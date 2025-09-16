Deportes

La Legión argentina sale a la cancha en el Challenger de Villa María

Tras el inicio de la acción, el certamen que se disputa en el Sport Social Club verá a más de una decena de tenistas albicelestes en acción. Los detalles de la segunda jornada

Luciano Ambrogi es uno de
Luciano Ambrogi es uno de los argentinos que hará su debut este martes en el Challenger de Villa María (Foto: Prensa AAT)

El AAT Challenger Santander edición Villa María se prepara para vivir este martes una de las jornadas más intensas de la semana, con un total de trece partidos programados en las tres canchas del Sport Social Club. El cronograma incluye el debut de la mayoría de los tenistas argentinos en el cuadro principal, destacándose el cruce entre Nicolás Kicker y Hernán Casanova, que cerrará la actividad en la Cancha Central.

Tras un lunes en el que se completó la fase de clasificación y se disputaron los primeros encuentros de la llave principal, la competencia sube de nivel con la presentación de varios de los candidatos locales. La jornada comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta la noche, prometiendo un día completo de tenis para los aficionados que se acerquen al club, con entrada libre y gratuita.

El partido estelar de la jornada nocturna, programado no antes de las 18:30, enfrentará a dos experimentados jugadores del circuito: Nicolás Kicker y Hernán Casanova. Kicker, campeón del torneo en 2022, buscará revalidar sus credenciales en Villa María, mientras que Casanova llega con el impulso de haber superado la fase clasificatoria y buscará dar uno de los golpes de la primera ronda.

La Cancha Central tendrá actividad ininterrumpida desde la mañana. El primer turno presentará un duelo íntegramente argentino entre Guido Iván Justo y Juan Bautista Torres. A continuación, Luciano Emanuel Ambrogi se medirá con Facundo Bagnis, uno de los cinco jugadores que logró superar la qualy el lunes.

El tercer partido en el estadio principal tendrá como protagonista a Hugo Dellien. El boliviano, segundo preclasificado del torneo, hará su debut ante el joven argentino Lautaro Midón, actual líder del ranking de la Beca Galperin al Mérito. El cierre de la jornada diurna en la Cancha Central estará a cargo de Fernando Cavallo y Federico Agustín Gómez, otro de los favoritos locales.

Más Argentinos en Cancha

La acción para los tenistas nacionales no se limitará al estadio principal. La pista 2 también albergará una nutrida presencia argentina desde las 10:00. El primer match será entre el peruano Juan Pablo Varillas y Santiago De La Fuente, otro de los clasificados de la qualy. A continuación, se vivirá un nuevo duelo entre compatriotas: Lautaro Agustín Falabella, surgido de la clasificación, se enfrentará a Juan Manuel La Serna.

El tercer turno tendrá a Andrea Collarini debutando ante el peruano Gonzalo Bueno. Finalmente, Mariano Kestelboim se medirá con el ítalo-argentino Facundo Juárez, quien también superó la fase previa.

En la cancha 3, Alex Barrena y Gonzalo Villanueva se medirán en otro de los duelos albicelestes del día. Además, Carlos María Zárate, una de las revelaciones de la clasificación, hará su presentación en el cuadro principal ante el chileno Matías Soto. Zárate, de 20 años, ingresó por primera vez a un main draw de un Challenger.

Resultados del Lunes

La jornada del lunes sirvió para definir el cuadro principal, con la clasificación de cinco tenistas argentinos: Facundo Bagnis, Carlos Zárate, Santiago De La Fuente, Lautaro Falabella y Hernán Casanova. En los primeros partidos de la llave principal, el estadounidense Emilio Nava, primer preclasificado, superó al brasileño Daniel Dutra da Silva, mientras que los argentinos Lorenzo Rodríguez y Genaro Olivieri fueron eliminados.

Con 19 tenistas nacionales en el cuadro principal, el Challenger de Villa María asegura una fuerte presencia local a lo largo de la semana. La entrada al Sport Social Club será libre y gratuita hasta el miércoles. La acción del certamen se podrá seguir en vivo por TyC Sports Play.

