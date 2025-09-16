El cabezazo de Dani Carvajal al argentino Gerónimo Rulli por el que vio la roja en el triunfo del Real Madrid

El Real Madrid afrontó los últimos minutos del triunfo ante el Olympique de Marsella con un jugador menos tras la expulsión directa de Dani Carvajal en el minuto 72. El árbitro Irfan Peljto mostró la tarjeta roja al capitán merengue después de revisar en el VAR un cabezazo del lateral al arquero Gerónimo Rulli.

La acción se produjo durante una discusión entre el marcador de punta y el guardameta argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, lo que llevó a la intervención del VAR, dado que el juez principal no había advertido la secuencia, y a la posterior revisión en el monitor por parte del colegiado. Tras analizar las imágenes, Peljto consideró que la conducta de Carvajal ameritaba la expulsión.

Carvajal había ingresado al campo en el minuto 5, sustituyendo a Trent Alexander-Arnold, quien abandonó el partido por lesión. El defensor español asumió la capitanía en el primer once de Xabi Alonso en la Champions League con el Real Madrid. El incidente dejó al conjunto blanco con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro, con el score 1-1.

Sin embargo, la jerarquía pudo más. Aun en desventaja numérica, un discutido penal le dio la posibilidad de conseguir una trabajada victoria, en un duelo en el que había comenzado en ventaja. Y nuevamente se hizo cargo Kylian Mbappé, como en el remate desde los 12 pasos de la igualdad parcial.

El francés repitió la ejecución: disparó cruzado, a la derecha del ex portero de Estudiantes, que acertó la punta y rozó la pelota, pero no logró evitar que besara la red. Hubiera sido una verdadera consagración para el golero, de 33 años, que fue figura en varios momentos del encuentro en el Santiago Bernabéu, pero abdicó ante Kiki.

