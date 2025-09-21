Polémica en Brasil por la expulsión a un niño de 12 años por pararse arriba de la pelota: qué dice el reglamento

Polémica expulsión a un niño en Brasil

La controversia en el fútbol juvenil brasileño se reavivó tras la expulsión de un niño de 12 años durante el Torneo Paulista, un hecho que ha puesto en el centro del debate los límites entre la creatividad y el respeto en el deporte. El incidente ocurrió cuando Wallacy, jugador del equipo Mauá, fue sancionado por el árbitro después de pararse sobre el balón con ambos pies en pleno partido frente al Jabaquara.

Esta acción, considerada antideportiva por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), le valió la segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión, aunque el árbitro no mostró la cartulina roja de manera directa.

A pesar de que el colegiado no sacó de su bolsillo el cartón rojo, su decisión fue la correcta. Ese tipo de acciones son causal de amonestación y se sanciona con un tiro libre indirecto. Y, como ya estaba amonestado, corresponde la expulsión.

Wallacy se paró arriba del balón y el árbitro lo expulsó por doble amarilla

En el acta arbitral del partido, se consignó que Wallacy incurrió en “conducta antideportiva al saltar sobre el balón con ambos pies, faltando al respeto a los oponentes”, una descripción que ha avivado la discusión pública sobre el papel de la originalidad y el espectáculo en el fútbol frente a la necesidad de mantener la disciplina y el respeto entre los jugadores.

La decisión arbitral se fundamentó en una normativa implementada por la CBF desde abril, tras un episodio que involucró a Memphis Depay. En aquella ocasión, el futbolista realizó la misma maniobra durante un clásico entre el Corinthians y el Palmeiras, lo que desencadenó una batalla campal y llevó al organismo rector a catalogar la acción como una falta de respeto susceptible de sanción. Desde entonces, la CBF estableció que pararse sobre el balón con ambos pies constituye una infracción reglamentaria.

Memphis Depay se quejó a través de las redes sociales

La medida adoptada por la CBF implica que cualquier jugador que repita este gesto será amonestado y su equipo perderá la posesión del balón, que pasará al rival mediante un tiro libre indirecto. Esta disposición fue formalizada a través de un comunicado oficial, en el que la entidad explicó que la decisión responde a una recomendación de la Conmebol, que ya había instruido a los árbitros de las competiciones continentales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a aplicar tanto la sanción técnica como la disciplinaria en estos casos.

La reacción de Depay no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el ex delantero del Barcelona manifestó su desacuerdo con la nueva normativa. “Vine a Brasil para experimentar de primera mano el jogo bonito. Ahora la CBF anunció que ningún jugador puede subirse a la pelota o recibirá tarjeta amarilla. Se decidió después de que me equilibrara algunos segundos sobre la pelota en la última final del Paulista”, publicó el atacante, dejando en claro su postura crítica frente a la decisión.

En la misma publicación, Depay defendió la importancia de la creatividad y la pasión en el fútbol brasileño. “La alegría y la pasión en la forma de expresarnos sobre el campo no debe tener límites”, afirmó, y añadió: “El fútbol brasileño está creciendo y, con el talento que hay, merece una visibilidad global”.

Por su parte, la CBF defendió la implementación de la norma argumentando que este tipo de acciones, además de ser consideradas provocadoras y una falta de respeto al juego, pueden representar riesgos físicos para los propios jugadores y generar interrupciones innecesarias en el desarrollo de los partidos.