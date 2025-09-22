Qué es un “Grand Chelem”, el particular récord en la F1 que logró Verstappen por su victoria en el GP de Azerbaiyán

Max Verstappen firmó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde alcanzó uno de los logros más codiciados de la Fórmula 1: el “Grand Chelem”. El piloto neerlandés, al volante de su Red Bull, se adjudicó la pole position, lideró cada una de las vueltas, marcó la vuelta rápida y llegó a la bandera de cuadros en primer lugar, consolidando así su dominio en el circuito callejero de Bakú.

En una carrera en la que Carlos Sainz y Liam Lawson intentaron seguirle el ritmo y Oscar Piastri chocó durante el primer giro, Verstappen sumó su 67ª victoria en la máxima categoría y le descontó puntos importantes al australiano de McLaren en el Campeoanto de Pilotos de la F1.

El desarrollo de la prueba mostró a Verstappen controlando la situación desde el inicio. Tras asegurarse la primera posición en la clasificación, el neerlandés partió con neumáticos duros y gestionó de gran forma la carrera. Gracias al buen ritmo de su monoplaza, se enfocó en su estrategia y dejó atrás a Sainz y Lawson. A partir de ese momento, impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales y gestionó con solvencia los dos compuestos de neumáticos utilizados, sin verse afectado por incidentes ni la aparición del coche de seguridad. Esto le facilitó el camino al líder de Red Bull, que celebró su segunda victoria consecutiva tras el éxito de hace un par de semana en el GP de Italia, en Monza.

Más allá del triunfo en el circuito callejero, Super Max logró un Grand Chelem, también conocido como Grand Slam para los fanáticos de la Máxima en Gran Bretaña. ¿Qué significa? Esa denominación representa el fin de semana perfecto para cualquier piloto de Fórmula 1. Consiste en lograr la pole position, ganar la carrera, marcar la vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la prueba. Alcanzar este hito exige no solo velocidad y destreza, sino también una gestión precisa de las circunstancias de carrera, como accidentes, estrategias de paradas y la presión de los rivales. La dificultad de conseguirlo aumentó en los últimos años debido a la introducción del punto extra por vuelta rápida, que incentiva a otros pilotos a buscar ese registro en las últimas vueltas con neumáticos nuevos, mientras el líder debe priorizar la seguridad y la gestión de su ventaja. A partir de la presente temporada, este punto extra dejó de estar en juego, pero igual es un valor que se registra durante las pruebas.

¿Cuáles fueron las otras carreras donde Verstappen lo había logrado? Austria 2021, Imola 2022, España y Qatar en 2023, y Bahréin en 2024.

Max Verstappen y la bandera de cuadros en el GP de Azerbaiyán (REUTERS/Lisi Niesner/Pool)

En la historia de la Fórmula 1, solo 27 de los 115 pilotos que ganaron al menos un Gran Premio consiguieron un Grand Chelem. La leyenda Jim Clark ostenta el récord absoluto de ocho victorias, una marca que permanece imbatible desde la década de 1960. Gracias a su triunfo en Bakú, Verstappen llegó a la marca de seis primeros lugares completando todo el paquete, registro que ya ostentaba el siete veces campeón Lewis Hamilton. Por su parte, Alberto Ascari y Michael Schumacher en cinco oportunidades, más Ayrton Senna, Sebastian Vettel, Jackie Stewart y Nigel Mansell, que lo consiguieron en cuatro ocasiones.

Sólo tres pilotos lograron un Grand Chelem en dos carreras consecutivas: Ascari (Alemania y Países Bajos en 1952), Clark (Países Bajos y Francia en 1963), y Vettel (Singapur y Corea del Sur en 2013). Por su parte, sólo Juan Manuel Fangio (Mónaco 1950), Nelson Piquet (Oeste de los Estados Unidos 1980), y Senna (Portugal 1985) consiguieron en sus primeras victorias puntuables el Grand Slam para la F1.

Tras la bandera a cuadros en Bakú, Verstappen expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo y el coche: “Ha sido un fin de semana increíble. También lo fue el fin de semana pasado en Monza, pero volver y ganar en este es realmente bonito. En carrera el coche ha ido bien con los dos compuestos utilizados, luego también hemos podido rodar con aire libre delante”. El piloto destacó la sencillez de la carrera pese a las condiciones ventosas y la importancia de la gestión de neumáticos, señalando que “todo el mundo quería hacer una sola parada en boxes” y celebrando la ausencia de incidentes que pudieran alterar el desarrollo de la prueba.

Con dos victorias consecutivas en circuitos de baja carga aerodinámica, Max y Red Bull se preparan ahora para afrontar el desafío de Singapur, un trazado que exige un enfoque completamente distinto debido a su alta carga aerodinámica. El propio Verstappen reconoció la incertidumbre que plantea la próxima prueba. Más allá de la próxima cita en el calendario de la categoría (3 al 5 de octubre), lo más relevante es que el cuatro veces campeón del mundo sumó 68 de los últimos 75 puntos en juego y la escudería de la bebida energizante sueña con un regreso del neerlandés. ¿Podrá competirle el título de pilotos a los McLaren?

El neerlandés celebra la victoria en el circuito callejero de Bakú (REUTERS/Anton Vaganov)