Viajaba para sumarse a la Sub 20 y su club le ordenó volver: la nueva baja de Placente a 12 días del Mundial de Chile

Diego Placente debe armar un rompe cabezas para completar el plantel que jugará el Mundial Sub 20 (@Argentina)

La selección argentina Sub 20 enfrenta una nueva complicación a doce días del inicio del Mundial, tras la decisión del Porto de cancelar la cesión de Tomás Pérez, quien ya se encontraba en viaje hacia Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos. Esta determinación, motivada por una serie de lesiones en el plantel portugués, se suma a la negativa de varios clubes europeos de liberar a sus futbolistas para el torneo.

El mediocampista defensivo, formado en Newell’s y actualmente parte del primer equipo del Porto, había sido convocado por Diego Placente para la penúltima semana de prácticas en el predio de Ezeiza. Según informó el sitio A Bola, Pérez, de 20 años, había realizado una escala en Madrid cuando recibió el llamado de su club, que le comunicó la cancelación de su participación en el Mundial y le ordenó regresar a Portugal para reincorporarse a los entrenamientos.

La decisión del Porto se produjo tras la grave lesión de Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y deberá afrontar entre 6 y 8 meses de rehabilitación, lo que lo dejará fuera del resto de la temporada en el campeonato portugués. El primer equipo del club lusitano cuenta únicamente con 16 jugadores disponibles.

La baja de Pérez representa un nuevo obstáculo para Placente, que ya había sufrido la negativa de otros clubes europeos a ceder a sus jugadores. El Real Madrid no autorizó la salida de Franco Mastantuono, el Bayer Leverkusen hizo lo propio con Claudio Echeverri, el Borussia Dortmund retuvo a Aaron Anselmino y el Benfica a Gianluca Prestianni. Estas ausencias complican la conformación de la lista definitiva para el torneo, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Tomás Pérez juega en el Porto, pero el club portugués lo llamó en plena escala hacia Argentina por la lesión de Nehuen Pérez (@mata.perez_)

La convocatoria de Diego Placente para la última etapa de preparación incluye a Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de la Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Milton Delgado (Boca Juniors), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Ian Subiabre (River Plate), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield, quien se sumará tras el partido de Copa Libertadores ante Racing), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen) y Santino Andino (Godoy Cruz). La deberá oficializar si habrá un reemplazante para Tomás Pérez.

Además, varios juveniles de la Selección Sub 17 participarán en los entrenamientos: Mateo Martínez (Racing Club), Matías Satas (Boca Juniors), Tomás Nosei (Vélez Sarsfield), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River Plate), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Thomas De Martis (Lanús) y Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).

En la fase de grupos del Mundial Sub 20, Argentina compartirá el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El conjunto a cargo de Placente llevará a cabo sus tres encuentros en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. El debut será el 28 de septiembre ante los centroamericanos. El 1 de octubre enfrentarán a los oceánicos y tres días más tarde cerrará su participación en la zona contra la Azzurra.

La selección argentina ostenta el récord de 6 títulos en la categoría, obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.