Comenzó la fecha 10 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas, la clasificación a las copas y el descenso

Unión sigue siendo el puntero de la Zona A luego de empatar ante Banfield. Tigre ganó en Santiago del Estero y se metió en puestos de Sudamericana

Unión empató en cancha de
Unión empató en cancha de Banfield y sigue como líder de la Zona A (@clubaunion)

Este viernes dio inicio la décima fecha del Torneo Clausura y, a falta de seis jornadas para el final de la fase regular, los equipos se van perfilando en las clasificaciones para los playoffs, las copas internacionales y la permanencia en la Liga Profesional.

La jornada comenzó con dos empates. En el sur bonaerense, Banfield y Unión de Santa Fe igualaron sin goles. Este resultado le permitió al Tatengue quedar transitoriamente como único líder de la Zona A, con 17 puntos, a la espera del resto de los partidos. Además, el Taladro sumó para permanecer en puestos de Playoffs. En Vicente López, Platense rescató un punto en el final del partido (2-2) ante San Martín de San Juan, que continúa en puestos de descenso, quedando a una unidad de Talleres de Córdoba en la Tabla Anual.

Por su parte, Tigre se hizo fuerte en Santiago del Estero y venció 1-0 a Central Córdoba. El Matador quedó tercero en la Zona A, con 15 puntos, y en la tabla acumulada alcanzó las 42 unidades, en puestos de Copa Sudamericana. El Ferroviario podría perder su puesto de clasificación a playoff si se dan algunos resultados.

El sábado continuará la acción con el duelo sobresaliente en Florencio Varela entre Defensa y Justicia y Boca Juniors. Además, San Lorenzo recibirá a Godoy Cruz y en un partido clave por la permanencia, Talleres será local frente a Sarmiento. Los otros destacados estarán el domingo con el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente en el Cilindro y el duelo en el Monumental que tendrá a River Plate recibiendo al líder de la Zona B, Deportivo Riestra.

En lo que respecta a las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), River, Boca y Rosario Central (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarían el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están Riestra, Argentinos Juniors, Tigre, Barracas Central, San Lorenzo y Huracán. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

Platense 2–2 San Martín de San Juan (Zona B)

Banfield 0-0 Unión de Santa Fe (Zona A)

Central Córdoba 0-1 Tigre

Sábado 27/9

14.30: Gimnasia vs Rosario Central (Zona B)

14.30: Aldosivi vs Argentinos Juniors (Zona A)

16.45: San Lorenzo vs Godoy Cruz (Zona B)

19.00: Defensa y Justicia vs Boca Juniors (Zona A)

21.15: Talleres vs Sarmiento de Junín (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15: Racing vs Independiente (Interzonal)

18.00: River Plate – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15: Independiente Rivadavia Mendoza vs Huracán (Zona A)

20.15: Instituto vs Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30: Barracas Central vs Belgrano (Zona A)

20.00: Vélez vs Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00: Newell’s vs Estudiantes (Zona A)

