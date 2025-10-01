Las perlitas del triunfo del PSG ante el Barcelona: la burla con Messi como bandera, la jugada mágica de Lamine Yamal y el “verdugo”

La victoria del París Saint-Germain (PSG) por 2-1 al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuïc regaló una serie de perlitas en la previa, el durante y el post del cruce válido por la segunda fecha de la Fase Liga en la UEFA Champions League, que muchos interpretaron como una final anticipada por tratarse del último campeón y uno de los equipos que mejor juega en Europa.

El aura de Lionel Messi estuvo presente en España al tratarse de los dos equipos con los que sumó minutos en Europa antes de tomar la decisión de pegar la vuelta al continente para vestir la camiseta del Inter Miami. Una filmación en las adyacencias al reducto mostró un puñado de hinchas del Blaugrana coreando el nombre del mejor jugador del mundo. “Messi, Messi, Messi...“, fue el cántico que se hizo escuchar a minutos de enfrentar a un equipo cuyos simpatizantes lo maltrataron en su retirada de Francia.

Vale recordar que Leo arribó a París con la enorme expectativa de formar una temible ofensiva con Kylian Mbappé y Neymar, pero esas ilusiones se esfumaron con el paso del tiempo. La dirigencia trabajaba en una renovación del contrato que vencía a mitad de 2023, pero esas charlas se enfriaron después de ganarle a Les Bleus en la final del Mundial de Qatar 2022. Ser campeón del mundo ante el país que lo cobijó después de su salida conflictiva de los culés erosionó su relación con los fans hasta el punto de ser insultado en las últimas semanas de su estadía.

Los Culés se acordaron de Leo antes de enfrentarse al PSG por la Champions

Otra de las aristas del juego también tuvo vinculación a la Pulga, porque el heredero del número 10 en Barcelona hizo de las suyas al inicio del encuentro. Corrían 61 segundos de partido cuando Lamine Yamal agarró la pelota en el campo propio pegado contra la banda derecha. La mantuvo en cancha y empezó a galopar con vistas al arco galo. Nuno Mendes buscó derribarlo con una patada y fracasó en su intento. Bradley Barcola y Vitinha se sumaron a sus víctimas y dejó sentado a Mendes cuando volvió a encararlo. “Gran maniobra, enorme lo que hizo”, narró Mariano Closs antes de que el avance terminara en un remate de Ferrán Torres desviado por la defensa.

Esta jugada provocó un sinfín de reacciones en las redes sociales y los principales medios del mundo. “Nuevo Messi”, lo apodó el diario brasileño O Tempo, mientras que un usuario llamado Portal Messi afirmó que “es lo que dicen que es, no hay forma de escapar de ello”. “Qué locura de jugador, magia total”, fue otra de las opiniones, que se sumaron a “por Dios, está loco”, entre otros mensajes.

Sin embargo, estuvo lejos de sostener ese arranque a lo largo de los 90 minutos. Una prueba de eso fue que Nuno Mendes fue elegido la figura del partido entre Barcelona y PSG. El lateral izquierdo se impuso en el duelo individual frente al campeón de la Eurocopa con España. De esta manera, el portugués minimizó al joven de 18 años por segunda ocasión consecutiva después de haberse quedado con el premio al jugador más destacado de la final de la UEFA Nations League, instancia en la que le ganó por penales a España y Lamine tampoco tuvo un buen partido.

Este dato fue elogiado por varios seguidores en redes sociales. Una de las publicaciones apuntó a Mendes como el “dueño” de Yamal y destacaron el nivel del defensor en la actualidad dentro de un equipo que viene de ganar todo en la pasada temporada y cayó en la final del Mundial de Clubes ante Chelsea.

Nuno Mendes se quedó con el mano a mano con Lamine Yamal

Mendes viene de ser campeón con Portugal en la UEFA Nations League

PSG venció 2-1 al Barcelona con un gol sobre la hora de Goncalo Ramos

