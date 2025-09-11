Deportes

Flybondi se convirtió en nuevo sponsor de Almirante Brown

La compañía aérea se convierte en patrocinador destacado, mientras el club de La Matanza avanza en obras y modernización de sus instalaciones

Flybondi se convirtió en nuevo
Flybondi se convirtió en nuevo sponsor de Almirante Brown (Foto: Flybondi)

El acuerdo anunciado entre Almirante Brown y la aerolínea Flybondi marca un nuevo capítulo en la proyección institucional del club de La Matanza, que exhibirá el nombre de la compañía en el frente de su camiseta durante los próximos cuatro partidos de la Primera Nacional. Esta alianza, impulsada por la dirigencia encabezada por Maximiliano Levy, responde al crecimiento organizativo que experimentó la entidad y al alcance que viene logrando en el fútbol de ascenso de la Argentina.

La presencia de Flybondi como sponsor principal se hará visible a partir del encuentro frente a Chacarita, este domingo a partir de las 15:30 en el estadio del Funebrero en San Martín. La decisión de la aerolínea de apostar por Almirante Brown se fundamenta en la masividad del club y en la solidez de su estructura institucional, aspectos que fueron destacados por la actual conducción.

En paralelo al anuncio del patrocinio, el club continúa con una serie de mejoras en sus instalaciones. El nuevo gimnasio ya se encuentra en funcionamiento y la cancha sintética llegó a su etapa final, lo que representa un avance significativo en la infraestructura deportiva. Además, la comisión directiva informó que está desarrollando nuevas obras bajo una de las tribunas del estadio, consolidando así el proceso de modernización que atraviesa la institución.

Con estos avances, Almirante Brown no solo busca recuperar su esencia deportiva en la recta final del torneo, sino también fortalecer su posicionamiento institucional, integrando a empresas de alcance nacional como Flybondi y mejorando sus espacios para jugadores y socios.

Almirante Brown está a un
Almirante Brown está a un paso de confirmar su continuidad en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino

En lo que respecta a lo futbolístico, Almirante Brown quedó a un paso de asegurar su permanencia en la Primera Nacional tras su última victoria ante San Telmo en Isidro Casanova. Con 29 puntos, el equipo dirigido por Rodrigo Alonso supera por diez unidades a Defensores Unidos y por doce a Talleres (RE), cuando restan solo cuatro fechas para el cierre del campeonato.

Para sellar su continuidad, el conjunto matancero necesita sumar tres puntos en los partidos restantes, ya sea con una victoria o tres empates. Además, podría garantizar su permanencia si Defensores Unidos y Talleres (RE) logran ganar todos sus encuentros pendientes.

En la parte baja de la tabla, Defensores Unidos cuenta con 19 puntos y Talleres (RE) con 17, mientras que Colón se ubica apenas por encima con 28. El calendario de Almirante Brown incluye además de Chacarita, el duelo ante Defensores de Belgrano en el Fragata Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y el cierre ante Talleres (RE) en La Matanza.

Por su parte, Defensores Unidos enfrentará a Estudiantes (V), Nueva Chicago (L), Temperley (L) y Colón (V). Talleres (RE) disputará sus últimos partidos contra Colón (L), Mitre (V), Chaco for Ever (L) y finalizará ante Almirante Brown en Casanova.

La 'low cost' Flybondi opera
La 'low cost' Flybondi opera en Argentina desde 2018

Flybondi es una aerolínea argentina que inició sus operaciones en 2018 como la primera compañía de bajo costo del país. Fundada en 2016, la empresa ofrece tarifas reducidas y servicios opcionales, lo que permitió transportar a más de 1,5 millones de pasajeros en su primer año completo de actividad.

Este modelo de negocio, inspirado en otras aerolíneas de bajo costo internacionales, buscó ampliar el acceso al transporte aéreo en Argentina. La flota de Flybondi opera rutas nacionales e internacionales, incluyendo destinos en Uruguay, Brasil y Paraguay. En 2020, la compañía trasladó su base operativa al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini debido al cierre de El Palomar.

El crecimiento de la aerolínea se reflejó en la apertura de nuevas rutas y en la incorporación de más aeronaves, alcanzando una participación significativa en el mercado doméstico argentino.

