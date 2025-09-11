Deportes

La imprudente maniobra de un policía que generó un impactante accidente en una carrera de ciclismo

El accidente tuvo lugar durante la tercera etapa de la Vuelta a Venezuela. Según reportaron medios locales, dejó un saldo de cinco heridos

Guardar
El accidente en la Vuelta a Venezuela

El desarrollo de la tercera etapa de la Vuelta a Venezuela 2025 en Mérida se vio abruptamente interrumpido por un accidente que involucró a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), generando preocupación sobre la seguridad en las competencias ciclísticas de alto nivel. El incidente, que tuvo lugar en Santa Elena de Arenales, municipio Obispo Ramos de Lora, dejó al menos cinco personas lesionadas, entre ellas tres ciclistas, un oficial de policía y un juez de carrera.

La secuencia del accidente quedó registrada en videos que circularon ampliamente en redes sociales, donde se observa cómo el funcionario de la PNB, a bordo de una motocicleta, intentó cruzar la pista durante el desarrollo de la etapa. Su maniobra terminó en un fuerte impacto contra una valla de seguridad, provocando la caída de la estructura y desencadenando un efecto dominó que arrastró a varios ciclistas al suelo.

El suceso generó una ola de indignación entre los aficionados y participantes y reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos deportivos de esta magnitud. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Un policía causó un accidente
Un policía causó un accidente en la Vuelta a Venezuela

Todos los heridos recibieron atención médica inmediata en el lugar del incidente. Entre los afectados se encuentran tres ciclistas que participaban activamente en la competencia, además de un juez de carrera y el propio funcionario policial involucrado en el accidente.

La Vuelta a Venezuela celebra este año su 62ª edición, que se disputa del 7 al 14 de septiembre y abarca un recorrido de 1.169 kilómetros distribuidos en ocho etapas exigentes. La competencia cuenta con la participación de 13 equipos nacionales y 6 internacionales, atravesando diversos estados del país desde San Cristóbal hasta Caracas.

De todos modos, la tradicional carrera venezolana siguió con su desarrollo normal. En la cuarta etapa, disputada sobre 126 kilómetros en un trazado ondulado por la ciudad de Valera, Camilo Gómez (GW Erco Shimano) cruzó primero la meta y consiguió así su primer triunfo en una competencia UCI. El podio de la jornada lo completaron el venezolano Luis Mora (Gobernación de Trujillo), segundo clasificado; y los colombianos Juan Carlos López y Johnatan Cañaveral (ambos de GW Erco Shimano), quienes ocuparon la tercera y cuarta posición respectivamente.

En la clasificación general individual, Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) mantiene el liderato, seguido por Juan Carlos López (GW Erco Shimano), hermano del reconocido Miguel Supermán López, y con Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo) completando el podio provisional.

La última jornada de la Vuelta Venezuela 2025 se disputará el domingo, con un trayecto de 201 kilómetros entre Carora y Araure, momento en el que se definirá al sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón anterior, en el estado de Miranda.

LOS PRIMEROS 10 DE LA CLASIFICACIÓN HASTA LA 4TA ETAPA

  1. Luis Guillermo Mora: 14:44:44
  2. Juan Carlos López: + 0:42
  3. Juan Ruiz: + 0:52
  4. Anderson Paredes: + 1:19
  5. Ángel Sánchez: + 2:11
  6. Camilo Gómez: + 2:50
  7. Johnatan Cañaveral: + 3:04
  8. Roniel Campos: + 4:03
  9. Anthuar González: + 4:13
  10. Gonzalo Carvalho: + 4: 36

Temas Relacionados

Vuelta a VenezuelaCiclismodeportes-argentina

Últimas Noticias

Tensiones políticas y una acusación de “traidor”: las razones detrás de la mudanza forzada de Djokovic a Grecia

El legendario tenista decidió dejar de hacer base en Serbia, su país. Además, se llevará el ATP de Belgrado a Atenas

Tensiones políticas y una acusación

La historia de amor de una ex estrella del fútbol inglés y su novia cantante: la foto en una exclusiva gala que causó furor

Alex Scott participó de los premios Elle en Londres y estuvo acompañada de su pareja, la popular artista británica Jess Glyne

La historia de amor de

Fue N° 1 del mundo en dobles, se divorció tras 15 años y tomó una decisión para rehacer su vida: “Está realmente triste”

Jamie Murray, hermano del legendario Andy, confirmó la separación de Alejandra Gutiérrez. La pareja tiene una hija: Ava, de tres años

Fue N° 1 del mundo

El presidente de Talleres Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio Tapia y Pablo Toviggino le respondió con dureza

El máximo mandatario de la institución cordobesa realizó una conferencia de prensa con el fin de arreglar su relación con la AFA. Sin embargo, el tesorero de la AFA lo criticó en sus redes sociales

El presidente de Talleres Andrés

Belgrano y San Martín de San Juan abren la fecha 8 del Torneo Clausura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Desde las 20, el Pirata se medirá con el Santo en el Barrio Alberdi. Transmitirá ESPN Premium

Belgrano y San Martín de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la nueva Ferrari

Cómo es la nueva Ferrari híbrida más potente de la historia que se venderá a partir de 2026

Cómo Zendaya redefinió la moda en las alfombras rojas y cuáles fueron sus looks más emblemáticos

Hallaron entre bananas y papayas un cargamento de cocaína con la marca del Delfín valuado en $360 millones

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

En medio de la tensión política con las provincias, dos mandatarios preparan estrategia para emitir deuda en Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Francia desplegará tres cazas Rafale

Francia desplegará tres cazas Rafale en Polonia tras la incursión de drones rusos

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los bombardeos en Qatar

Claire Denis explora el colonialismo moderno en su nueva película estrenada en Toronto

Netanyahu oficializó la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y reafirmó: “No habrá Estado palestino”

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

TELESHOW
Mario Pergolini empezó pilates y

Mario Pergolini empezó pilates y contó el particular problema que tuvo en las clases: “Se me está desgarrando”

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró