Deportes

El partido de Messi en la derrota del Inter Miami: de su remate al palo al gesto de fastidio ante cada gol de Chicago Fire

La Pulga no ocultó su malestar en el Chase Stadium tras caer 5-3 en un duelo pendiente de la MLS

Guardar
El partido de Lionel Messi en Inter Miami vs. Chicago Fire

La derrota de Inter Miami en el Chase Stadium ante Chicago Fire expuso a un Lionel Messi que aunque brille, necesita de la sintonía del equipo para no sufrir una dolorosa caída. Como ocurrió este martes, en la derrota de las Garzas 5-3 en Florida, que lo dejó casi afuera de la pelea por el trofeo MLS Supporter’s Shield a la franquicia con más puntos de la Temporada Regular. Como es habitual, los focos estuvieron en los rostros del 10 ante cada estocada del cuadro de la Ciudad del Viento.

La Pulga no pudo dibujar su frustración cuando llegó el primer tanto rival a los 10 minutos por un cabezazo de Dje D’Avilla. Sin poder creerlo, el capitán del anfitrión miró al cielo y exhaló una bocanada de aire, mientras todo era celebración en la visita, que con esta victoria se aseguró un lugar en la postemporada. Más adelante, el 2-0 marcado por Jonathan Dean lo tuvo tapándose la boca y mirando hacia un costado en busca de explicaciones después del flojo inicio colectivo en condición de local.

El trámite del encuentro le dio una vida más al dueño de casa. El descuento de Tomás Avilés y el 3-1 estampado por Rominigue Kouamé mantuvo la diferencia de dos, pero el doblete de Luis Suárez puso todo en tablas. Sin embargo, la preocupante imagen defensiva reapareció para terminar en el 4-3 señalado por Justin Reynolds, quien convirtió el primer gol de su carrera en la MLS. En ese preciso instante, a Messi se lo ponchó con un gesto de disgusto en su cara, en el que tenía su labio inferior sobre el superior. La incredulidad de ver cómo un empate se transformó en una derrota dolorosa en menos de cinco minutos.

Ese sinsabor se manifestó con mayor fuerza después de las ocasiones que tuvo Leo sin final feliz en Fort Lauderdale. La acción más clara llegó a los 51′ con un mano a mano ante Christopher Brady que estrelló en un palo. Para colmo, en la continuidad de la jugada, Tadeo Allende mandó su disparo al travesaño.

Ambos equipos se midieron por la MLS

Estos avances se sumaron a un tiro libre contenido por el arquero y un pase a Suárez para un posterior disparo a distancia que se perdió por el costado izquierdo de Brady en la etapa inicial. También registró un cabezazo a las manos del guardameta en el complemento. El rosarino se retiró del estadio con la pólvora mojada en su segundo encuentro sin convertir de manera seguida, luego de una racha de cinco tantos y tres asistencias en tres duelos, aunque se mantiene como máximo anotador de la MLS.

Messi tampoco pudo acercarse a Cristiano Ronaldo como el jugador más goleador en la historia de este deporte. El Bicho acumula 946 gritos (y 258 asistencias) en 1289 compromisos y quedó a 54 celebraciones de registrar los 1000 en su carrera, mientras que la Pulga registra 884 celebraciones y 392 pases gol en 1126 partidos oficiales. El portugués podrá estirar diferencias este miércoles desde las 15:15 (hora argentina) en el duelo contra Al Zawraa en Irak por la AFC Champions League Two, una competición similar a la UEFA Europa League o la Copa Sudamericana.

Inter Miami volverá a jugar este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra New England y saldará un duelo pendiente que tiene el 11 de octubre contra Atlanta United en idéntico horario. En ese duelo podría prescindir de Lionel Messi porque se jugará en plena fecha FIFA y aún no se sabe si Lionel Scaloni contará con el símbolo para encarar los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Temas Relacionados

Lionel MessiMessiInter MiamiMLSChicago Firedeportes-argentina

Últimas Noticias

Los tres “tapados” que evalúa convocar Scaloni para los amistosos de la selección argentina de octubre

El entrenador analiza pruebas de cara a los enfrentamientos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos

Los tres “tapados” que evalúa

Dura derrota de Chile y Paraguay no pudo con Corea del Sur: todos los goles del inicio de la segunda fecha del Mundial Sub 20

Japón venció con autoridad a la Roja en Santiago y lidera el Grupo A. Los guaraníes con segundos en el B. Triunfo de Nueva Zelanda ante Egipto y empate de Ucrania con Panamá

Dura derrota de Chile y

La emotiva arenga del técnico de Riestra antes del histórico triunfo ante River en el Monumental: “Tenemos que ser hormigas”

Gustavo Benítez tuvo encendidas palabras para motivar a sus jugadores y el video se volvió viral

La emotiva arenga del técnico

El Inter Miami de Messi perdió 5-3 contra Chicago Fire y cedió terreno en la lucha por ser el equipo con más puntos en la MLS

Las Garzas mostraron su peor versión y lo pagaron caro ante La Máquina Roja. Esta caída los deja muy complicados para levantar el trofeo Supporter’s Shield al término de la Temporada Regular

El Inter Miami de Messi

La nueva vida de Jürgen Klopp: por qué no extraña dirigir y su llamativa comparación con James Bond

El entrenador alemán se refirió a los placeres que no pudo disfrutar cuando estuvo al frente de sus equipos. “Ahora me tomo vacaciones cuando quiero”, deslizó

La nueva vida de Jürgen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Videos disparando armas, alcohol y

Videos disparando armas, alcohol y un vínculo de “bandido” con su hijo: así se mostraba en redes sociales el papá de Pequeño J

Un alumno de 13 años llevó un arma en la mochila a la escuela en Neuquén

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Un hombre desbarrancó haciendo trekking, hizo una fogata para que lo encuentren y desató un incendio forestal

INFOBAE AMÉRICA
Descubren 7 nuevas especies de

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

TELESHOW
Un participante ganó en Los

Un participante ganó en Los 8 escalones y emocionó al contar el destino de su premio: “Mi hija tiene parálisis cerebral”

Eva Bargiela se enfureció por los comentarios maliciosos que recibe en su embarazo: “No te toques más la cara”

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”

Lali Espósito reveló cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat durante su viaje por España