10 frases de Úbeda tras la derrota de Boca: su charla con Russo y por qué sacó a Merentiel ante Defensa y Justicia

El DT dejó su mirada sobre la caída del Xeneize ante el Halcón en Florencio Varela, que lo dejó afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors viajó sin Miguel Ángel Russo a Florencio Varela y cayó 2-1 contra Defensa y Justicia, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo del equipo y quien brindó declaraciones en la habitual conferencia de prensa.

Lamentablemente, la última jugada del partido nos dejó sin nada”, inició el relato del Sifón ante los periodistas. A continuación, manifestó que mantuvo contacto con Russo en las últimas horas antes de asumir esta faceta inesperada como entrenador principal en el banco: “Hablé con él ayer y hoy. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que diga. Aprovecho para mandarle un saludo. La realidad es que yo estoy acá porque él no pudo estar, ya que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver“.

El episodio de salud que lo afectó se desencadenó tras el empate 2-2 ante Central Córdoba, cuando debió ser hospitalizado nuevamente pese a haber recibido un alta provisoria. Durante su ausencia, los entrenamientos del plantel estuvieron bajo la conducción de Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus asistentes directos. Aunque abandonó la clínica, el experimentado estratega no viajó con el plantel.

Además, el DT cuestionó la visión de un reportero sobre un presunto dominio rival en cuanto a avances de riesgo: “Con respecto a que nos han atacado bastante, no he visto llegar a Defensa muchas veces. Salvo la del travesaño, no hemos recibido ataques directos que nos puedan sorprender mucho. No considero que defensivamente el equipo haya jugado mal”.

Por otro lado, analizó la jugada convertida por Abiel Osorio, que selló la derrota en tiempo adicionado: “Trabajamos mucho la pelota parada. Personalmente, creo que tenemos a favor que hemos hecho bastantes goles de pelota parada. En este caso en particular, no la vi la jugada, pero siento que teníamos demasiado afuera a la línea en la que defendíamos. Es una cuestión posicional de donde teníamos la línea defensiva, que a lo mejor tendría que haber estado más adentro”.

El próximo compromiso para el Xeneize será el domingo 5 de octubre cuando reciba a Newell’s en la Bombonera, desde las 19.

*El resumen de Boca ante Defensa y Justicia

MÁS DECLARACIONES DE CLAUDIO ÚBEDA

Boca sintió la ausencia de Carlos Palacios: “Es el conector que recibe todos los pases de Rodrigo (Battaglia) y Lea (Paredes) y conecta bien con los delanteros. Se notó la falta de él, por eso también el ingreso de Ander (Herrera).

¿Por qué metió a Zenón? “Es una cuestión de elección táctica que decidimos que tenía que entrar hoy y tener su posibilidad con respecto a las características de poder jugar en el lado de Brian Aguirre. Podíamos encontrar más pases a las espaldas de la línea de 3 y que los delanteros metan diagonales ahí. En algunas oportunidades pudo romper con eso, y en otras no”.

El ingreso de Ander Herrera y por qué sacó a Merentiel: “Ya estaba planificado de que empiece a agarrar minutos. Hace varias semanas entrena a la par del grupo, viene haciendo una progresión bastante buena. Hoy consideramos que era bueno que ganara minutos. Notamos que Miguel (Merentiel) estaba un poco más cansado que Milton (Giménez), y Milton podía defender un poco más el juego aéreo. Por eso tomamos la decisión”.

¿Boca jugó con un solo delantero tras la salida de Merentiel? “No es un solo delantero. Kevin Zenón tiene características de delantero. Necesitábamos un conector como Carlos (Palacios) que asista a los delanteros en una posición más cercana al área y por eso se tomó la decisión. El equipo no tomó una postura distinta por jugar con uno o dos ”9″. Eso no implica que vayas a generar más situaciones si jugamos de una u otra forma. Es una decisión nuestra de pensar que nos hacía falta un conector para el último pase y definir el partido”.

¿Sumarán a algún juvenil a las convocatorias? “Sí, lo tenemos pensado. Vuelvo a repetir que las decisiones importantes las toma Miguel (Russo). Todo lo consensuamos y lo hablamos permanentemente. Estamos en contacto con Mariano Herrón y los chicos de Reserva. Siento que Santi Dalmasso tiene mucha proyección. Está jugando bien en Reserva, metiendo goles y seguramente tendrá sus oportunidades en el corto plazo. Tenemos un plantel amplio con muchos jugadores y la competencia es más grande”.

¿Por qué no convocaron al Changuito Zeballos? “Pasa por una elección de plantel. Entran 23 en la lista y tiene que quedar alguno afuera. Es muy fina la diferencia en la toma de decisiones entre uno y otro. Por eso, a veces hay alguna rotación. No hay ningún otro motivo para que quede afuera. Exequiel es un gran jugador, cada cual tiene que exigir desde su lugar para estar en la lista”.

