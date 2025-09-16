Deportes

Viajaba para sumarse a la Sub 20 y su club le ordenó volver: la nueva baja de Placente a 12 días del Mundial de Chile

Tomás Pérez hacía la escala en Madrid y el Porto lo llamó por la lesión de otro argentino. Un nuevo dolor de cabeza para el DT

Guardar
Diego Placente debe armar un
Diego Placente debe armar un rompe cabezas para completar el plantel que jugará el Mundial Sub 20 (@Argentina)

La selección argentina Sub 20 enfrenta una nueva complicación a doce días del inicio del Mundial, tras la decisión del Porto de cancelar la cesión de Tomás Pérez, quien ya se encontraba en viaje hacia Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos. Esta determinación, motivada por una serie de lesiones en el plantel portugués, se suma a la negativa de varios clubes europeos de liberar a sus futbolistas para el torneo.

El mediocampista defensivo, formado en Newell’s y actualmente parte del primer equipo del Porto, había sido convocado por Diego Placente para la penúltima semana de prácticas en el predio de Ezeiza. Según informó el sitio A Bola, Pérez, de 20 años, había realizado una escala en Madrid cuando recibió el llamado de su club, que le comunicó la cancelación de su participación en el Mundial y le ordenó regresar a Portugal para reincorporarse a los entrenamientos.

La decisión del Porto se produjo tras la grave lesión de Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y deberá afrontar entre 6 y 8 meses de rehabilitación, lo que lo dejará fuera del resto de la temporada en el campeonato portugués. El primer equipo del club lusitano cuenta únicamente con 16 jugadores disponibles.

La baja de Pérez representa un nuevo obstáculo para Placente, que ya había sufrido la negativa de otros clubes europeos a ceder a sus jugadores. El Real Madrid no autorizó la salida de Franco Mastantuono, el Bayer Leverkusen hizo lo propio con Claudio Echeverri, el Borussia Dortmund retuvo a Aaron Anselmino y el Benfica a Gianluca Prestianni. Estas ausencias complican la conformación de la lista definitiva para el torneo, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Tomás Pérez juega en el
Tomás Pérez juega en el Porto, pero el club portugués lo llamó en plena escala hacia Argentina por la lesión de Nehuen Pérez (@mata.perez_)

La convocatoria de Diego Placente para la última etapa de preparación incluye a Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de la Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Milton Delgado (Boca Juniors), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Ian Subiabre (River Plate), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield, quien se sumará tras el partido de Copa Libertadores ante Racing), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen) y Santino Andino (Godoy Cruz). La deberá oficializar si habrá un reemplazante para Tomás Pérez.

Además, varios juveniles de la Selección Sub 17 participarán en los entrenamientos: Mateo Martínez (Racing Club), Matías Satas (Boca Juniors), Tomás Nosei (Vélez Sarsfield), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River Plate), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Thomas De Martis (Lanús) y Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).

En la fase de grupos del Mundial Sub 20, Argentina compartirá el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El conjunto a cargo de Placente llevará a cabo sus tres encuentros en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. El debut será el 28 de septiembre ante los centroamericanos. El 1 de octubre enfrentarán a los oceánicos y tres días más tarde cerrará su participación en la zona contra la Azzurra.

La selección argentina ostenta el récord de 6 títulos en la categoría, obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Temas Relacionados

Selección Argentina Sub 20Diego PlacenteMundial Sub 20Mundial Sub 20 Chile 2025Tomás PérezPortodeportes-argentina

Últimas Noticias

Balerdi encendió el cruce ante Real Madrid: la frase sobre Messi cuando le mencionaron a Mbappé y una advertencia a Mastantuono

El defensor del Olympique de Marsella palpitó el duelo por la Champions League y no dudó en posicionar a La Pulga por encima de todos. El aviso para el ex futbolista de River

Balerdi encendió el cruce ante

River es el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes: el sorprendente lugar de Boca

En el listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), el Millonario fue considerado entre los mejores 30 equipos del planeta. Los otros cinco representantes albicelestes en el top 100

River es el mejor equipo

Con 19 representantes locales, arrancó el AAT Challenger de Villa María

Este lunes comenzó el cuadro principal de una nueva edición del certamen cordobés. El primer sembrado es el estadounidense Emilio Nava. Además, se destaca la presencia del argentino Federico Gómez. El cronograma del martes

Con 19 representantes locales, arrancó

Messi y Suárez compararon al goleador de su equipo en Uruguay con Palermo y causaron una revolución: la reacción del Titán

Martín Parodi metió dos tantos en la goleada de Deportivo LSM. Las interacciones de los cracks del Inter Miami y del ex delantero de Boca Juniors

Messi y Suárez compararon al

La Conmebol anunció la novedad tecnológica que tendrá la Copa Libertadores femenina

La entidad informó que el certamen, que se desarrollará en Argentina, contará con el respaldo del VAR en todos los partidos

La Conmebol anunció la novedad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar, inflación, consumo y PBI:

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

INFOBAE AMÉRICA
EEUU incluyó a Colombia y

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

Denunciaron que 60.000 presos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud

Por qué los “químicos eternos” siguen en el agua a pesar de la tecnología para eliminarlos

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

TELESHOW
Nacha Guevara: “Muchas veces he

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento