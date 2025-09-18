Deportes

Cuándo se jugará la revancha entre River y Palmeiras y cómo se definirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores

El conjunto paulista se impuso por 2 a 1 en la ida en el Monumental

Guardar

La derrota sufrida por River Plate en el estadio Monumental ante Palmeiras ha dejado al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ante la necesidad de dar el golpe en territorio brasileño para continuar en la Copa Libertadores. El equipo argentino cayó por 2 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final, resultado que lo obliga a una remontada en el encuentro de vuelta, que se celebrará el miércoles 24 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina) en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El desarrollo del primer partido mostró a Palmeiras tomando la iniciativa y logrando una ventaja gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. En dicha etapa, el Verdao fue muy superior, con el Flaco José López como gran figura (incluso, asistió al ex Barcelona en la segunda conquista). La visita tuvo varias chances (pegó un cabezazo en el palo y Franco Armani respondió en más de una oportunidad). La línea de 5, con Montiel y Acuña como carrileros, no funcionó.

La tónica del desarrollo se modificó en el complemento, sobre todo con el ingreso de Juanfer Quintero. Hacia el final del encuentro, Martínez Quarta descontó para River Plate, lo que mantiene vivas las esperanzas de los aficionados del club argentino de revertir la llave en Brasil. “Nos vamos con bronca porque el primer tiempo no jugamos bien, el segundo tiempo mostramos otra imagen. El partido se abre en una pelota parada y nos descolocó un poco. Nos superaron y no pudimos tener el control de la pelota que sí tuvimos en el segundo tuiempo. Ahora tenemos que pensar en la revancha", analizó Nacho Fernández tras el cotejo.

La posibilidad de clasificación depende de que el equipo de Gallardo logre imponerse como visitante: una victoria por dos goles de diferencia o más le aseguraría el pase directo a las semifinales, mientras que un triunfo por la mínima forzaría la definición por penales. Cualquier otro resultado le dará el pasaje al Palmeiras.

La transmisión del partido de vuelta estará a cargo de Fox Sports y Telefe, además de la opción de seguirlo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium. La expectativa se centra en la capacidad de River Plate para sobreponerse a la adversidad y buscar el resultado necesario en el Allianz Parque.

El ganador de la serie entre River Plate y Palmeiras enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre San Pablo y Liga de Quito, cuyo primer partido se disputará este jueves. En caso de que el equipo argentino avance y se mida con el Tricolor, la definición será en Brasil; si el rival es LDU, la serie se resolverá en el estadio Monumental.

En la otra parte del cuadro, Racing, Vélez, Estudiantes y Flamengo continúan en competencia, todos con la mira puesta en la final que tendrá lugar en Lima, Perú, el sábado 29 de noviembre.

Temas Relacionados

River PlatePalmeirasCopa Libertadoresdeportes-argentina

Últimas Noticias

9 frases de Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5, áspera respuesta a un periodista y mensaje esperanzador

El Muñeco analizó lo que dejó la presentación del Millonario como local por el cruce de ida de los cuartos del certamen continental

9 frases de Gallardo tras

La gran polémica en River-Palmeiras: las razones detrás de la confusión del pedido de penal de Weverton a Montiel

Con el duelo 2-0 para la visita, el arquero le aplicó un rodillazo al defensor, que estaba fuera de juego. Por qué el árbitro Jesús Valenzuela fue convocado a revisar y el “baiteo” en la comunicación

La gran polémica en River-Palmeiras:

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5 de Gallardo, Paulo Díaz y el Flaco López, los elegidos

El Millonario cayó 2-1 en el Monumental, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la

Palmeiras derrotó 2-1 al “Súper River” de Gallardo en el Monumental

El Millonario cayó ante el Verdao en Núñez por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó en el cierre con un tanto clave con vistas a la revancha del próximo miércoles en Brasil

Palmeiras derrotó 2-1 al “Súper

La llamativa reacción de Messi y De Paul cuando les informaron del gol de Racing ante Vélez en pleno calentamiento del Inter Miami

Ocurrió en la previa del duelo ante Seattle Sounders. Un fanático de la Academia sorprendió a los campeones del mundo con el dato del tanto de Maravilla Martínez

La llamativa reacción de Messi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estudiantes levantarán la toma en

Estudiantes levantarán la toma en el Nacional Buenos Aires luego de la votación en Diputados

El BCRA comenzó la intervención directa sobre el dólar y el mercado evalúa hasta dónde llega su poder de fuego

El Senado debatirá una nueva propuesta para agravar las penas por delitos viales

Dos conductores alcoholizados protagonizaron un triple choque en Mendoza y una bebé de 11 meses resultó herida

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

INFOBAE AMÉRICA
David Gilmour revive la magia

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

Persecución en Venezuela: cerca de 90 presos políticos extranjeros continúan secuestrados por el régimen de Maduro

La Cámara de Diputados de Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

TELESHOW
La angustia de Marcos Ginocchio

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”