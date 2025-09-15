Arranca el AAT Challenger de Villa María y 19 argentinos tienen asegurado su lugar en el cuadro principal

El AAT Challenger Santander de Villa María 2025 comienza este lunes, con 19 argentinos en el cuadro principal (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tras el inicio del domingo con la clasificación, este lunes también abrirá el cuadro principal del AAT Challenger Santander edición Villa María. Mientras los primeros partidos de la ronda de 32 se pondrán en marcha en el Sport Social Club por la tarde, la atención matutina estará centrada en la definición de la fase de la qualy, que determinará los últimos nombres en ingresar a la llave mayor y que asegura una nutrida presencia de tenistas argentinos durante toda la semana.

La actividad en las canchas de polvo de ladrillo de la ciudad cordobesa comenzará a las 10:00 con las finales de la etapa clasificatoria, una instancia que garantiza la promoción de nuevos jugadores locales al cuadro principal. Tras la jornada del domingo, donde se disputó la primera ronda, diez albicelestes buscarán quedarse con uno de los cupos. Una vez finalizada la fase previa, serán cinco los jugadores argentinos que se sumarán a los catorce que ya tienen su lugar asegurado, elevando a un mínimo de diecinueve la representación nacional en el certamen.

La programación en la cancha central iniciará con el cruce entre el tercer preclasificado, el italiano Francesco Maestrelli, y el argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez. A continuación, el máximo favorito del torneo, el estadounidense Emilio Nava, hará su debut frente al brasileño Daniel Dutra da Silva.

La jornada en el estadio principal concluirá en horario nocturno, no antes de las 18:30, con uno de los partidos más relevantes para el público local. El argentino Genaro Alberto Olivieri, quinto cabeza de serie, se enfrentará al boliviano Murkel Dellien.

La Batalla por el Acceso al Main Draw

La mañana del lunes estará dedicada íntegramente a la resolución de la fase clasificatoria. La programación presenta varios duelos 100 por ciento argentinos que prometen un alto nivel de competencia. En la cancha central, a primer turno, Hernán Casanova, primer preclasificado alternativo de la qualy, se medirá con Alejo Lorenzo Lingua Lavallén. Seguidamente, Facundo Bagnis, segundo sembrado, jugará contra Leonardo Aboian.

En la cancha 2, la jornada abrirá con el partido entre Franco Ribero y Lautaro Agustín Falabella, seguido por el choque entre Ignacio Monzón y Carlos María Zárate. En la cancha 3, por su parte, Santiago De La Fuente se enfrentará a Julián Cundom. El único duelo sin presencia albiceleste en la final de la qualy será el que protagonicen el ítalo-argentino Facundo Juárez y el peruano Arklon Huertas Del Pino Córdova.

Presentación Oficial del Torneo

En el marco del inicio de la competencia principal, este lunes a las 10:30 se realizará la conferencia de prensa de presentación oficial del cuadro principal del AAT Challenger Santander edición Villa María. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Sport Social Club y contará con la participación del intendente de la ciudad, junto a autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), directivos del club anfitrión y representantes del Ente Villa María Deporte y Turismo.

Con el cuadro principal en marcha y los últimos clasificados definidos, el torneo se prepara para una semana de competencia continua. El certamen, de categoría Challenger 75, distribuye importantes puntos para el ranking ATP y se consolida como una fecha fundamental en el calendario del tenis sudamericano, ofreciendo a los jugadores argentinos una plataforma clave para competir en el ámbito internacional sin salir de su país. La acción se extenderá hasta el próximo domingo 21 de septiembre, día en que se disputará la final de singles.