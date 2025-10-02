Deportes

Masters 1000 de Shanghai: Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña avanzaron a la segunda ronda

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone cayeron en sus debuts en el anteúltimo certamen de la categoría del año

Guardar
Camilo Ugo Carabelli es uno
Camilo Ugo Carabelli es uno de los argentinos instalados en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Dos argentinos ganaron en su debut en el Masters 1000 de Shanghai y avanzaron a la segunda ronda, donde esperan Sebastián Báez, que superó la primera ronda con victoria, y Francisco Cerúndolo, que hará su presentación desde la segunda ronda. Otros dos tenistas nacionales cayeron y quedaron eliminados.

El Tiburón Francisco Comesaña (59°) dejó una muy buena sensación en su primera partido en el certamen y con contundencia venció al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2. Ahora, el oriundo de Mar del Plata, que viene de alcanzar los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, tendrá en la segunda ronda un duro escollo, el italiano Lorenzo Musetti (8°), quien debutará en dicha instancia por estar entre los 32 preclasificados.

Por su parte, El Brujo Camilo Ugo Carabelli ganó en su debut sin demasiado esfuerzo por el retiro de su adversario el francés Térence Atmane por un problema físico cuando estaban igualados en cuatro en el primer set.

Después del primer punto, sentí que me temblaban las manos, pero pensé que simplemente estaba más tenso de lo habitual. Con 2-0, inmediatamente sentí que todo mi cuerpo temblaba y me asfixiaba después de cada punto. No podía respirar y me dolía la cabeza. Necesito un tiempo para mí antes de afrontar los últimos torneos de la temporada”, escribió Atraen en su redes tras el partido. En la segunda ronda Ugo Carabelli se enfrentará ante el australiano Alex de Miñaur, séptimo preclasificado del torneo.

En tanto, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone cayeron en su debut y fueron eliminados del Masters 1000 de Shanghai, el anteúltimo torneo de esta magnitud en 2025.

El menor de los hermanos Cerúndolo, que venía de ser campeón en el en el Challenger de Guangzhou, luchó durante casi tres horas y cayó ante el local Bu Yunchaokete por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

Mientras que Mariano Navone fue derrotado por 3-6, 6-4 y 6-4 por el francés Valentin Royer y acumuló su quinta derrota consecutiva.

Este viernes saldrán a la cancha Francisco Cerúndolo (19°) ante el francés Adrian Mannarino y Sebastián Báez, que enfrentará al danés Holger Rune (10°).

Los resultados de hoy:

Matteo Arnaldi a Rei Sakamoto: 7-6(3) y 6-4

Arthur Rinderknech a Hamad Medjedovic: 6-7(3), 1-0 y abandono

Shang Juncheng a Aleksandar Kovacevic: 6-4, 3-6 y 6-3

Quentin Halys a Mackenzie Mc Donald: 6-3 y 6-2

Alejandro Tabilo a Marcos Giron: 6-4 y 6-3

Valentin Royer a Mariano Navone: 3-6, 6-4 y 6-4

Arthur Cazaux a Pedro Martínez: 6-3, 3-6 y 7-5

Jesper de Jong a Zhou Yi: 6-7(1), 6-2 y 7-6(3)

Kamil Majchrzak a Ethan Quinn: 6-3 y 6-4

Benjamin Bonzi a Reilly Opelka: 7-6(2) y 6-4

Christopher O´Connell a Damir Dzumhur: 6-2 y 6-4

Jenson Brooksby a James Trotter: 7-6(2) y 6-1

Camilo Ugo Carabelli a Térence Atmane: 4-4 y abandono

Nuno Borges a Botic Van de Zandschulp: 7-6(5) y 7-6(5)

Francisco Comesaña a Ugo Blanchet: 6-4 y 6-2

Dalibor Svrcina a Wu Yibing: 7-5 y abandono

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Bu Yunchaokete 6-4, 6-7(6) y 6-3.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMasters 1000 de ShanghaiFrancisco ComesañaCamilo Ugo Carabellitenis

Últimas Noticias

Racing y River Plate definirán en Rosario el último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Academia, entonada tras meterse en semifinales de la Libertadores, buscará seguir su buen andar ante un Millonario que llega golpeado tras ser eliminado con Palmeiras y caer contra Riestra. Desde las 18, por TyC Sports

Racing y River Plate definirán

“Estaba temblando, no podía respirar”: el momento del abandono del rival del argentino Ugo Carabelli que preocupó al mundo del tenis

Térence Atmane no pudo continuar cuando el partido de primera ronda del Masters 1000 de Shanghái estaba 4-4 en el primer set

“Estaba temblando, no podía respirar”:

Qué necesita McLaren para consagrarse campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur

La escudería británica, de la mano de Oscar Piastri y Lando Norris, podría quedarse con el título en Marina Bay

Qué necesita McLaren para consagrarse

El contrato “de por vida” que le prepara la Roma a Paulo Dybala: el notable gesto que tendría el argentino para firmar

La Joya estaría en negociaciones para extender su vínculo con la Loba

El contrato “de por vida”

La gestión de Agustín Rossi que podría dejarlo a un paso de jugar para la Selección de Brasil

El arquero argentino renovaría su contrato en Flamengo y está a punto de obtener la ciudadanía local

La gestión de Agustín Rossi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: la

Elecciones 2025, en vivo: la oposición dialoguista acelera en la campaña electoral y se diferencia del oficialismo

Encontraron el cuerpo del joven que era buscado en el Río de la Plata a la altura de Berisso

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Tragedia en Santiago del Estero: una mujer internada en terapia intensiva murió al incendiar su camilla con un cigarrillo

INFOBAE AMÉRICA
El canciller de Francia consideró

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Huelga general en Francia: 85.000 personas se manifestaron en contra del plan presupuestario del primer ministro Lecornu

El Gobierno de Marruecos promete diálogo tras las protestas violentas, pero los jóvenes convocaron nuevas manifestaciones

Alemania dictó prisión preventiva contra los tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Susana Giménez redobló la apuesta contra Verónica Lozano luego de los Martín Fierro: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica