19 jugadores en cuatro selecciones distintas: las promesas del fútbol argentino a seguir de cerca en el Mundial Sub 20

Gadiel Paoli, Maher Carrizo y Lautaro Millán

El fútbol argentino tendrá la atención dividida durante las próximas semanas, porque mientras los clubes del país transitan la recta final del Torneo Clausura y de las distintas competencias locales e internacionales, se iniciará un certamen siempre atractivo: el Mundial Sub 20.

Si bien el torneo comenzará este sábado 27 de septiembre con cuatro encuentros, la Selección debutará el domingo ante Cuba en un evento que se realizará en territorio chileno. Entre los más de 500 futbolistas citados por las 24 selecciones que participarán, habrá 19 promesas que militan en la Liga Profesional de Argentina.

Lógicamente, la selección argentina de Diego Placente es la que más representantes del fútbol nacional tendrá en sus filas, con 14 de los 21 deportistas con la particularidad de que siete deportistas militan en ligas del exterior: el arquero Alain Gómez (Valencia de España), el lateral Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra), los mediocampistas Tomás Pérez (Porto de Portugal) y Álvaro Montoro (Botafogo de Brasil), además de los atacantes Alejo Sarco (Bayer Leverkusen de Alemania), Mateo Silvetti (Inter Miami de Estados Unidos) y Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal).

Milton Delgado será uno de los representantes de Boca en el certamen (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Vélez y Boca serán los clubes del país que más representantes tendrán en la cita. Álvaro Busso, Tobías Andrada y Maher Carrizo vestirán la camiseta albiceleste por el lado del Fortín con una gran particularidad: hay otros tres jugadores surgidos de la entidad pero que emigraron como Montoro, Sarco y Prestianni. El Xeneize tendrá a Dylan Gorosito y Milton Delgado en la escuadra de Diego Placente, y dará un tercer aporte con la aparición del defensor Gian Gadiel Paoli en Paraguay.

Precisamente, la selección paraguaya es la que más jugadores del torneo argentino tendrá en su plantilla por fuera de la Albiceleste, ya que a Paoli hay que sumar los nombres de los defensores Axel Balbuena (Lanús) y Maximiliano Duarte (Independiente).

El Rojo es otro de los clubes de la Liga Profesional que más representantes tendrá con dos junto con Talleres de Córdoba, aunque los de Avellaneda aportarán todos apellidos de selecciones extranjeras: el mediocampista Lautaro Millán jugará para Chile, además del mencionado Duarte. La T contará en Argentina con el arquero Santino Barbi y el defensor Santiago Fernández.

Argentinos Juniors (Tobías Ramírez), Estudiantes de La Plata (Valente Pierani), Gimnasia La Plata (Juan Manuel Villalba), San Lorenzo (Teo Rodríguez Pagano), Newell’s (Valentino Acuña), Godoy Cruz (Santino Andino) y River Plate (Ian Subiabre) tendrán un apellido cada uno, todos en la selección argentina.

Ian Subiabre, una de las promesas de River en el certamen (Foto: @RiverPlate)

El último nombre del fútbol argentino presente en el certamen juvenil será el del talentoso atacante de Sarmiento de Junín Jhon Alexander Rentería, quien será parte de la lista de la selección de Colombia.

Argentina será parte del Grupo D con una agenda que lo enfrentará a Cuba (28/9), Australia (1/10) e Italia (4/10). El anfitrión Chile afrontará uno de los cuatro duelos inaugurales ya que es parte del Grupo A: enfrentará a Nueva Zelanda (27/9), Japón (30/9) y Egipto (3/10). Paraguay será parte del Grupo C junto con Panamá (27/9), Corea del Sur (30/9) y Ucrania (3/10). Colombia, por su parte, peleará en el Grupo F junto con Arabia Saudita (29/7), Noruega (2/10) y Nigeria (5/10).

• SELECCIÓN ARGENTINA: Santino Barbi (Talleres de Córdoba), Álvaro Buso (Vélez Sarsfield), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Santiago Fernández (Talleres de Córdoba), Teo Rodríguez Parano (San Lorenzo), Milton Delgado (Boca Juniors), Valentino Acuña (Newell’s), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Ian Subiabre (River Plate) y Santino Andino (Godoy Cruz)

• SELECCIÓN DE PARAGUAY: Axel Balbuena (Lanús), Gian Gadiel Paoli (Boca Juniors) y Maximiliano Duarte (Independiente)

• SELECCIÓN DE CHILE: Lautaro Millán (Independiente)

• SELECCIÓN DE COLOMBIA: Jhon Alexander Rentería (Sarmiento de Junín)