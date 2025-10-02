Deportes

El video de la brutal agresión de una estrella del rugby a un policía en un club nocturno de Australia

Penikolo Latu, ex internacional de Tonga, mantuvo una confrontación con un agente que se encontraba fuera de servicio

Una pelea en un reconocido club nocturno de Australia culminó con una sentencia condenatoria para Penikolo Latu, ex jugador internacional de rugby de Tonga, quien fue hallado culpable de causar lesiones corporales a un oficial de policía fuera de servicio. El incidente, que tomó lugar en la ciudad de Newcastle a comienzos de marzo, dejó a la víctima con fractura de cuenca en el ojo, hemorragia cerebral y un diente astillado.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en el Hotel King Street, un sitio habitual para el entretenimiento nocturno en Newcastle, Nueva Gales del Sur. Aaron Barnett, policía fuera de servicio, intervino al percibir una elevada tensión entre Latu y otro cliente del lugar. El relato brindado en el tribunal detalla que Barnett empujó a Latu durante el altercado y, a continuación, hizo un gesto con las manos interpretado como una señal provocativa. Acto seguido, Latu lanzó una bebida hacia Barnett y lo golpeó en el rostro, abandonando el lugar de inmediato. La policía arrestó al ex jugador de Tonga horas después.

Durante el proceso judicial, tanto la defensa como la fiscalía reconocieron que Latu fue el autor del golpe. El principal debate residió en si su reacción representaba un acto de legítima defensa. En su declaración, el deportista de 32 años insistió ante el tribunal que respondió por “instinto y temor por su seguridad personal”. La magistrada Janine Lacy, citada por Daily Mail, sostuvo que Latu pudo haber percibido una amenaza a su seguridad, pero el nivel de violencia utilizado excedió lo justificable como defensa propia.

Penikolo Latu, protagonista de una pelea en un club nocturno en Australia

El proceso incluyó la presentación de diversas pruebas, entre ellas las imágenes captadas por cámaras de seguridad y grabaciones corporales realizadas por la policía al arribar al establecimiento tras el ataque. Estas pruebas documentaron la secuencia de los hechos y la gravedad de las lesiones sufridas por Barnett. Telegraph informó que las grabaciones tuvieron un papel fundamental en la decisión del tribunal, que concluyó que la reacción de Latu no estuvo en proporción con la amenaza percibida.

De acuerdo al expediente presentado en el Tribunal Local de Newcastle, la condición de policía de la víctima fue declarada “irrelevante para el fallo” por la magistrada Lacy. El énfasis se colocó en las circunstancias del enfrentamiento y en la respuesta del acusado, más allá de la profesión de Barnett. Este enfoque buscó garantizar que la decisión judicial girara sobre los hechos comprobados y no sobre la identidad de las partes involucradas.

El veredicto de culpabilidad por "agresión con lesiones corporales reales" impuso al ex jugador Penikolo Latu una condena a determinar en noviembre, fecha de la audiencia de sentencia.

El actual estatus de Penikolo Latu en el rubro deportivo adquirió relevancia mediática adicional a raíz de la noticia. Latu fue internacional con la selección de rugby de Tonga y jugó en la sub-20 de Nueva Zelanda al inicio de su carrera, formación en la que también se destacó como parte del equipo Southland en el campeonato provincial neozelandés. Unos días antes del incidente, el jugador había firmado nuevamente contrato con los Denman Devils, equipo participante en la liga del Grupo 21 de Hunter Valley, de acuerdo con información de Telegraph.

El veredicto de culpabilidad por “agresión con lesiones corporales reales” impuso al ex jugador una condena a determinar en noviembre, fecha de la audiencia de sentencia. Latu ha manifestado públicamente que tiene planeado apelar la decisión judicial. Su defensa mantiene la línea de que actuó bajo una percepción subjetiva de amenaza, aunque este argumento fue desestimado por la magistrada durante la primera instancia.

Las secuelas del episodio se extienden más allá de lo judicial. En el sector deportivo se aguarda conocer si el fallo tendrá consecuencias adicionales para el desempeño profesional de Penikolo Latu.

