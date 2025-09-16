Deportes

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y toda la actividad

El piloto argentino volverá al circuito callejero de Bakú donde logró sus primeros puntos en la Máxima

Colapinto volverá a correr en el circuito callejero de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a un lugar donde fue feliz. Poco después de su debut en la Fórmula 1 el año pasado, en lo que fue su segunda carrera con el equipo Williams, el piloto argentino sumó sus primeros puntos en la Máxima en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora, en su carrera número 12 con Alpine, el oriundo de Pilar intentará recuperarse después de otra complicada competencia en Monza, donde terminó en el puesto 17 en el GP de Italia.

Después de un breve descanso, vuelve la acción de la F1 en el circuito callejero de Bakú donde, en 2024, Colapinto alcanzó su mejor resultado en su naciente trayectoria en la categoría (8° lugar). El argentino buscará seguir en su curva ascendente a bordo de un A525 que no da garantías, por algo la escudería con sede en Enstone se mantiene en el fondo de la tabla de Constructores

El desarrollo será clásico en la fecha 16 del calendario de la categoría. El primer día de actividad, este viernes 19 de septiembre, tendrá dos prácticas libres (5.30 de la mañana y a las 9 de Argentina). El sábado 20 se llevará a cabo el tercer entrenamiento (5.30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal a 51 giros que se desarrollará el domingo 21 desde las 8 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12).

La del próximo fin de semana será la 8° edición del GP de Azerbaiyán en su corta historia en la Fórmula 1. El trazado tiene 6 kilómetros de longitud, con dos zonas de DRS y 20 curvas. Además del peligro del circuito por ser un callejero, otra vez las largas rectas serán un nuevo desafío para Alpine. La vuelta rápida en carrera le pertenece al monegasco Charles Leclerc (2019) con un tiempo de 1:43.009. El año pasado, McLaren celebró en Bakú de la mano de Oscar Piastri.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

El circuito del GP de Azerbaiyán de la F1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos

2- Lando Norris (McLaren): 293 puntos

3- Max Verstappen (Red Bull): 230 puntos

4- George Russell (Mercedes): 194 puntos

5- Charles Leclerc (Ferrari): 163 puntos

6- Lewis Hamilton (Ferrari): 117 puntos

7- Alexander Albon (Williams): 70 puntos

8- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 66 puntos

9- Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 puntos

10- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos

11- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos

12- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos

13- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos

14- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos

15- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos

16- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos

17- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos

18- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos

19- Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 puntos

20- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos

21- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1- McLaren: 617 puntos

2- Ferrari: 280 puntos

3- Mercedes: 260 puntos

4- Red Bull: 239 puntos

5- Williams: 86 puntos

6- Aston Martin: 62 puntos

7- Racing Bulls: 61 puntos

8- Sauber: 55 puntos

9- Haas: 44 puntos

10- Alpine: 20 puntos

