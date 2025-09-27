Deportes

“Entrenamiento puro y preparación física”: el secreto detrás de la metamorfosis de Luka Doncic en Los Lakers

En una entrevista con The Wall Street Journal, el esloveno dio detalles sobre el proceso que lo llevó a reinventarse, y transformar su mentalidad y juego para convertirse en referente indiscutido de la elite del básquet

Por Fausto Urriste

Luka Doncic redefine su carrera en la NBA tras convertirse en padre y priorizar su formación europea (REUTERS/Ints Kalnins)

La trayectoria de Luka Doncic en la NBA destaca por romper esquemas, pero su visión personal define su papel actual con Los Angeles Lakers. En una entrevista para The Wall Street Journal, el esloveno dejó en segundo plano las cifras para centrarse en cómo la familia, su formación europea y la paternidad reformularon su relación con el baloncesto.

Doncic compartió que atraviesa una fase de transformación profunda. “No sabía cómo reaccionar, cómo actuar, qué decir”, recordó sobre el momento inicial de su cambio de equipo, aunque el pasado queda atrás. Lo relevante, según contó, reside en cómo redefinió su enfoque tras ese hecho clave: “Entrenamiento puro y preparación física”, sintetizó.

Según relató, apartó el balón durante un mes y se concentró en Ljubljana y la isla de Krk para trabajar exclusivamente en su cuerpo y hábitos. Ejercicios de fuerza, bandas de resistencia, levantamiento de pesas, rutinas de agilidad y ayuno intermitente junto a un chef privado marcaron el proceso que lo llevó a regresar con una imagen más atlética y una mentalidad fortalecida.

Elegir el silencio ante la polémica

El astro esloveno destaca la influencia de la familia y la paternidad en su nueva visión del baloncesto

Ante rumores sobre su dedicación y la supuesta falta de forma, Doncic optó por no responder a la controversia. “En vez de entrar en un ida y vuelta, decidimos tomar el camino correcto”, expresó Lara Beth Seager, su mánager.

Doncic priorizó el trabajo interno y el rendimiento, evitando involucrarse en debates mediáticos y apostando por una respuesta basada en la madurez profesional y la renovación emocional.

La repercusión de este cambio fue inmediata: portadas de revistas, presencia en televisión y la consolidación de su imagen como modelo de disciplina y concentración.

LeBron James destaca a Doncic como “un sabio del juego” por su visión y calma (AP Foto/Mark J. Terrill)

LeBron James subrayó la inteligencia y serenidad de Doncic, destacándolo como “un sabio del juego”. Rob Pelinka, gerente general de Los Lakers, comparó la presencia en cancha del esloveno con un ilusionista capaz de sorprender a todos con su talento y creatividad.

Europa, raíces y formación integral

La vida de Doncic desborda los límites del baloncesto profesional. Hijo del exjugador Sasa Doncic, se formó en la exigente cantera del Real Madrid, donde la disciplina y el juego libre fueron esenciales para su desarrollo.

Resaltó la importancia de practicar diversos deportes en su infancia —fútbol, tenis, gimnasia— y advirtió sobre el exceso de profesionalización del baloncesto juvenil estadounidense. Su fundación encargó un estudio que contrastó este modelo con el de los Balcanes, y concluyó que es necesario resguardar la creatividad y el disfrute en el aprendizaje temprano.

Paternidad y búsqueda de equilibrio

Luka Doncic prioriza la paternidad tras el nacimiento de su hija Gabriela en 2023 (Jerome Miron-USA TODAY Sports/REUTERS)

Desde el nacimiento de su hija Gabriela en 2023, la paternidad pasó al centro de sus prioridades.

Doncic remarcó su decisión de mantenerse al margen en el desarrollo deportivo de su hija: “No quiero involucrarme. Ellos tienen entrenadores. Creo que muchos padres se meten demasiado. Estoy deseando ver desde la grada”, relató. Para él, la mayor enseñanza pasa por distinguir los límites entre el trabajo y la vida fuera del parquet.

Aunque Dallas y el Real Madrid conservan un lugar relevante en su memoria, Doncic mira al futuro. Valora la posibilidad de enfrentar a sus excompañeros y de regresar a escenarios familiares como una riqueza única de su carrera.

La experiencia de la paternidad lleva a Doncic a reflexionar sobre los límites familiares y profesionales (AP Foto/Eric Thayer)

Consciente de que la presión y el glamour en la NBA conviven con una exigencia constante, encuentra en sus raíces, la familia y la paternidad los pilares que le permiten conservar la perspectiva y construir su legado más allá de cualquier camiseta.

La madurez, la introspección y la búsqueda de equilibrio vital caracterizan el perfil de Luka Doncic, quien entiende el baloncesto como desafío deportivo, y como un camino de crecimiento personal y emocional.

