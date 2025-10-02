Masters 1000 de Shanghai: Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña avanzaron a la segunda ronda

Camilo Ugo Carabelli es uno de los argentinos instalados en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Dos argentinos ganaron en su debut en el Masters 1000 de Shanghai y avanzaron a la segunda ronda, donde esperan Sebastián Báez, que superó la primera ronda con victoria, y Francisco Cerúndolo, que hará su presentación desde la segunda ronda. Otros dos tenistas nacionales cayeron y quedaron eliminados.

El Tiburón Francisco Comesaña (59°) dejó una muy buena sensación en su primera partido en el certamen y con contundencia venció al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2. Ahora, el oriundo de Mar del Plata, que viene de alcanzar los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, tendrá en la segunda ronda un duro escollo, el italiano Lorenzo Musetti (8°), quien debutará en dicha instancia por estar entre los 32 preclasificados.

Por su parte, El Brujo Camilo Ugo Carabelli ganó en su debut sin demasiado esfuerzo por el retiro de su adversario el francés Térence Atmane por un problema físico cuando estaban igualados en cuatro en el primer set.

“Después del primer punto, sentí que me temblaban las manos, pero pensé que simplemente estaba más tenso de lo habitual. Con 2-0, inmediatamente sentí que todo mi cuerpo temblaba y me asfixiaba después de cada punto. No podía respirar y me dolía la cabeza. Necesito un tiempo para mí antes de afrontar los últimos torneos de la temporada”, escribió Atraen en su redes tras el partido. En la segunda ronda Ugo Carabelli se enfrentará ante el australiano Alex de Miñaur, séptimo preclasificado del torneo.

En tanto, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone cayeron en su debut y fueron eliminados del Masters 1000 de Shanghai, el anteúltimo torneo de esta magnitud en 2025.

El menor de los hermanos Cerúndolo, que venía de ser campeón en el en el Challenger de Guangzhou, luchó durante casi tres horas y cayó ante el local Bu Yunchaokete por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

Mientras que Mariano Navone fue derrotado por 3-6, 6-4 y 6-4 por el francés Valentin Royer y acumuló su quinta derrota consecutiva.

Este viernes saldrán a la cancha Francisco Cerúndolo (19°) ante el francés Adrian Mannarino y Sebastián Báez, que enfrentará al danés Holger Rune (10°).

Los resultados de hoy:

Matteo Arnaldi a Rei Sakamoto: 7-6(3) y 6-4

Arthur Rinderknech a Hamad Medjedovic: 6-7(3), 1-0 y abandono

Shang Juncheng a Aleksandar Kovacevic: 6-4, 3-6 y 6-3

Quentin Halys a Mackenzie Mc Donald: 6-3 y 6-2

Alejandro Tabilo a Marcos Giron: 6-4 y 6-3

Valentin Royer a Mariano Navone: 3-6, 6-4 y 6-4

Arthur Cazaux a Pedro Martínez: 6-3, 3-6 y 7-5

Jesper de Jong a Zhou Yi: 6-7(1), 6-2 y 7-6(3)

Kamil Majchrzak a Ethan Quinn: 6-3 y 6-4

Benjamin Bonzi a Reilly Opelka: 7-6(2) y 6-4

Christopher O´Connell a Damir Dzumhur: 6-2 y 6-4

Jenson Brooksby a James Trotter: 7-6(2) y 6-1

Camilo Ugo Carabelli a Térence Atmane: 4-4 y abandono

Nuno Borges a Botic Van de Zandschulp: 7-6(5) y 7-6(5)

Francisco Comesaña a Ugo Blanchet: 6-4 y 6-2

Dalibor Svrcina a Wu Yibing: 7-5 y abandono

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Bu Yunchaokete 6-4, 6-7(6) y 6-3.