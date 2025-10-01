El partido de Messi en la derrota del Inter Miami: de su remate al palo al gesto de fastidio ante cada gol de Chicago Fire

El partido de Lionel Messi en Inter Miami vs. Chicago Fire

La derrota de Inter Miami en el Chase Stadium ante Chicago Fire expuso a un Lionel Messi que aunque brille, necesita de la sintonía del equipo para no sufrir una dolorosa caída. Como ocurrió este martes, en la derrota de las Garzas 5-3 en Florida, que lo dejó casi afuera de la pelea por el trofeo MLS Supporter’s Shield a la franquicia con más puntos de la Temporada Regular. Como es habitual, los focos estuvieron en los rostros del 10 ante cada estocada del cuadro de la Ciudad del Viento.

La Pulga no pudo dibujar su frustración cuando llegó el primer tanto rival a los 10 minutos por un cabezazo de Dje D’Avilla. Sin poder creerlo, el capitán del anfitrión miró al cielo y exhaló una bocanada de aire, mientras todo era celebración en la visita, que con esta victoria se aseguró un lugar en la postemporada. Más adelante, el 2-0 marcado por Jonathan Dean lo tuvo tapándose la boca y mirando hacia un costado en busca de explicaciones después del flojo inicio colectivo en condición de local.

El trámite del encuentro le dio una vida más al dueño de casa. El descuento de Tomás Avilés y el 3-1 estampado por Rominigue Kouamé mantuvo la diferencia de dos, pero el doblete de Luis Suárez puso todo en tablas. Sin embargo, la preocupante imagen defensiva reapareció para terminar en el 4-3 señalado por Justin Reynolds, quien convirtió el primer gol de su carrera en la MLS. En ese preciso instante, a Messi se lo ponchó con un gesto de disgusto en su cara, en el que tenía su labio inferior sobre el superior. La incredulidad de ver cómo un empate se transformó en una derrota dolorosa en menos de cinco minutos.

Ese sinsabor se manifestó con mayor fuerza después de las ocasiones que tuvo Leo sin final feliz en Fort Lauderdale. La acción más clara llegó a los 51′ con un mano a mano ante Christopher Brady que estrelló en un palo. Para colmo, en la continuidad de la jugada, Tadeo Allende mandó su disparo al travesaño.

Ambos equipos se midieron por la MLS

Estos avances se sumaron a un tiro libre contenido por el arquero y un pase a Suárez para un posterior disparo a distancia que se perdió por el costado izquierdo de Brady en la etapa inicial. También registró un cabezazo a las manos del guardameta en el complemento. El rosarino se retiró del estadio con la pólvora mojada en su segundo encuentro sin convertir de manera seguida, luego de una racha de cinco tantos y tres asistencias en tres duelos, aunque se mantiene como máximo anotador de la MLS.

Messi tampoco pudo acercarse a Cristiano Ronaldo como el jugador más goleador en la historia de este deporte. El Bicho acumula 946 gritos (y 258 asistencias) en 1289 compromisos y quedó a 54 celebraciones de registrar los 1000 en su carrera, mientras que la Pulga registra 884 celebraciones y 392 pases gol en 1126 partidos oficiales. El portugués podrá estirar diferencias este miércoles desde las 15:15 (hora argentina) en el duelo contra Al Zawraa en Irak por la AFC Champions League Two, una competición similar a la UEFA Europa League o la Copa Sudamericana.

Inter Miami volverá a jugar este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra New England y saldará un duelo pendiente que tiene el 11 de octubre contra Atlanta United en idéntico horario. En ese duelo podría prescindir de Lionel Messi porque se jugará en plena fecha FIFA y aún no se sabe si Lionel Scaloni contará con el símbolo para encarar los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.