo en la ciudad italiana de Trieste. Luego de un bajón, en el que cosechó tres derrotas en fila, volvió a repetir en el Challenger 125 de Szczecin, en Polonia.

Este sábado, Díaz Acosta se medirá con el brasileño Joao Reis da Silva. El encuentro, programado a las 11:00 en el Court Central, se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría. En caso de triunfar, el oriundo de Vicente López regresará a la definición de un torneo profesional desde el 18 de febrero de 2024, cuando conquistó el Argentina Open frente al chileno Nicolás Jarry. Asimismo, quienes completan el cuadro en la zona inferior son el chileno Cristián Garín y el paraguayo Daniel Vallejo.