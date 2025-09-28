Deportes

Argentina enfrentará a Cuba en su estreno por el Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste chocará contra su par cubano por la primera fecha del Grupo D, zona también integrada por Italia y Australia. Desde las 20 con transmisión de DSports y Telefe

Guardar
Placente está frente a su
Placente está frente a su objetivo más importante como entrenador del Sub 20

La selección argentina Sub 20 se enfrentará este domingo desde las 20 a Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander en su estreno por el Mundial de la categoría que se celebra en Chile. El equipo de Diego Placente buscará ampliar su cosecha como el país más ganador del certamen con seis conquistas, pero el último título se remonta a la gesta de Canadá 2007. Transmiten Telefé y DSports.

La Albiceleste tendrá su bautismo en el Grupo D en la ciudad trasandina de Valparaíso. Luego de afrontar este compromiso, retornará a las canchas el miércoles 1 de octubre para enfrentar a Australia y cerrará la zona el sábado 4 contra Italia, que fue subcampeona del mundo hace dos años en Argentina. Siempre jugará en el mismo horario del debut. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada una de las seis zonas y los cuatro mejores terceros.

La base de la nómina Celeste y Blanca se compone de jugadores que actúan en el fútbol local en gran medida y con rodaje en Primera División. Entre los arqueros, Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez) ya se vienen entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. En la defensa, están los nombres de Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). El mediocampo y el ataque se destacan las presencias de Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Valentino Acuña (Newell’s), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Por otro lado, también hay una lista de futbolistas que se desempeñan en el exterior y formarán parte de la nómina: Julio Soler (Bournemouth), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto), Mateo Silvetti (Inter Miami), Alain Gómez (Valencia) y Álvaro Montoro (Botafogo).

Argentina es el máximo campeón
Argentina es el máximo campeón del Mundial Sub 20 con seis títulos

Sin embargo, Placente no pudo armar el equipo de sus sueños porque recibió muchas negativas en su camino. Sin obligación a ceder a los protagonistas por parte de los clubes, no logró convencer a Real Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Genoa para liberar a Franco Mastantuono, Claudio Diablito Echeverri, Aaron Anselmino y Valentín Carboni, respectivamente.

La ausencia de Echeverri no es una baja menor porque el joven que está en la Bundesliga a préstamo desde Manchester City fue el máximo goleador (6) del combinado nacional y el segundo del Sudamericano Sub 20, por detrás del colombiano Néiser Villarreal (8). El equipo de Placente accedió a la Copa del Mundo después de ser subcampeón (Brasil lideró el Hexagonal Final) en ese breve torneo desarrollado a principios de año en Venezuela.

Bajo este escenario, está obligado a llevarse un triunfo frente a un rival de menor jerarquía, que afrontará el segundo Mundial Sub 20 de su historia después de Turquía 2013. En esa edición, perdió los tres partidos, solo metió un gol y recibió 10 tantos.

De sus actuales 21 convocados, se destaca el nombre de Alessio Raballo, centrodelantero de 19 años y 1.90 de altura que nació en Italia, defiende los colores del Cremonese en la Serie A y obtuvo la doble nacionalidad para jugar con la camiseta del país de su madre.

Posibles formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.

Hora: 20

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso (Chile)

TV: Telefé y DSports

El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 20

  • Domingo 28/9 - Argentina vs. Cuba
  • Miércoles 1/10 - Argentina vs. Australia
  • Sábado 4/10 - Argentina vs. Italia

*Todos los juegos se disputarán desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso

Los 21 convocados por Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).

Los grupos del Mundial Sub 20

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección Argentina Sub 20Mundial Sub 20Selección de CubaDiego Placente

Últimas Noticias

El emotiva reacción del Cholo Simeone tras el gol de Julián Álvarez que sentenció la victoria del Atlético al Real Madrid

El DT argentino no pudo ocultar sus lágrimas luego del tanto de tiro libre de La Araña en el 5-2 ante el Merengue

El emotiva reacción del Cholo

Alex Barrena y Román Burruchaga definirán el Challenger de Buenos Aires

Este domingo, los argentinos protagonizarán la final del certamen porteño. A qué hora y cómo ver el encuentro

Alex Barrena y Román Burruchaga

De revolucionar el golf mundial a perderlo todo: la vida de Tiger Woods entre hazañas y escándalos

El ascenso meteórico, los conflictos personales y la transformación institucional delinean una trayectoria que sigue generando preguntas sobre su verdadero legado

De revolucionar el golf mundial

La historia del hombre que robó la primera bandera olímpica y la devolvió 80 años después

El atleta, Harry Prieste, aceptó el desafío de un compañero y protagonizó un episodio legendario al apropiarse de la bandera en la clausura de los Juegos Olímpicos de 1920

La historia del hombre que

La rescató una lavandera y estuvo 40 años guardada: la asombrosa historia de la icónica camiseta de Maradona que será subastada

Se trata de la casaca desgarrada tras la “batalla del Bernabéu”, la histórica final de la Copa del Rey 84, que terminó en una gresca generalizada

La rescató una lavandera y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Nubosidad variable, pero sin lluvias a la vista: cómo estará el tiempo en el AMBA durante la semana

Un joven de Salta lucha por su vida, luego de que fuera apuñalado mientras dormía

Buscan a una mujer y a su bebé de un mes en La Plata

Asesinaron a un joven mientras estaba en una barbería en Córdoba y hay un menor detenido

INFOBAE AMÉRICA
El reconocimiento del Estado Palestino:

El reconocimiento del Estado Palestino: no es oro todo lo que reluce

La UE afirmó que el restablecimiento de las sanciones nucleares contra Irán “no debe suponer el fin de la diplomacia”

La sequía en San Pablo y el riesgo de inundaciones en la Amazonia reflejan las paradojas climáticas del país y políticas ambientales obsoletas

El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio

Las tres veces en que la sede de gobierno de Ecuador se trasladó fuera de Quito

TELESHOW
Nicolás Pauls: “Hay que mirar

Nicolás Pauls: “Hay que mirar a los ojos cuando hablás, eso te hace encontrar con el otro”

El legado eterno de Romina Yan: 15 años sin su presencia física y una luz que sigue intacta

Rocío Pardo, su camino de artista y la boda que sueña con Cabré: “No estaba en mis planes salir con alguien del medio”

La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”