Brutal agresión en un partido de básquet amateur: le pegó un codazo a su rival y le pisó la cabeza

Un jugador reaccionó con violencia extrema ante un adversario y se desató una batalla campal. La liga anunció fuertes sanciones

Un jugador golpeó a un rival en la cabeza y luego le pisó la nuca en el piso. El encuentro fue suspendido

Un partido de básquet amateur terminó suspendido debido a una brutal agresión de un jugador a un rival, al que golpeó desde atrás y, una vez en el suelo, luego le pisó la cabeza. Las imágenes, que se registraron el pasado fin de semana, se hicieron virales y la Asociación BEA (Básquet Entre Amigos) aplicó duras sanciones.

El incidente ocurrió el domingo 28 de septiembre en el marco del torneo “Básquet Entre Amigos”, una liga recreativa y paralela a la competencia oficial de la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA). Las imágenes del partido fueron grabadas por el equipo Tercer Tiempo, que se enfrentó al Colegio de Abogados de San Isidro en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en Villa Devoto, Capital Federal. Al momento de la agresión, el partido estaba 38-37 en favor del CASI.

En el video registrado se observa el momento en que un jugador de Tercer Tiempo hace una cortina ciega al número 4 del Colegio de Abogados, quien se quejó del impacto y prosiguió a lanzar un codazo con su brazo derecho que impactó en la nuca de su rival. Éste terminó cayendo al piso, indefenso, recibiendo además un pisotón en la cabeza mientras uno de los árbitros sancionaba la falta antideportiva. Lo que siguió fue una batalla campal entre los miembros de ambos conjuntos y la posterior suspensión del partido.

En las horas posteriores al grave acontecimiento, el Tribunal de Disciplina de Básquet Entre Amigos dio a conocer las sanciones a los protagonistas de los hechos y decidió expulsar de todas las competencias que organiza al jugador N°4 Santiago Corbalán Olivera por “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”. Además, el comunicado publicado este martes señala otras penalidades y le dio el partido por ganado al equipo Tercer Tiempo por 20 a 0.

El jugador del CASI Santiago
El jugador del CASI Santiago Corbalán Olivera le pisa la cabeza a un rival que estaba en el suelo (Captura video)

Además de la expulsión de Corbalán Olivera por la salvaje agresión, hubo otros tres jugadores del equipo Tercer Tiempo suspendidos por cuatro partidos: Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil, fueron sancionados por “agresión de hecho a un adversario”. Por otra parte, el Tribunal presidido por el Dr. Damián Pigliapoco decidió amonestar a ambos equipos “por la participación masiva de sus jugadores en la reyerta que motivó a la suspensión del encuentro”. Su aplicación quedará a criterio de la organización, precisaron en el informe.

La entidad a cargo del torneo también emitió un comunicado en sus redes sociales para expresar su repudio ante los hechos. En el mensaje, la entidad manifestó: “La Asociación Civil Básquet Entre Amigos manifiesta su más enérgico rechazo a todo hecho de violencia, dentro o fuera de las canchas. Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia”, según publicaron en sus plataformas oficiales.

“Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario. Asimismo, agradecemos el respaldo de las instituciones, así como de todos los equipos que día a día sostienen el espíritu de este torneo, nacido y mantenido bajo los valores de la amistad, el respeto y la pasión por el básquet”, agregaron en el comunicado publicado en redes sociales.

Por último, la organización BAE reiteró su postura frente a estos sucesos no deseados en el deporte: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento para todos y todas”.

EL INFORME DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y EL COMUNICADO DE BÁSQUET ENTRE AMIGOS:

El informe del Tribunal de
El informe del Tribunal de Disciplina de Básquet Entre Amigos
El comunicado en redes sociales
El comunicado en redes sociales de BEA tras los hechos de violencia sucedidos en su liga de básquet

Con Franco Mastantuono de titular,

Julián Álvarez, el sueño de

Tras quedar fuera de la

Miguel Russo se ausentó de

Con tres argentinos y la
