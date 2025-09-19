El Litoral tendrá franquicia propia en el Súper Rugby Américas desde 2026

La región del Litoral sumará una nueva franquicia argentina al Súper Rugby Américas en 2026, tras el acuerdo firmado entre la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la empresa Santa Fe Producciones para su representación comercial. El anuncio oficial contó con la presencia de Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, junto a Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones, así como los máximos responsables de las uniones de rugby de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.

El convenio posiciona a la nueva franquicia como la cuarta representante argentina en la competencia, sumándose a Dogos XV, Pampas y Tarucas además de los equipos del exterior, Peñarol (Uruguay), Selknam (Chile) y Cobras (Brasil). El nombre que llevará el equipo todavía no está anunciado.

El acto reunió a Martín Cipriani (Unión Entrerriana de Rugby), Rubén González Fresneda (Unión de Rugby de Rosario) y Enrique Patrizi (Unión Santafesina de Rugby) como garantes del proyecto.

Gabriel Travaglini, presidente de UAR (Crédito UAR)

Durante la ceremonia, Travaglini destacó el crecimiento sostenido del rugby argentino: “Tener una cuarta franquicia argentina en el Súper Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el desarrollo constante del deporte en el país y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades de competencia de alto nivel para más jugadores. Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región”, expresó el dirigente. Su declaración resaltó que la ampliación incrementa la base de talentos y la exigencia del torneo.

En palabras del presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, la confirmación de la octava franquicia para el torneo regional es un avance: “Como organizadores del Súper Rugby Américas, estamos muy contentos con la confirmación de una octava franquicia, ya que esto demuestra que nuestro torneo está por buen camino. Sigue desarrollando jugadores para los seleccionados nacionales y generando interés en el público”, afirmó el directivo.

La nueva franquicia será la cuarta de argentina en el torneo (@superrugbyamericas)

El torneo sudamericano sumará dos fechas más. Este año la etapa regular contó con 12 fechas donde los cuatro primeros lograron la clasificación a las semifinales. Para el torneo entrante cada equipo jugará 14 partidos como mínimo. Además ya que serán ocho equipos, nadie tendrá fecha libre y habrá cuatro partidos cada fin de semana.

De acuerdo con el testimonio de Carlos Fertonani, el proyecto reúne a tres Uniones de la región en una iniciativa inédita: “Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa”, aseguró el CEO de Santa Fe Producciones.

Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, remarcó la importancia del proyecto regional: “Este proyecto significa abrir un camino de desarrollo nuevo para nuestros jugadores. Estamos convencidos de que esta franquicia será un puente para que más jóvenes puedan soñar con llegar al profesionalismo y, al mismo tiempo, un faro que inspire a las nuevas generaciones que se forman en nuestros clubes”.

La nueva franquicia podría tener algunos jugadores que este año jugaron para Pampas (@superrugbyamericas)

Por su parte, Rubén González Fresneda expresó: “La unión de nuestras tres instituciones demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar objetivos que antes parecían imposibles. Esta franquicia es la prueba de que el esfuerzo colectivo puede llevar al rugby del Litoral a un nuevo nivel”.

La UAR confirmó que habrá una presentación oficial en la región pero aclaró que todavía no hay fecha estimada.