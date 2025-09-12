“Flavio Briatore ya no me habla”: la fuerte revelación de un expiloto de la F1 luego criticar al jefe de Alpine

Ralf Schumacher reveló el fuerte enojo de Flavio Briatore

“Creo que la época de figuras como Flavio ha terminado. Se necesitan personas con habilidades técnicas en la cima, alguien como Horner”. Dichas declaraciones de Ralf Schumacher, ex piloto de la Fórmula 1 y actual comentarista de la categoría, no le sentaron bien a Flavio Briatore. El alemán, hermano del histórico Michael, reveló que el asesor ejecutivo y líder de Alpine se molestó por lo que dijo, al punto de que no le dirige la palabra.

La reflexión que rompió con la relación entre Schumacher y Briatore se realizó en una entrevista con el diario alemán Bild hace algunos meses. Allí, el analista se refirió al presente de todas las escuderías y ciertos pilotos, donde apuntó contra el trabajo del empresario italiano. Más allá de que aseguró que “Flavio podría entonces ayudar como organizador y creador de redes, como una imagen pública”, en las últimas horas confirmó que el directivo de 75 años ya no le habla.

“Flavio Briatore ya no me habla. Está muy enfadado conmigo porque malinterpretó lo que dije. Simplemente, dije que personas como Flavio, e incluso Christian Horner, no pueden ser modelos a seguir con una gestión de equipo unipersonal. Debemos seguir el ejemplo de McLaren para entender qué funciona hoy en día”, argumentó Ralf Schumacher en Sky Sports Alemania.

En esta misma línea, el teutón siguió con el ejemplo de McLaren y puntualizó: “Alguien tiene que encargarse del marketing, colaborar con la gente, atraer al personal que Andrea Stella, por ejemplo, necesita. Sin embargo, esta posición (team principal) se ha convertido en tan importante que deben concentrarse en el futuro del coche, y eso era lo que quería decir con esto. También se aplica a gente como Christian Horner, no sólo Briatore, y no tiene nada que ver con la edad”.

Ralf Schumacher señaló que el tiempo de Flavio Briatore en el paddock de la F1 está llegando a su fin

A pesar de la postura que tomó el asesor ejecutivo de Alpine, Schumacher dejó entrever que él no tiene ningún problema y que lo sigue apreciando en el paddock. “Quiero mucho a Flavio. Pero, claro, no podrá hacer esto hasta que tenga 100 años. Pero los tiempos han cambiado, simplemente”, concluyó Ralf, quien consiguió seis victorias en 182 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1.

Cabe recordar que Briatore mantuvo una estrecha relación con su hermano, Michael. En 1991, cuando era el jefe de Benetton, le birló al talentoso piloto de 22 años a la escudería Jordan. Schumi no lo defraudó y de su mano llegaron los únicos dos títulos logrados por Benetton, en 1994 y 1995. Posteriormente, se convirtió en una de las grandes leyendas de la categoría al conseguir siete campeonatos -los cinco restantes los ganó con Ferrari-.

En los últimos días, Briatore hizo hincapié en el presente de Alpine y en el objetivo principal que tiene el team con sede en Enstone: aprovechar la nueva normativa técnica que entrará en vigor en la temporada 2026 para resurgir en la F1, con vistas a conseguir podios. En medio de este panorama, en el que Pierre Gasly extendió su contrato hasta 2028, el jefe del equipo respaldó a Franco Colapinto en la segunda butaca.

“El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, comentó en una entrevista con agencia internacional AFP.

Flavio Briatore fue uno de los grandes propulsores de Michael Schumacher en la Fórmula 1 (Pic: Action Images)

Estos elogios están en la misma línea de sus declaraciones con Sky Sports durante el GP de Italia, en el que afirmó que “Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”.

La escudería francesa compartió en sus redes sociales un discurso motivador por parte de Colapinto para el staff de Alpine. “En los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, es cuando realmente creces como equipo y como persona”, fue una de las frases que soltó el pilarense.

Cabe recordar que Alpine marcha en el último lugar en el Campeonato de Constructores de la F1 con 20 puntos, algo que evidencia la carencia de rendimiento del monoplaza A525. La próxima carrera de la Fórmula 1 se disputará en Bakú, donde se vivirá el Gran Premio de Azerbaiyán. En 2024, durante su segunda actuación con Williams, Franco Colapinto sumó sus primeros puntos en la categoría al terminar en el 8° lugar.