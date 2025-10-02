Deportes

Lo vendieron por 79 millones a la Premier y una leyenda de Alemania lo destrozó: “Los felicito por encontrar un idiota que pagara tanto”

Rumenigge, figura histórica del seleccionado germano, le apuntó al Newcastle y la compra de Nick Woltemade

Nick Woltemade, nueva figura del
Nick Woltemade, nueva figura del Newcastle inglés (REUTERS/Scott Heppell)

El reciente traspaso de Nick Woltemade del VfB Stuttgart al Newcastle por una suma inicial de 79 millones de euros (y que podría extenderse a 90 millones) generó una ola de reacciones en el fútbol alemán, especialmente en Múnich, donde la operación fue objeto de intensos debates. La postura del Bayern frente a esta transferencia quedó reflejada en las palabras de Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de administración y ex entrenador del club bávaro, quien expresó su sorpresa por la magnitud de la cifra involucrada.

Durante su intervención en el programa Blickpunkt Sport de BR, Rummenigge no ocultó su escepticismo ante la operación, al afirmar: “Solo puedo felicitar a los de Stuttgart por encontrar —y lo pongo entre comillas— a un idiota que pagó tanto dinero. ¡Porque en Múnich no lo habríamos hecho!”. Esta declaración fue recogida por medios alemanes como BILD y se difundió rápidamente en los círculos futbolísticos, con referencia directa al traspaso de Woltemade, delantero internacional de 23 años que ha sido convocado en cuatro ocasiones con la selección alemana.

El interés del Bayern por Woltemade no era un secreto. Según lo relatado por Rummenigge en Blickpunkt Sport de BR, el club bávaro había mantenido conversaciones durante semanas para intentar fichar al atacante. Sin embargo, las exigencias económicas del VfB Stuttgart, que superaban los 60 millones de euros, resultaron inasumibles para la directiva muniquesa.

Rummenigge, durísimo con la nueva
Rummenigge, durísimo con la nueva figura del Newcastle

Rummenigge detalló: “Seré sincero: cuando surgió esta historia con Woltemade y luego la exigencia del Stuttgart, en algún momento yo, al igual que Uli (Hoeneß), Herbert Hainer, Jan Dreesen e incluso Max Eberl, dijimos: ‘Señores, estamos entrando poco a poco en esto a una escala que ya no me parece aceptable. No deberíamos cumplir todas las exigencias al final solo para contentar a alguien, especialmente a los financieros del VfB Stuttgart’”.

La reacción desde Stuttgart no se hizo esperar. Alexander Wehrle, jefe del VfB, respondió a las palabras de Rummenigge con un tono distendido y cierto humor, declarando a BILD: “Siempre nos alegra recibir felicitaciones de Múnich”. Esta respuesta, lejos de avivar la polémica, pareció aceptar con deportividad el reconocimiento implícito al éxito de la operación.

Durante una conferencia de prensa previa al enfrentamiento de Champions League contra el Union Saint-Gilloise, Eddie Howe (entrenador del Newcastle) abordó la polémica surgida por el elevado coste del traspaso de Woltemade. El técnico inglés afirmó que “el mercado dicta estos precios de traspaso, no un club en particular. Estamos muy contentos de tener a Nick con nosotros”, según sus declaraciones levantadas por los medios británicos. Howe subrayó que las opiniones externas sobre la operación le resultan “irrelevantes”, enfatizando la satisfacción del club con la llegada del delantero.

El entrenador del Newcastle también
El entrenador del Newcastle también se metió en la polémica (REUTERS/Scott Heppell)

Sobre el rendimiento del futbolista, Howe destacó la rápida adaptación de Woltemade al equipo, pese a las dificultades iniciales. El entrenador señaló que “creo que empezó con mucha fuerza en un periodo difícil para él, ya que jugó de inmediato, sin poder participar en muchos entrenamientos (...) Para mí, el precio de su traspaso no es el problema”, mencionó en rueda de prensa. A sus 23 años, Nick Woltemade se consolidó la temporada pasada como una de las revelaciones del Stuttgart, anotando 12 goles en 28 partidos de la Bundesliga. Además, finalizó como máximo goleador de la Eurocopa Sub-21 con la selección de Alemania.

El traspaso de Woltemade al Newcastle continúa siendo motivo de discusión, no solo por el monto récord, sino también por el impacto que este tipo de operaciones puede tener en el mercado de fichajes y en la política de contrataciones de clubes históricos como el Bayern.

