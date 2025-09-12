La fuerte autocrítica de Otamendi tras cometer un grosero error que le impidió a Benfica ganar su partido en la liga de Portugal

Luego de participar en la fecha FIFA con la selección argentina, donde fue titular en la victoria contra Venezuela y fue expulsado en el duelo contra Ecuador en su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas, Nicolás Otamendi fue protagonista en el empate 1-1 entre Benfica y Santa Clara. En el marco de la quinta jornada de la Primeira Liga de Portugal, en un duelo disputado en el Estádio Da Luz, el experimentado marcador central cometió un grosero error en el último minuto que terminó con la igualdad de su rival. Una vez finalizado el encuentro, el capitán realizó una fuerte autocrítica por su fallo.

El enfrentamiento se puso en favor del Benfica después de que Paulo Victor sea expulsado en la visita a los 34 minutos del primer tiempo después de pegarle un planchazo en la cara a Tomás Araújo. Con este panorama, las Águilas se adelantaron en el marcador a los 59 minutos de la mano de Vangelis Pavlidis. No obstante, cuando el partido estaba en tiempo compensatorio, Santa Clara se encontró con el empate tras un fallo de Otamendi.

Después de una disputa en tres cuartos del terreno del elenco local, la pelota se marchó a media altura sobre las espaldas del defensor argentino. Este se lanzó de palomita para intentar pasarle el balón de cabeza al arquero Anatoliy Trubin, para que éste pueda agarrarla con la mano. Sin embargo, Ota le erró al esférico mientras estaba en el aire y la posesión quedó en los pies del brasileño Vinícius Lopes, quien remató de primera para estampar el 1-1 final en el marcador.

Otamendi, capitán y referente del Benfica, habló con la transmisión oficial una vez finalizado el encuentro y realizó una contundente autocrítica por el empate frente a sus aficionados y por el error que derivó en la igualdad.

“El análisis del juego es que fue un partido complicado. A veces no pudimos entrar, crear situaciones y, lamentablemente, asumo toda la responsabilidad por el gol. La verdad que el equipo estaba tranquilo y en una jugada de mierda, que acontece, se dio el empate. Fue inmerecido, porque intentamos dar siempre todo el ejemplo y cometí un error, y lo asumo. Hay que seguir y pensar en el siguiente paso”, argumentó el marcador central de 37 años.

En esta misma línea, más allá de que reafirmó su compromiso con la entidad portuguesa y agradeció la confianza que le brindan, volvió a reiterar su disgusto por dejar escapar la victoria en condición de local: “La verdad que siempre estoy agradecido al club y a toda la institución. Me brindan el cariño constantemente. Da bronca porque teníamos un juego controlado. Un partido donde no habíamos cometido errores. Y, lamentablemente, por un error mío no conseguimos conseguir los tres puntos”.

Cabe destacar que, con el empate frente a Santa Clara, Benfica se desprendió de la cima de la Primeira Liga. El elenco dirigido por Bruno Lage quedó segundo con 10 unidades, producto de una igualdad y tres triunfos. En lo más alto se ubica el Porto, que mantiene el puntaje ideal con 12 puntos.

Otamendi se acercó a los hinchas del Benfica para pedir perdón por el error que terminó en el empate de Santa Clara (REUTERS/Pedro Nunes)

Por otro lado, vale recordar que, al igual que Lionel Messi, Nicolás Otamendi jugó su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina. “Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina. Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente”, expresó durante la fecha FIFA.

A esto, después de la victoria por 3-0 sobre Venezuela, sumó: “Este grupo nos ha acompañado muchísimo, nos ha ayudado también a levantar y a ganar trofeos, y es más que meritorio. Quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y mi familia que siempre está. La verdad que muy feliz por eso”.

Sin embargo, Otamendi podría recibir un duro golpe por la expulsión en el encuentro frente a Ecuador, que terminó con la victoria del combinado dirigido por Sebastián Beccacece. El defensor cruzó a Enner Valencia en la puerta del área grande y el árbitro colombiano Wilmar Roldán entendió que se trataba del corte de una ocasión manifiesta de gol, por lo que vio la tarjeta roja. A causa de que fue el último partido oficial, el defensor podría perderse el debut en la Copa del Mundo 2026 del seleccionado de Lionel Scaloni.