Cuándo se jugará la revancha entre River y Palmeiras y cómo se definirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores

La derrota sufrida por River Plate en el estadio Monumental ante Palmeiras ha dejado al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ante la necesidad de dar el golpe en territorio brasileño para continuar en la Copa Libertadores. El equipo argentino cayó por 2 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final, resultado que lo obliga a una remontada en el encuentro de vuelta, que se celebrará el miércoles 24 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina) en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El desarrollo del primer partido mostró a Palmeiras tomando la iniciativa y logrando una ventaja gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. En dicha etapa, el Verdao fue muy superior, con el Flaco José López como gran figura (incluso, asistió al ex Barcelona en la segunda conquista). La visita tuvo varias chances (pegó un cabezazo en el palo y Franco Armani respondió en más de una oportunidad). La línea de 5, con Montiel y Acuña como carrileros, no funcionó.

La tónica del desarrollo se modificó en el complemento, sobre todo con el ingreso de Juanfer Quintero. Hacia el final del encuentro, Martínez Quarta descontó para River Plate, lo que mantiene vivas las esperanzas de los aficionados del club argentino de revertir la llave en Brasil. “Nos vamos con bronca porque el primer tiempo no jugamos bien, el segundo tiempo mostramos otra imagen. El partido se abre en una pelota parada y nos descolocó un poco. Nos superaron y no pudimos tener el control de la pelota que sí tuvimos en el segundo tuiempo. Ahora tenemos que pensar en la revancha", analizó Nacho Fernández tras el cotejo.

La posibilidad de clasificación depende de que el equipo de Gallardo logre imponerse como visitante: una victoria por dos goles de diferencia o más le aseguraría el pase directo a las semifinales, mientras que un triunfo por la mínima forzaría la definición por penales. Cualquier otro resultado le dará el pasaje al Palmeiras.

La transmisión del partido de vuelta estará a cargo de Fox Sports y Telefe, además de la opción de seguirlo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium. La expectativa se centra en la capacidad de River Plate para sobreponerse a la adversidad y buscar el resultado necesario en el Allianz Parque.

El ganador de la serie entre River Plate y Palmeiras enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre San Pablo y Liga de Quito, cuyo primer partido se disputará este jueves. En caso de que el equipo argentino avance y se mida con el Tricolor, la definición será en Brasil; si el rival es LDU, la serie se resolverá en el estadio Monumental.

En la otra parte del cuadro, Racing, Vélez, Estudiantes y Flamengo continúan en competencia, todos con la mira puesta en la final que tendrá lugar en Lima, Perú, el sábado 29 de noviembre.