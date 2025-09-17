Más allá del Super Bowl: Tom Brady prepara su regreso en un evento que hará historia en Arabia Saudita

El Fanatics Flag Football Classic reunirá a leyendas y estrellas del fútbol americano en Riad, con formato olímpico (Mandatory Credit: Paul Rutherford-Imagn)

El regreso de Tom Brady al deporte profesional despierta una ola de expectativa global.

Tras su retiro, el legendario mariscal de campo volverá a la acción en el Fanatics Flag Football Classic, evento de fútbol bandera programado para el 21 de marzo de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

Esta será la primera vez que Brady pisa la cancha desde su última despedida en 2023 y lo hará acompañado de figuras de renombre del fútbol americano en un encuentro que promete captar la atención mundial.

Fanatics Flag Football Classic: un torneo con formato olímpico

El evento contará con la conducción de Kevin Hart y la dirección técnica de Pete Carroll, Sean Payton y Kyle Shanahan (AP Foto/John Raoux)

El Fanatics Flag Football Classic es organizado por Fanatics, Fox Sports y OBB Media como parte de la temporada de Riad, con el objetivo de impulsar el fútbol bandera a nivel internacional.

El torneo tendrá una estructura innovadora: tres equipos integrados por ocho jugadores, cada uno se enfrentarán bajo el sistema todos contra todos.

Los dos equipos con mejores resultados disputarán la final, compitiendo por el campeonato en partidos que se jugarán bajo reglas de estilo olímpico, en un campo de 50 yardas, con zonas de anotación de 10 yardas y dos mitades de 20 minutos.

Estrellas y leyendas en un mismo escenario

Odell Beckham Jr, uno de los participantes del evento (Mandatory Credit: Ken Blaze-USA TODAY)

La convocatoria incluye a algunas de las estrellas más destacadas del deporte.

Junto a Brady, la lista confirmada suma a Rob Gronkowski, Odell Beckham Jr., Tyreek Hill, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, CeeDee Lamb, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers y Maxx Crosby.

En la conducción estará Kevin Hart, mientras que la dirección técnica recaerá en Pete Carroll, Sean Payton y Kyle Shanahan. La transmisión internacional estará a cargo de FOX Sports y Tubi, asegurando que los detalles del torneo lleguen a una audiencia global. Se prevé el anuncio de más figuras y programación especial en los próximos meses.

Brady celebra un retorno único

Brady destaca la importancia del fútbol bandera como herramienta para unir a fanáticos de todas las edades (Mandatory Credit: Paul Rutherford-Imagn)

El entusiasmo de Tom Brady es palpable. En palabras para People, el mariscal de campo compartió: “Estoy muy emocionado de volver al campo, desatar la pasión por la competición junto a algunas de las estrellas más brillantes y leyendas más emblemáticas del deporte, y de ofrecer un evento deportivo global verdaderamente único a los aficionados de todo el mundo durante la temporada de Riad”.

Remarcó, además, el significado que tiene para él este regreso y el valor del fútbol bandera como herramienta para unir a fanáticos de todas las edades. También agradeció la colaboración de Turki Alalshikh, Fanatics, OBB Media, su equipo de Shadow Lion y FOX Sports por hacer posible este espectáculo.

Una trayectoria inigualable que alimenta el atractivo

La trayectoria de Tom Brady, con siete títulos de Super Bowl, añade atractivo y expectativa al evento (AP Foto/Paul Sancya, Archivo)

La vuelta de Brady adquiere una dimensión especial al considerar su extraordinaria carrera. Seleccionado por los New England Patriots en la sexta ronda del Draft del año 2000, lideró al equipo a seis títulos de Super Bowl antes de alcanzar un séptimo campeonato con los Tampa Bay Buccaneers.

Su segundo retiro en 2023 parecía definitivo, sin embargo, esta competencia marca su retorno a la acción y refuerza el interés internacional sobre el fútbol bandera, disciplina que busca expandirse y consolidarse en la agenda deportiva.

Anticipación y expectativas rumbo a Riad

Las semanas previas al evento están marcadas por la expectativa de los fanáticos, quienes aguardan más novedades sobre la programación y los protagonistas. Los organizadores anticipan nuevos anuncios acerca de los integrantes de los equipos y actividades especiales que rodearán al torneo.

Se esperan nuevos anuncios sobre participantes y actividades especiales en la previa del Fanatics Flag Football Classic (Mandatory Credit: Brian Fluharty-USA TODAY)

La participación de Brady aporta un nivel adicional de emoción y exigencia.

Este regreso no es solo un acto simbólico: el objetivo es competir al máximo nivel y aumentar la visibilidad del fútbol bandera como deporte de alcance global.

La mirada del público internacional se centra en Riad, donde el Fanatics Flag Football Classic promete ser un espectáculo memorable y un nuevo capítulo en la extensa carrera de uno de los íconos del deporte mundial.