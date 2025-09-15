El golazo olímpico de Di María, desde un ángulo muy especial: la polémica que desató y qué dice el reglamento

El empate entre Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante de Arroyito quedó marcado por una jugada que trascendió el resultado: Ángel Di María sorprendió a todos con un gol olímpico que igualó el marcador y desató la ovación de los aficionados. La acción, que tuvo lugar en un estadio colmado y con un ambiente electrizante, evidenció una vez más la vigencia y el talento del futbolista rosarino, quien regresó a su club de origen tras una carrera repleta de éxitos internacionales, que incluyen la estrella mundialista y dos Copas América con la selección argentina.

La apertura del marcador llegó por parte de Boca Juniors. El equipo visitante se adelantó gracias a una jugada rápida de pelota parada ejecutada por Leandro Paredes, quien habilitó a Brian Aguirre. Este último asistió a Rodrigo Battaglia, que definió para establecer la ventaja inicial.

La respuesta de Rosario Central no se hizo esperar. Ángel Di María, con una zurda que ya había inquietado al arquero Leandro Brey en dos tiros de esquina previos, encontró su oportunidad en el tercer intento. Aprovechando la inexperiencia del guardameta de Boca, el exjugador de Real Madrid, PSG, Manchester United y Benfica ejecutó un tiro de esquina directo que se transformó en un gol olímpico.

La capacidad de Di María para anotar goles de este tipo no es nueva. Su último gol olímpico había ocurrido en la Champions League con la camiseta del Benfica. El 13 de diciembre de 2023, el arquero Alexander Schlager del Salzburgo fue la víctima de un remate imposible.

El festejo de Di María y el momento en el que colocó la pelota para el tiro de esquina (FOTOBAIRES)

Fideo, de 38 años, ya había logrado anotar de esa manera en dos oportunidades, ambas frente al Nimes en partidos de la Ligue 1 durante 2018 y 2021. Estos antecedentes confirman su condición de especialista en sorprender a los arqueros con su pegada.

“Tenía algunos goles olímpicos y se dio hoy acá. Estoy contento por el gol y porque hicimos un muy buen partido. Fue un partido parejo, ellos tienen grandes jugadores, nosotros también y creo que el empate es lo justo”, analizó tras el cotejo.

En las últimas horas, se viralizó un video del golazo desde un ángulo muy especial: el mismísimo vértice del campo de juego. Sin embargo, además de ofrecer otra imagen de la espectacular acción, también desató una polémica: la ubicación del balón al momento del remate-centro de Fideo.

Sin embargo, el tanto resultó legal: según el reglamento, la pelota está bien colocada si al menos un pequeño borde toca la línea del córner, algo que fue lo que ocurrió con el disparo del ex PSG y Real Madrid.

El debate en las redes también se centró en si el VAR debió haber intervenido en caso de que el esférico no hubiese estado en posición legal al momento del remate. Pues bien, la tecnología no hubiese podido llamar a revisión. ¿Por qué?

Las reglas no permiten la modificación de decisiones de reanudación (como saques de esquina de banda) una vez que el juego se ha reanudado.

De todos modos, Di María cumplió con el reglamento. Y regaló una de las perlas de la fecha. El zurdo acumula cuatro gritos en el Clausura, que tiene a su Canalla en el sexto lugar del Grupo B, con 11 puntos, a siete del líder River. Además, el equipo dirigido por Ariel Holan está tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.