Sampaoli volvió al Atlético Mineiro y en su debut fue eliminado en el clásico por la Copa Brasil: la furiosa reacción

Durísima eliminación del Atlético Mineiro de Sampaoli

La eliminación de Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Copa de Brasil marcó un inicio adverso para Jorge Sampaoli en su regreso al club. El equipo cayó por 2 a 0 ante Cruzeiro, su clásico rival, y en un partido con fricciones quedó fuera del certamen con un resultado global de 4 a 0.

El desarrollo del partido evidenció las dificultades del conjunto dirigido por el ex entrenador de la selección argentina, especialmente en el aspecto defensivo. Desde los primeros minutos, el panorama se tornó desfavorable: Kaio Jorge abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo, tras empujar el balón en el área chica, en una jugada validada por el VAR. Este tanto inicial, que consolidó la ventaja de Cruzeiro, condicionó el resto del encuentro y minó las posibilidades de remontada para el Galo.

La tensión se mantuvo alta durante el partido, con episodios de fricción entre los jugadores. Se produjo un altercado entre Kaio Jorge y Lyanco después de que el defensor de Atlético Mineiro lanzara deliberadamente el balón hacia la hinchada local. Además, Hulk protagonizó un enfrentamiento con el argentino Villalba. A pesar de que el equipo de Sampaoli generó algunas oportunidades hacia el final de la primera mitad, incluyendo una llegada de Hulk, no logró imponerse ni modificar el dominio del rival.

En el inicio del segundo tiempo, Sampaoli buscó modificar la dinámica ofensiva al ingresar a Rony en lugar de Gabriel Menino, pero la reacción fue insuficiente. Apenas dos minutos después del reinicio, Kaio Jorge anotó su segundo gol, sentenciando la serie. Previamente, el argentino Lucas Romero había intentado sorprender con un remate desde mitad de cancha.

La furiosa reacción de Jorge Sampaoli luego del segundo gol del Cruzeiro

El segundo gol del Cruzeiro generó la furia de Sampaoli, que agarró una botella de agua y la tiró al piso. Con la clasificación prácticamente asegurada, Cruzeiro administró la ventaja y celebró junto a su afición la eliminación del principal adversario. El entrenador Jardim optó por sustituir a Kaio Jorge por Gabigol para preservarlo. Por su parte, Sampaoli retiró al argentino Tomás Cuello, quien junto a Fausto Vera tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado. La frustración se reflejó en la expulsión de Guilherme Arana, quien agredió por la espalda a Matheus Enrique y recibió la tarjeta roja directa del árbitro Klein.

Tras la derrota, Sampaoli analizó el desempeño del equipo y la eliminación. El entrenador expresó: “Creo que el primer gol nos complicó mucho las cosas. A partir de ahí, el equipo adoptó una postura que no generó muchas ocasiones de gol. El rival jugó con el resultado. Si hubiéramos tenido la oportunidad de jugar más tiempo, habríamos tenido más ocasiones”.

En su evaluación, el estratega de Casilda también hizo hincapié en la necesidad de recuperar el nivel de sus dirigidos: “Creo que el equipo no está muy bien, ni psicológica ni futbolísticamente. En la última parte del año, tendrán que mejorar significativamente individual y colectivamente para lograr cualquier victoria. Como entrenador, puedo intentar organizar una estructura, pero necesitamos recuperar el rendimiento individual de los jugadores que marcan la diferencia en el último tercio, donde nos falta claridad. Necesitamos recuperar a varios jugadores con gran talento”.

El técnico, que asumió el cargo la semana anterior, enfrenta el reto de reencauzar al equipo tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Sudamericana. El próximo compromiso será el domingo 14, cuando Atlético Mineiro reciba a Santos en el Arena MRV por la vigésima tercera jornada del Brasileirão. Posteriormente, el miércoles 17, el equipo viajará a Bolivia para disputar el partido de ida de los cuartos de final frente a Bolívar.