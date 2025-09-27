El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a Toronto FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

Inter Miami visita a Toronto FC por la MLS (Reuters)

Toronto será escenario de un duelo clave en la Major League Soccer (MLS). El equipo local recibirá en el BMO Field al Inter Miami, que llega con envión tras una abultada victoria sobre el New York City FC y buscará consolidar su lugar en la parte alta de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 17:30 (hora Argentina) en una fecha decisiva del campeonato.

El conjunto comandado por Messi superó a New York City FC en su último partido con un contundente 4-0. El astro argentino convirtió dos goles en los últimos minutos del encuentro y su rendimiento fue determinante para asegurar el triunfo. Esta victoria permitió a Inter Miami llegar a 55 puntos y ubicarse en la tercera posición de la tabla en la Conferencia Este, solo detrás de Cincinnati (58 puntos) y del líder Philadelphia Union (60 puntos).

El duelo contra New York City FC era uno de los tres partidos pendientes de Inter Miami, pospuestos por la participación del club en el Mundial de Clubes de la FIFA. A pesar de los compromisos internacionales, el equipo de Javier Mascherano logró mantener el ritmo en la liga local y aún tiene dos partidos menos que el primer puesto de la conferencia.

El camino de Inter Miami en 2025 ha estado marcado por un calendario exigente. Además de la MLS, la institución participó en la Concachampions, donde llegó hasta semifinales, en el Mundial de Clubes (eliminado en octavos de final) y en la Leagues Cup, competencia que lo vio perder en la final. Estos resultados han convertido al club en uno de los protagonistas recurrentes de la temporada.

En contraste, Toronto FC se encuentra alejado de la zona de privilegio. El equipo canadiense ocupa el puesto 12 con 27 puntos y no ha logrado victorias en los últimos seis partidos, todos finalizados en empate. Estos resultados incluyeron igualdades ante Columbus Crew, Philadelphia Union, Charlotte, Nashville, San Diego FC y Atlanta. La falta de triunfos ha comprometido sus opciones de acceder a los puestos de playoff.

Inter Miami todavía aspira a consagrarse con la Supporters’ Shield, distinción que premia al mejor equipo de la fase regular de la MLS. El club tiene posibilidades matemáticas debido a los encuentros aún pendientes y gracias al aporte goleador de Messi, que recientemente sumó un nuevo doblete para su cuenta personal.

La semana 30 de la MLS enfrenta a dos equipos con realidades opuestas. Inter Miami, en alza y con aspiraciones múltiples, buscará mantener el impulso ante un Toronto FC que arrastra una serie de empates y navega la parte baja de la tabla.

Cabe destacar que en las últimas horas, el español Sergio Busquets anunció que se retirará del fútbol profesional una vez que se termine la temporada en curso.

Por otro lado, Leo Messi arriba a esta jornada como el máximo artillero del certamen con 24 anotaciones en 23 presentaciones. Supera por dos al francés Denis Bouanga de Los Angeles Football Club, aunque el europeo precisó de 28 apariciones para sumar esa cifra. Detrás de ellos aparece el británico Sam Surridge de Nashville SC, quien ostenta 21 gritos en 31 juegos hasta el momento.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.

Toronto FC: L. Gavran; S. Rosted, K. Thompson, R. Petretta; R. Laryea, J. Osorio, Alonso Coello, J. Cifuentes; D. Mihalovic, D. Etienne y T. Corbeanu

Hora:

14.30 Ciudad de México.

15.30 Perú, Colombia y Ecuador

16.30 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

17.30 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Apple TV

Estadio: BMO Field