Impacto en el boxeo por la repentina muerte del cinco veces campeón mundial Ricky Hatton tras anunciar su regreso al ring

Ricky Hatton frente a Kostya Tszyu en 2006 (Reuters/Andrew Couldridge/File Photo)

La repentina muerte de Ricky Hatton, uno de los nombres más emblemáticos del boxeo británico, conmocionó al mundo deportivo. El ex campeón mundial del peso welter superligero conocido como The Hitman (El Sicario), fue hallado sin vida en su domicilio de Manchester a los 46 años, apenas unas semanas antes de su esperado regreso al cuadrilátero. La policía local confirmó el hallazgo de un cuerpo en una vivienda de Gee Cross a las 6:45 de este domingo y precisó que la muerte no se considera sospechosa.

El diario Daily Mail indicó que sus amigos estaban preocupados ya que el ex campeón del mundo no apareció anoche, en una velada en la que peleaba uno de sus pupilos. De hecho, hoy tenía pensado ir a ver el derby entre Manchester City, equipo del que era fanático, ante el Manchester United.

La noticia generó una oleada de homenajes y mensajes de pesar en redes sociales y medios de comunicación. Tyson Fury, compañero y leyenda del boxeo, expresó en Instagram: “Descanse en paz la leyenda @rickyhatton, que descanse en paz. Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer que sea tan joven”. El periodista Piers Morgan publicó en X: “QEPD Ricky ‘The Hitman’ Hatton, 46 años. Lo encontraron muerto en su casa de Manchester; la policía afirma que no hubo circunstancias sospechosas. ¡Qué noticia tan triste!”. El ex campeón mundial Amir Khan también compartió su dolor: “Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero, Ricky Hatton”. “Un verdadero campeón dentro y fuera del ring, la determinación, la pasión y el coraje de Ricky jamás serán olvidados. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo admiraron durante este momento desgarrador. Descansa en paz, Ricky. Gracias por los recuerdos”, dijo el presentador de pódcast James English .

La trayectoria de Hatton abarcó desde 1997 hasta 2012, periodo en el que conquistó cinco campeonatos mundiales en la categoría peso welter superligero de la Federación Internacional (IBF) y de la Organización Mundial (IBO), y se consolidó como uno de los favoritos del público.

Ricky Hatton tuvo un retorno en 2022 en una exhibición ante Marco Antonio Barrera (Reuters/Craig Brough/File Photo)

Su estilo combativo y su carisma lo llevaron a subir al ring con la canción Blue Moon, himno de su querido Manchester City. Se convirtió en un ídolo popular, capaz de llenar estadios y de atraer a figuras como Noel y Liam Gallagher, quienes lo acompañaron al ring en 2008, y a celebridades como Angelina Jolie y Brad Pitt, que lo consolaron tras su primera derrota profesional. También fueron a verlo en sus veladas, David Beckham y Tom Jones, quien interpretó God Save The Queen antes de una de sus peleas.

El boxeador británico se retiró oficialmente en 2009 con un récord de 45 victorias y dos derrotas, aunque regresó brevemente en 2012 para una última pelea contra el ucraniano Vyacheslav Senchenko, quien lo noqueó en el noveno asalto. En los años posteriores, Hatton se dedicó a la promoción y entrenamiento de boxeadores, y participó en programas televisivos como Dancing on Ice.

En el plano personal, Hatton enfrentó serias dificultades tras su retiro, luchando contra el abuso del alcohol y la depresión. En 2010, fue ingresado en la clínica The Priory en Cheshire para tratar sus problemas de salud mental. El propio Hatton habló abiertamente sobre estas batallas, y en una entrevista exclusiva con SunSport reconoció: “Siempre he luchado con mi salud mental y he tenido mis problemas. Y ver dónde estabas hace unos años y lo que estás haciendo ahora, es inspirador”.

En 2021, Hatton volvió a subirse al ring para una pelea de exhibición con el mexicano Marco Antonio Barrera, lo que marcó un punto de inflexión en su recuperación personal.

Ricky Hatton tenía 46 años. Su partida enlutó al mundo del pugilismo

En junio pasado había anunciado su retorno al ring según informó ESPN y el propio Ricky habló sobre el tema con The Sun: “Creo que sé qué peleas soy capaz de hacer y cuáles están fuera de mi alcance. Y esta sí que la puedo hacer. No se preocupen por mí”. Añadió: “Me enorgullece mucho haber sido tan querido y que la gente se preocupe cuando se entera de mi regreso. Pero no soy tan tonto como parezco”.

El retorno iba a ser el 2 de diciembre en Dubái para enfrentarse a Eisa Aldah, trece años después de su último combate profesional. “La fiesta no puede durar para siempre. Tarde o temprano, hay que bajar el ritmo. Y creo que he llegado a ese punto”, reconoció Ricky, quien a pesar de no encontrarse en la mejor forma física, aseguraba estar en un buen momento mental y valoraba el apoyo recibido por parte de quienes se sentían inspirados por su recuperación.

En el ámbito familiar, Hatton tuvo dos hijas, Millie y Fearne, fruto de su relación con Jennifer Dooley, de quien se separó en 2016 tras once años juntos. Su hijo Campbell, de una relación anterior, también incursionó en el boxeo profesional antes de retirarse. En 2024, Hatton y la actriz Claire Sweeney, estrella de Coronation Street, participaron juntos en Dancing On Ice y mantuvieron una breve relación, aunque posteriormente ambos confirmaron que seguían siendo amigos.

El legado de Hatton se forjó tanto dentro como fuera del ring. Criado en un barrio residencial, abandonó la escuela para trabajar junto a su padre Ray como instalador de alfombras por 150 libras semanales antes de iniciar su carrera profesional. Su consagración llegó en 2005, cuando derrotó a Kostya Tszyu en Manchester y se convirtió en campeón lineal de peso welter ligero. Dos años después, enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas, en una pelea que marcó un antes y un después en su carrera. La derrota ante Mayweather, considerada por muchos como una de las mejores exhibiciones del estadounidense, dejó una huella profunda en Hatton, quien reconoció las dificultades para superar ese revés. También se vio las caras con el filipino Manny Pacquiao en 2009.

Ricky Hatton peleó contra Manny Pacquiao por el título mundial en 2009 (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/File Photo)