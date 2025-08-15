Deportes

El dardo de un histórico piloto de la Fórmula 1 al jefe de Alpine: “La época de figuras como Flavio Briatore ha terminado”

Ralf Schumacher, ex corredor y actual analista de la categoría, lanzó una contundente reflexión respecto al presente de la escudería francesa

Flavio Briatore recibió una dura
Flavio Briatore recibió una dura crítica por su presente en Alpine (REUTERS/Rula Rouhana)

La vuelta de Flavio Briatore a la Fórmula 1 sacudió a todo el paddock. Después de 15 años de ausencia en la categoría por estar involucrado en el Crashgate, el mayor escándalo en la historia del Gran Circo, el empresario italiano regresó a la Máxima a mediados de 2024 para enderezar a una escudería que estaba en plena caída. El hombre de 75 años tomó el mando de Alpine con el cargo de asesor ejecutivo, aunque poco a poco agarró el timón por completo para manejar el equipo a su merced. Sin embargo, el presente del team galo es desolador y espera dar un enorme salto de rendimiento en la siguiente temporada, debido a que en 2025 tiene todos los boletos para finalizar en el último lugar del Campeonato de Constructores.

En medio de todo esto, recibió un contundente dardo por parte de Ralf Schumacher, expiloto de la F1 y hermano del histórico Michael. El actual comentarista de la televisión británica apuntó contra Briatore, al punto de que aseguró que no le ve futuro como líder de Alpine. En diálogo con el diario alemán Bild, el analista puntualizó en el presente de todas las escuderías y en ciertos corredores.

Cuando llegó el turno del equipo con sede en Enstone, realizó un paralelismo entre Briatore y Christian Horner, quien fue despedido de Red Bull después de 20 años en el cargo como director del equipo. “Creo que la época de figuras como Flavio ha terminado. Se necesitan personas con habilidades técnicas en la cima, alguien como Horner”, destacó Schumacher.

En esta misma línea, al mismo tiempo de que dejó entrever que el tiempo de Briatore ya está en su final, resaltó que podría seguir ligado a la Fórmula 1 en un cargo que tenga una menor importancia del que tiene actualmente. “Flavio podría entonces ayudar como organizador y creador de redes, como una imagen pública”, comentó. Hay que destacar que el italiano siempre fue un nombre pesado en la Fórmula 1 y su presencia en el paddock está hace largas décadas.

Ralf Schumacher participó de 182
Ralf Schumacher participó de 182 Grandes Premios con Jordan, Williams y Toyota (REUTERS/Maxim Shemetov)

Cabe recordar que Alpine se ubica en el último lugar en el Campeonato de Constructores con solamente 20 unidades -Haas, noveno, le saca 15 unidades-. Además, más allá de que el monoplaza A525 estuvo con un desastroso rendimiento durante toda la temporada, la entidad confirmó que no habrá mejoras en lo que resta de temporada.

De esta manera, los pilotos titulares sufrirán para exprimir al máximo al vehículo francés en lo que resta del año. Vale aclarar que Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los dos corredores que se mantendrán en la escudería con sede en Enstone en lo que queda del 2025. El francés también tiene asegurado su lugar en 2026, mientras que el argentino seguirá trabajando para ganarse su puesto.

No obstante, Briatore no fue el único que recibió un dardo por parte de Ralf Schumacher, quien no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar del presente de la Máxima. Una de las críticas más potentes fue contra Lance Stroll y su padre, Lawrence, que es el propietario de Aston Martin. Desde que compró a la escudería en 2021, el empresario canadiense sueña con lograr el Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo. La derrota de Lance en la clasificación por 27-0 ante su compañero Fernando Alonso lo dice todo”, argumentó Schumacher. A esto, agregó: “El padre tiene que decidir: instinto o éxito. Si va en serio, tendrá que replantearse por completo la alineación de pilotos para 2026. Creo que lo sabe, pero la decisión es difícil para él”.

Lawrence y Lance Stroll, otros
Lawrence y Lance Stroll, otros que recibieron una dura crítica por parte de Schumacher (Reuters/Andrew Boyers)

Otra de sus críticas estuvo direccionada a Lewis Hamilton. El presente del siete veces campeón de la categoría en Ferrari no es el mejor y está atravesando una crisis de resultados en la que no puede superar a su compañero Charles Leclerc. “Ya dije antes de la temporada que esto podría salir mal. Ahora mismo, estoy viendo mucha teatralidad por su parte. El coche le sienta bien a Leclerc, no a él. Quizás es demasiado mayor para adaptarse”, aseguró Ralf.

Por su parte, Schumacher habló sobre la lucha que están teniendo los corredores de McLaren por el título mundial de la Fórmula 1: Lando Norris y Oscar Piastri. “Habría dicho que Lando era el piloto más completo antes. Pero Oscar ha superado sus debilidades del año pasado. Era demasiado duro con los neumáticos y no podía mantener el ritmo de carrera. Ahora tiene nervios de acero y es rápido”, describió el alemán, que supo ganar siete Grandes Premios en la F1.

Sin embargo, no se animó a decir quién será el que se quede con el trofeo de la Máxima: “Los veo a ambos al mismo nivel. Un abandono o un error pueden decidir el campeonato mundial. Veo el peligro con Oscar de que se arriesgue demasiado cuando tenga el título delante. Eso a veces puede salir mal”.

