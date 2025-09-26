Deportes

Un campeón del mundo con Argentina anunció que terminará el secundario a los 75 años: “Nunca es tarde”

“Voy a poner la vida como la puse siendo profesional”, indicó el icono de la Albiceleste

Un campeón del mundo en
Un campeón del mundo en 1978 anunció que terminará sus estudios

“Tomé la decisión de terminar el colegio secundario, algo que tenía pendiente desde hace años. Nunca es tarde para intentar seguir progresando en la vida”, con esas palabras, un campeón del mundo con la selección argentina en 1978 anunció que va a completar sus estudios a los 75 años.

Se trata de Ubaldo Fillol que dio a conocer la noticia con un video corto en YouTube y luego lo comunicó en su cuenta de X (antes Twitter). “Tomé la decisión y me senté con los míos y les dije: ‘Quiero terminar el estudio’. Siendo muy pequeño lo abandoné, me sentía muy culpable yo. No culpé nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”, comenzó la grabación del ex arquero de River Plate.

“Era una cosa inconclusa que yo la había dejado de lado. Me inscribí y ya me compré una computadora. Porque lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque es a distancia todo esto”, explicó.

La revelación de Ubaldo Fillol

Luego, añadió: “Voy a poner la vida como la puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar en ningún entrenamiento de casi 25 años de mi carrera deportiva. Y pude jugar bien, mal o regular, pero di todo”.

Además, contó que su plan en primera instancia es concluir lo que adeuda y que existe la posibilidad de que en un futuro siga estudiando: “Y esto lo voy a tomar de esta manera. Voy a dar todo para poder dar las 28 materias y poder terminar el secundario. Después veremos qué es lo que hacemos. Voy a hacer lo que corresponde”.

“Ojalá que tenga tantos seguidores como los tuve atajando, porque es lo que pregono, y me sentía mal pregonando a la juventud, a los papis, que los hagan estudiar a los chicos y yo no terminé el secundario, no terminé mis estudios. Me sentía mal, por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida y va a ir todo bien”, culminó su video.

En cuanto a su posteo escrito concluyó con una típica frase de él: “Muchas gracias a todos por el apoyo y el aguante. Abrazo de palo a palo”.

A lo largo de su trayectoria, Ubaldo Matildo Fillol se consolidó como uno de los arqueros más emblemáticos del país. Su carrera comenzó en Quilmes en 1969 y, tras un paso por Huracán, recaló en Racing Club, donde en 1972 estableció un récord al atajar seis penales en una sola temporada. En 1973, llegó a River Plate, donde fue protagonista de la histórica consagración en el Torneo Metropolitano 1975, cortando una sequía de 18 años sin títulos para el club. Con el “Millonario”, Fillol sumó los campeonatos Metropolitanos de 1977, 1979 y 1980, así como los Nacionales de 1975, 1979 y 1981.

La carrera internacional de Fillol incluyó pasos por el Flamengo de Brasil en 1983, Argentinos Juniors en 1984 y el Atlético de Madrid en 1985, donde obtuvo la Supercopa de España. A pesar de su veteranía, regresó a Racing Club y fue titular en la conquista de la Supercopa Sudamericana. Su retiro definitivo se produjo en Vélez Sarsfield durante el Torneo Clausura de 1990.

En el plano de selecciones, Fillol defendió el arco de la selección argentina en tres Copas del Mundo: Alemania 1974, Argentina 1978 —donde fue campeón y figura— y España 1982. Además, disputó todas las eliminatorias previas a México 1986. En total, sumó 58 partidos internacionales a lo largo de más de una década, convirtiéndose en un referente histórico de la Albiceleste.

