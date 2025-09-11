El impactante casco de Boca Juniors que le regalaron a Colapinto: la sorpresa de un histórico del club

Franco Colapinto en La Bombonera, en octubre de 2022 (@BocaJuniors)

Franco Colapinto es fanático hincha de Boca Juniors y, en consonancia con su pasión, le hicieron un obsequio singular: un casco personalizado con los colores de su equipo. La pieza, elaborada de forma artesanal, destaca el sentimiento futbolero del corredor y sumó un detalle que sorprendió a los fanáticos del automovilismo y del fútbol por igual: el autógrafo de Martín Palermo.

La noticia fue difundida por el autor de la obra, Manuel Feito, quien en su cuenta de Instagram se define como diseñador y pintor de cascos. Su trabajo incluyó los tonos tradicionales azul y oro, combinados en bandas y líneas sobre la superficie del casco, acompañado por el escudo de Boca Juniors en uno de sus laterales. La presencia del símbolo xeneize se alineó con el fervor que desde niño manifestó Colapinto por el club de La Ribera.

En su video de dicha red social, Feito explicó que “este es un homenaje para Franco, con un casco de Boca que es el club del que es fanático. Por el hecho de hacer un casco de Boca me aparece el nombre de Martín Palermo como goleador y un referente máximo del club”.

Manuel Feito cuenta cómo se le ocurrió el diseño del casco de Boca Juniors que le regaló a Franco Colapinto (@_manudesigns_)

Aclaró que “el casco debía ser único y me lo imaginé siempre con la imagen y la firma de Martín Palermo. Toqué un montón de puertas, intenté por varios lados y parecía que era imposible. Todos me decían ‘no hay forma’. Pero todo se puede. Y el que insiste termina logrando las cosas”. Su relato fue acompañado por las imágenes en las que el Titán aparece firmando el casco para Colapinto.

“Lo que busqué fue hacerle un regalo a Franco. Demostrarle la admiración que tengo por él. Y después, tener la firma de Palermo es una forma de rendirle tributo”, destacó.

Feito apuntó al sacrificio de Colapinto por haber llegado a lo máximo. Hoy, Franco corre en el equipo Alpine de F1 y, si bien su auto es el peor de la categoría, en los relojes ya lo alcanzó y superó a su compañero, Pierre Gasly.

Confesó que “soy un gran admirador de las personas que progresan, que nunca bajan los brazos a pesar de las dificultades. El que llega como Franco allá arriba es porque insistió. De alguna manera es rendir homenaje a eso, como Martín Palermo, esas personas que lucharon por lo que querían y nunca bajaron los brazos”.

El casco con los colores de Boca Juniors y el autógrafo de Martín Palermo con la dedicatoria para Franco Colapinto (@_manudesigns_)

Palermo firmó el casco y también le dedicó un mensaje a Colapinto: “A Franco. Muchos éxitos”. Cabe recordar que el ex atacante y actual entrenador, también es un amante del automovilismo y, junto a Roberto Abbondanzieri, solían mirar el Turismo Carretera en las concentraciones de Boca Juniors. También fueron a algunas carreras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez y -ya retirados- llegaron a correr una competencia a modo de exhibición en el Top Race Series. Fue en septiembre de 2011 en el propio escenario porteño. El ex artillero resultó 16º, mientras que el ex arquero fue 19º.

La obra y el obsequio del casco fue celebrado por Aníbal Colapinto, padre de Franco y también hincha de Boca Juniors. “Sos un fenómeno, Manu”, escribió en un comentario del mencionado video. Feito le respondió “Anibal, me diste el lugar, me apoyaste y me demostraste por qué Franco es como es. ‘Los frutos no caen lejos del árbol’, dice el dicho. Gracias por tu generosidad”.

Franco Colapinto volverá a correr el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, en el circuito callejero de Bakú. Allí buscará terminar lo más adelante posible.