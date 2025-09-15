Deportes

El conmovedor apoyo de Shaquille O’Neal a la mamá de Kobe Bryant tras la tragedia

El exjugador de Los Ángeles Lakers compartió que, desde la pérdida de Bryant, se mantiene presente para su madre y hermanas, demostrando que la amistad va mucho más allá de la cancha

Por Juan Bautista Salaverri

Shaquille O'Neal y Kobe Bryant
Shaquille O'Neal y Kobe Bryant compartieron ocho temporadas en los Lakers (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En febrero de 2025, un accidente de helicóptero dejó al mundo del básquet completamente de luto. Kobe Bryant y ocho personas más (incluida una de sus hijas), murieron luego de que la aeronave se estrelle en Los Ángeles. A más de cinco años, Shaquille O’Neal mantiene un contacto firme con la mamá del pentacampeón de la NBA.

La tragedia dejó devastado al universo deportivo de Estados Unidos y a quien fue uno de sus grandes amigos, Shaq. Ambos compartieron plantel en los Lakers y fueron múltiples campeones con la franquicia californiana. De este modo, el basquetbolista dio a conocer el gesto que mantiene con la familia.

Shaquille O’Neal y el contacto permanente con la familia Bryant

En los últimos años, O’Neal ha fortalecido su vínculo con la familia, sosteniendo un contacto mensual y brindando apoyo emocional a Pamela, la mamá de la estrella. Desde la muerte de Kobe y, más recientemente, tras el fallecimiento de Joe Bryant en julio de 2024, ha estado presente para la familia, según relató en una entrevista exclusiva con People.

El exjugador, de 53 años, reside en Las Vegas, misma ciudad donde vive la familia Bryant. Esto ha facilitado la cercanía y la frecuencia de sus gestos de acompañamiento. De este modo, manifestó que el lazo con la mamá y las hermanas de Kobe, Sharia y Shaya Bryant se fortaleció tras la tragedia.

Shaquille O'Neal y Kobe Bryant,
Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, una amistad que se mantuvo fuera del basquet (REUTERS/Jeff Christensen)

“Siempre estoy pendiente de la mamá. Una vez al mes, me aseguro de que esté bien”, explicó, destacando la importancia de estar presente para quienes atraviesan momentos difíciles. Sobre su trato con las hermanas, añadió: “Solo llamo para ver cómo están”, reflejando un compromiso constante con el bienestar de la familia.

El dolor que ha experimentado la mamá de Kobe en los últimos años ha sido motivo de especial atención para Shaquille O’Neal. El exjugador reconoció ante People que ella ha enfrentado pérdidas profundas en un corto periodo de tiempo, lo que ha dejado una huella emocional significativa. “Su madre ha pasado por mucho en un par de años, y eso le pasa factura, y a veces simplemente necesitas que alguien te llame para saber cómo estás”, señaló O’Neal.

Asimismo, admitió que, aunque comprende el sufrimiento por la muerte de un hijo, reconoció no poder imaginar el peso de perder tanto a un hijo como a un esposo: “Sé lo que se siente con la muerte de su hijo, pero no sé lo que se siente perder a un hijo y a un esposo, así que estoy seguro de que está lidiando con un gran dolor”.

Los gestos de Shaquille O’Neal con la familia de Kobe Bryant

Además de las llamadas mensuales, ha tenido gestos concretos de apoyo hacia Pamela, como el envío de flores. “Intento hacerla sonreír. Intento hacer todo lo que puedo, porque sé que es difícil”, compartió, evidenciando su deseo de aliviar, aunque sea en parte, el dolor de la familia.

Shaquille O'Neal se comunica mensualmente
Shaquille O'Neal se comunica mensualmente con la familia de Kobe Bryant (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

En 2022, Shaq reflexionó en un artículo de portada para People sobre el tiempo que dejó pasar sin mantener un contacto más frecuente con Kobe. “Pensé: ‘Ambos envejeceremos. Ambos estaremos en el 50º aniversario de los Lakers’”, recordó. Sin embargo, las obligaciones y detalles cotidianos postergaron ese acercamiento: “Otras cosas no deberían haber sido más importantes”.

La ausencia definitiva llevó al basquetbolista a una profunda reflexión sobre la importancia de los vínculos personales. El exjugador admitió que tanto él como su amigo asumieron que siempre habría tiempo para reencontrarse, pero la realidad fue distinta. “Nunca volveré a ver a Kobe, en persona, para siempre. Y simplemente debería haberlo llamado. Él debería haber llamado. Ambos deberíamos haber llamado. Pero él está trabajando, yo estoy trabajando, así que es ‘Nos vemos cuando nos veamos’”, expresó.

A partir de esta experiencia, O’Neal transmitió un mensaje sobre la necesidad de valorar y cuidar las relaciones personales, recordando que el tiempo compartido con los seres queridos es limitado.

Shaquille y Kobe jugaron en Los Ángeles Lakers por ocho temporadas, donde lograron un tricampeonato. Tras el traspaso de Shaq a Miami Heat, ambos conformaron una de las rivalidades más importantes de la NBA, donde compitieron por anillos en sus respectivos equipos. Por su trayectoria e impacto en el basquet estadounidense, ambos forman parte del salón de la fama.

